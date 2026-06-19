Daugavpils narkologs Jāzeps Korsaks aicina Jāņus svinēt ar mēru
Tuvojoties Jāņiem, daudzi plāno, kur pulcēsies pie ugunskura, baudīs vasaras saulgriežu tradīcijas, dosies pirtī, ceps gaļu un sagaidīs saullēktu kopā ar ģimeni un draugiem. Tomēr mediķi ik gadu atgādina – svētku prieku nereti aizēno pārmērīga alkohola lietošana un tās sekas.
SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca” ārsts narkologs Jāzeps Korsaks uzsver, ka tieši svētku laikā ir svarīgi svinēt ar mēru, lai izvairītos no nevēlamām sekām. Narkologs atgādina, ka alkohola pārmērīga lietošana var novest pie dažādām veselības problēmām, tostarp aknu slimībām, sirds un asinsvadu slimībām, kā arī garīgām problēmām. Tāpēc ir svarīgi apzināties savas robežas un svinēt atbildīgi.
Svētku laikā ir ieteicams izvēlēties alternatīvas aktivitātes, piemēram, doties pārgājienos, organizēt piknikus vai vienkārši pavadīt laiku ar tuviniekiem bez alkohola. Šādi pasākumi var būt ne tikai patīkami, bet arī veselīgi.
Kopumā, svinot Līgo svētkus, ir svarīgi atcerēties, ka svētki ir par kopā būšanu un prieku, nevis par pārmērīgu alkohola lietošanu. Sviniet ar mēru un rūpējieties par savu veselību!