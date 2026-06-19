Lai bojāts ēdiens nesabojā svētkus - PVD atgādina par drošu pārtiku Jāņu galdam
Tuvojoties svētkiem, Pārtikas un veterinārais dienests aicina atcerēties par to, kā pareizi iegādāties, uzglabāt un gatavot pārtiku, lai šis process nesagādātu nepatīkamus pārsteigumus.
Iepērkoties vienmēr ir jāpievērš uzmanība pārtikas produkta marķējumam. Tajā atrodama informācija ne tikai par produkta sastāvu, uzglabāšanas apstākļiem, dažkārt – pagatavošanas veidu, bet arī pats galvenais – par produkta derīguma termiņu. Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) iesaka iegādāties tikai tādus produktus un tādā daudzumā, cik var paspēt izlietot derīguma termiņa ietvaros. Tāpat, iepērkoties, jāraugās, kādos apstākļos pārtikas produkti ir uzglabāti, un vai to iepakojums nav bojāts.
Mājās pārtikas produkti jāuzglabā tādos apstākļos un temperatūrā, kā to marķējumā norādījis ražotājs. Pirms produktu lietošanas uzturā, der pārliecināties, vai ražotājs nav norādījis, kā produkts pareizi pagatavojams. Ja šāda instrukcija ir, tad tā ir jāievēro. Nepareiza produkta pagatavošana vai tā lietošana bez norādītās apstrādes, var apdraudēt patērētāja veselību.
Īpaša uzmanība jāpievērš jēlproduktiem – gan to uzglabāšanai, gan gatavošanai. Lai nepieļautu produktu šķērspiesārņojumu un jēlproduktos atrodamās baktērijas nenonāk uz citiem pārtikas produktiem, sevišķi tādiem, kas netiks termiski apstrādāti, ledusskapī tie uzglabājami nošķirti no citiem pārtikas produktiem, bet tos apstrādājot, jāizmanto virtuves inventārs – dēlītis, nazis, kas netiek izmantots citu produktu apstrādei. Pēc darbošanās ar jēlproduktiem, noteikti jānomazgā rokas un jānotīra virsmas.
Par pārtikas pareizu uzglabāšanu un personīgo higiēnu noteikti jāpiedomā tiem līgotājiem, kuri svētkus plāno svinēt ārpus mājām – brīvā dabā. Savlaicīgi jāsagādā aukstuma kastes vai somas, kur uzglabāt ātri bojājošos produktus, kā jāsagādā mitrās salvetes vai dezinfekcijas želeja kā arī alternatīva roku mazgāšanai, ja tuvumā nav pieejams tekošs ūdens.
PVD aicina pārtikas produktus iegādāties drošās tirdzniecības vietās un nepirkt nezināmas izcelsmes, apšaubāmas kvalitātes pārtikas produktus no PVD nereģistrētiem pārtikas produktu ražotājiem un/ vai izplatītājiem. Nezināmas izcelsmes produkti apdraud patērētāju veselību, jo tie var būt ražoti, pārvadāti un izplatīti nepiemērotos higiēnas apstākļos un neatbilstošā temperatūrā, pieļaujot pārtikas piesārņojuma risku.