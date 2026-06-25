Kā pasargāt smadzenes no novecošanās: 6 vienkārši veidi
Smadzeņu veselība lielā mērā ir atkarīga no mūsu ikdienas izvēlēm. Pareizi ieradumi palīdz saglabāt kognitīvās spējas un samazina demences, kā arī citu neirodeģeneratīvu slimību risku.
Psihiatrs Dilans Vints uzsver, ka smadzeņu veselību iespējams būtiski ietekmēt. Zinātnieki izšķir sešus galvenos smadzeņu veselības pamatprincipus, kas sniedz praktiskus ieteikumus garīgo spēju saglabāšanai.
1. Kustības
Pirmais pamatprincips ir regulāras fiziskās aktivitātes. Tās labvēlīgi ietekmē ne tikai sirds un asinsvadu sistēmu, bet arī smadzeņu darbību. Fiziskās aktivitātes palīdz normalizēt asinsspiedienu un cukura līmeni asinīs, kā arī veicina neirotransmiteru darbību. Turklāt tās stimulē bioloģiski aktīvu vielu veidošanos, kas palīdz smadzeņu šūnām izdzīvot un augt.
Pētījumi liecina, ka aptuveni 150 minūtes mērenas fiziskās slodzes nedēļā var samazināt kognitīvo spēju pasliktināšanās un demences risku. Svarīgākais nav konkrētais sporta veids, bet gan regulāras kustības — pastaigas, braukšana ar velosipēdu, peldēšana vai dejošana.
2. Garīgā stimulācija
Smadzenēm pastāvīgi nepieciešami jauni izaicinājumi. Jaunu prasmju apguve palīdz saglabāt smadzeņu elastību un veicina jaunu neironu savienojumu veidošanos. Ja ikdienā netiek veikti uzdevumi, kas liek smadzenēm aktīvi darboties, to aktivitāte var mazināties.
Tāpēc ieteicams regulāri nodarboties ar aktivitātēm, kas prasa domāšanu un pielāgošanos, piemēram, risināt krustvārdu mīklas, gatavot jaunus ēdienus vai apmeklēt kursus.
3. Uzturs
Lai smadzenes darbotos pēc iespējas labāk, tām nepieciešama kvalitatīva enerģija. Ieteicams uzturā lietot augļus, dārzeņus, pilngraudu produktus un liesus olbaltumvielu avotus, piemēram, zivis.
Savukārt pārmērīga rūpnieciski pārstrādātu produktu un piesātināto tauku lietošana var veicināt oksidatīvo stresu, kas bojā šūnas un palielina neirodeģeneratīvu slimību risku, raksta "Cleveland Clinic".
4. Sociālā aktivitāte
Saziņa ar citiem cilvēkiem ir nopietns treniņš smadzenēm, jo vienlaikus jāuztver un jāinterpretē gan verbālie, gan neverbālie signāli, kā arī ātri uz tiem jāreaģē.
Sociālā aktivitāte palīdz saglabāt kognitīvās spējas, savukārt sociālā izolācija var veicināt demences attīstību. Tāpēc ieteicams uzturēt attiecības ar draugiem un ģimeni, iesaistīties sabiedriskajā dzīvē vai pievienoties interešu grupām. Pozitīvu ietekmi var sniegt arī mājdzīvnieks.
5. Pietiekams un kvalitatīvs miegs
Miega laikā smadzenes nav pasīvas — tajās notiek aktīvi atjaunošanās un uzturēšanas procesi, kas nomoda laikā nav iespējami.
Pieaugušajiem vidēji nepieciešamas septiņas līdz deviņas stundas miega diennaktī. Pētījumi liecina, ka mazāk nekā piecas stundas ilgs nakts miegs var ievērojami palielināt demences risku.
Svarīgs ir arī miega kvalitātes aspekts. Pat tad, ja cilvēks guļ pietiekami ilgi, bet miegs ir nekvalitatīvs, smadzeņu spēja atjaunoties var tikt traucēta.
6. Vispārējais veselības stāvoklis
Sestais pamatprincips uzsver vispārējās veselības nozīmi. Hroniskas slimības, piemēram, paaugstināts asinsspiediens, augsts holesterīna līmenis, aptaukošanās, depresija un dzirdes pasliktināšanās, var paātrināt kognitīvo funkciju samazināšanos.
Risku palielina arī smēķēšana un pārmērīga alkohola lietošana. Eksperti uzsver, ka smadzeņu un ķermeņa veselību nevar vērtēt atsevišķi, jo veselīgs dzīvesveids pozitīvi ietekmē visu organismu.
Noslēgumā
Lai gan pilnībā novērst demences vai citu neirodeģeneratīvu slimību attīstību nav iespējams, veselīgs dzīvesveids palīdz būtiski samazināt šo risku. Regulāras fiziskās aktivitātes, garīgā stimulācija, sabalansēts uzturs, ciešas sociālās saites, kvalitatīvs miegs un rūpes par veselību palīdz saglabāt smadzeņu funkcijas arī cienījamā vecumā.