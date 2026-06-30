Zarnas un stress - vai tiešām mikrobi tajās spēj ietekmēt garastāvokli. Jaunākais pētījums pārsteidz
Vai jūsu garastāvokli un trauksmi patiešām var ietekmēt miljardi mikrobu, kas dzīvo jūsu zarnās? Jauns zinātnisks pētījums atklāj negaidītu saikni starp zarnu baktērijām un smadzenēm, kas varētu sniegt revolucionāru risinājumu trauksmes traucējumu ārstēšanā.
Singapūras pētnieki atklājuši, ka ķīmiskie savienojumi, kurus ražo zarnu baktērijas, var tieši ietekmēt smadzeņu zonas, kas atbild par bailēm un emocionālo līdzsvaru. Šis atklājums var pilnībā mainīt mūsu pašreizējo izpratni par garīgo veselību.
Saskaņā ar pētījumu, kas publicēts žurnālā "EMBO Molecular Medicine", starp zarnām un smadzenēm notiek nepārtraukta signālu apmaiņa, kurā mikrobi veido ķīmiskus signālus, kas ietekmē garastāvokli un reakciju uz stresu.
Tas apliecina, ka psihiskā veselība nav tikai smadzeņu "teritorija". Tā kā psihiskie traucējumi kļūst arvien izplatītāki, zinātnieki nolēma noskaidrot, vai zarnu mikrobi var ietekmēt trauksmainu uzvedību.
Kā mikrobu trūkums mainīja smadzenes?
Eksperimentos ar dzīvniekiem tika pētītas peles, kas audzētas sterilā vidē bez mikrobiem. Tās izrādīja ievērojami trauksmaināku uzvedību nekā peles ar normālu mikrofloru. To smadzenēs — bazolaterālajā amigdalā (BLA), kas atbild par baiļu un trauksmes apstrādi — tika novērota pastiprināta aktivitāte.
Analīze parādīja, ka trauksme bija saistīta ar izmaiņām īpašos nervu šūnu proteīnos, tā sauktajos no kalcija atkarīgajos SK2 kanālos. Šie kanāli darbojas kā neironu "bremzēšanas mehānisms". Bez mikrobu radītajiem signāliem BLA zonas neironi kļuva uzbudināmāki, kas izraisīja trauksmi.
Kad zinātnieki atkal ievadīja pelēm zarnu mikrobus, aktivitāte bazolaterālajā amigdalā samazinājās, SK2 kanālu darbība uzlabojās un dzīvnieku trauksmes līmenis būtiski samazinājās.
Līdzīgu efektu radīja eksperiments ar indoliem — vielām, ko ražo noteiktas zarnu baktērijas. Indolu ievadīšana samazināja smadzenēs ar trauksmi saistīto aktivitāti, pierādot, ka mikrobu radītie savienojumi tieši palīdz uzturēt emocionālo līdzsvaru.
Jauna cerība probiotisko ārstēšanas metožu attīstībā
Šis atklājums paver iespēju izstrādāt jaunas ārstēšanas stratēģijas: piemēram, atjaunot zarnu mikrofloras līdzsvaru ar īpašu diētu, uztura bagātinātājiem uz indolu bāzes vai probiotikām, kas veicina indolu veidošanos. Lai gan klīniskie pētījumi ar cilvēkiem vēl ir priekšā, šis virziens šķiet daudzsološs un nākotnē varētu novest pie individuāli pielāgotām terapijas shēmām.
Jaunāki pētījumi (tostarp žurnālā "Mental Health Research") norāda, ka probiotikām var būt potenciāls trauksmes, depresijas un miega traucējumu mazināšanā. Vienlaikus tiek uzsvērts, ka efekts ir atkarīgs no konkrētā baktēriju celma un cilvēka sākotnējā zarnu mikrobioma stāvokļa, proti, viens un tas pats risinājums neder visiem vienādi, raksta "SciTechDaily".
Tieši šeit slēpjas Singapūras zinātnieku darba īpašā vērtība. Viņi ne tikai konstatēja saikni, bet arī detalizēti aprakstīja konkrētu bioloģisko mehānismu (indoli, SK2 kanāli un BLA), dodot nākotnes medikamentiem skaidru mērķi. Ja šī pieeja izrādīsies efektīva, zarnu mikrobi var kļūt par aktīviem sabiedrotajiem mūsu emocionālā līdzsvara uzturēšanā.