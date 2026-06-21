"Peldētāja auss" - kas tas ir un kāpēc nevajag lietot vates kociņus?
Vasarā daudzi izvēlas atpūtu pie ūdens, ūdenssportu un regulāras peldes. Taču tieši siltajā sezonā ausu sāpes un nieze kļūst par biežu iemeslu ārsta apmeklējumam. Viena no tipiskākajām vasaras problēmām ir “peldētāja auss” jeb ārējās auss ejas iekaisums (otitis externa).
Operējošs otolaringologs, klīnikas LORENT vadītājs dr. med. Rūdolfs Jānis Vīksne skaidro: “Mūsu ausis nav piemērotas ilgstošam mitrumam. Ja pēc peldes ūdens paliek iesprostots auss ejā, ķermeņa siltums rada ideālu “siltumnīcas efektu” – siltu un mitru vidi, kurā baktērijas spēj savairoties dažu stundu laikā. Tāpēc “peldētāja auss’” visbiežāk ir tieši ūdens un pašu neapzināti radīta ādas kairinājuma kombinācija.”
Kas ir peldētāja auss?
Medicīniski šo stāvokli sauc par otitis externa – ārējās auss ejas iekaisumu. Tas atšķiras no vidusauss iekaisuma (otitis media), kas biežāk saistīts ar saaukstēšanos un aizdegunes/deguna problēmām. “Peldētāja auss” visbiežāk sākas tieši pēc peldēšanās, kad ausī ilgāk saglabājas mitrums.
Kāpēc vasarā tas notiek biežāk?
Vasarā vienkārši ir vairāk apstākļu, kas iekaisumu veicina:
- biežāka peldēšanās (baseins, ezers, jūra);
- siltums un mitrums, kas paātrina mikroorganismu vairošanos;
- auss ejas ādas kairinājums (hlorēts ūdens, austiņas, vates kociņi);
- nelieli, pat neredzami ādas mikrobojājumi, caur kuriem infekcijai ir vieglāk “ienākt”.
Kāpēc sāpes var būt ļoti spēcīgas?
Ārējās auss ejas āda ir jutīga un bagāta ar nervu galiem, tāpēc iekaisums var izraisīt asas, lokālas sāpes, kas pastiprinās, pieskaroties ausij vai kustinot žokli. Lai gan sāpes var būt izteiktas, iekaisums parasti ir virspusējs un, laikus pamanīts, salīdzinoši ātri un labi ārstējams.
Mīts un patiesība par vates kociņiem
Mīts: pēc peldes ausis vajag kārtīgi iztīrīt ar vates kociņu.
Patiesība: vates kociņš bieži iespiež sēru dziļāk, sablīvē to un var radīt mikroskopiskus nobrāzumus auss ejā. Tie kļūst par “ieejas vārtiem” infekcijai – īpaši, ja auss jau ir mitra.
Turklāt ausu sērs nav “netīrība”, no kuras par katru cenu jātiek vaļā. Ausu sēram ir dabiska, viegli skāba vide, kas kalpo kā neredzams vairogs pret mikrobiem un sēnītēm. To regulāri iztīrot un vēl papildus samērcējot ūdenī, mēs burtiski atveram durvis iekaisumam.
Kā samazināt peldētāja auss risku vasarā?
Profilakse parasti ir vienkārša:
- pēc peldes sagāz galvu uz sāniem un ļauj ūdenim iztecēt;
- nosusini tikai ārējo ausi, neiejaucoties dziļāk auss ejā;
- nelieto vates kociņus ausu tīrīšanai;
- ja ausis ir jutīgas vai iekaisumi atkārtojas, apsver peldēšanas aizbāžņus (īpaši baseinā);
- ja rodas nieze vai kairinājums, neberzē un “nekasi” auss eju, jo tas pastiprina ādas bojājumu risku.
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Ja ārējās auss iekaisumi mēdz atkārtoties, pēc peldēšanās dažkārt var palīdzēt arī bezrecepšu ausu pilieni ar etiķskābi, kas palīdz uzturēt auss ejā iekaisumam mazāk labvēlīgu vidi. Par piemērotāko risinājumu ieteicams konsultēties ar ārstu vai farmaceitu.
Kad noteikti jāvēršas pie ārsta?
Nevajadzētu gaidīt, ja:
Savlaicīgi izvērtējot situāciju, ārstēšana parasti ir īsāka un vienkāršāka, un ir lielāka iespēja izvairīties no sarežģījumiem.
Šim rakstam ir informatīvs raksturs, un tas neaizstāj ārsta konsultāciju.