Neirologs brīdina: šos simptomus nedrīkst ignorēt
Ja galvassāpes sāk atkārtoties un ierastie pretsāpju līdzekļi vairs nepalīdz, neizbēgami rodas jautājums – ko darīt tālāk? Kad galvassāpes var liecināt par kādu citu saslimšanu un prasīt rūpīgāku izmeklēšanu vai pastiprinātu uzmanību?
"Confido" Neiroloģijas centra vadītājs Sīms Šnaiders ir pieredzējis neirologs, kura galvenās specializācijas jomas ir galvassāpes, insults un līdzsvara traucējumi. Viņš skaidro, kas var izraisīt biežas galvassāpes un kā tās iespējams mazināt.
Kad parastie pretsāpju līdzekļi vairs nepalīdz
Ja galvassāpju lēkmes atkārtojas bieži vai bezrecepšu pretsāpju līdzekļi vairs nesniedz pietiekamu atvieglojumu, tas ne vienmēr nozīmē nopietnu saslimšanu. Drīzāk tā ir pazīme, ka nepieciešama precīzāka diagnostika un mērķtiecīgāka ārstēšana.
Migrēnas gadījumā efektīvāki par parastajiem pretsāpju līdzekļiem var būt īpaši medikamenti, piemēram, triptāni. Daļai pacientu būtiska ir tieši profilaktiska ārstēšana, kuras mērķis ir samazināt galvassāpju lēkmju biežumu un intensitāti.
Svarīgi zināt, ka pārāk bieža pretsāpju līdzekļu lietošana pati par sevi var pastiprināt galvassāpes. Šo stāvokli dēvē par medikamentu pārmērīgas lietošanas izraisītām galvassāpēm. Risks parasti pieaug, ja pretsāpju līdzekļi tiek lietoti biežāk nekā astoņas līdz desmit dienas mēnesī, atkarībā no konkrētā preparāta.
Galvassāpju ārstēšanas mērķis ir ne tikai mazināt sāpes, bet arī noskaidrot to cēloni un panākt slimības kontroli. Ja galvassāpes sāk ietekmēt darbspējas, miegu vai ikdienas dzīvi, ieteicams konsultēties ar ārstu.
Kad galvassāpes var liecināt par citu saslimšanu?
Lielākā daļa galvassāpju nav bīstamas, un visbiežāk tās izraisa migrēna vai spriedzes tipa galvassāpes. Tomēr ir situācijas, kad galvassāpes var liecināt par nopietnāku veselības problēmu un prasa steidzamāku medicīnisku izvērtējumu.
Īpaša uzmanība jāpievērš gadījumiem, kad galvassāpes pirmo reizi parādās pēkšņi un ir ļoti spēcīgas, īpaši, ja cilvēks tās raksturo kā "smagākās galvassāpes mūžā".
Tāpat satraucošas pazīmes ir paaugstināta temperatūra, apjukums, paralīze, runas traucējumi, samaņas zudums vai būtiska redzes pasliktināšanās, kas pavada galvassāpes.
Pie ārsta jāvēršas arī tad, ja mainās ierastais galvassāpju raksturs. Piemēram, ja līdzšinējā migrēna pēkšņi kļūst daudz biežāka vai izpaužas citādi nekā iepriekš. Arī jaunas galvassāpes, kas pirmo reizi parādās pēc 50 gadu vecuma, vienmēr prasa papildu izmeklēšanu.
Dažkārt galvassāpes var būt saistītas ar paaugstinātu asinsspiedienu, iekaisumu, galvas smadzeņu asinsvadu slimībām vai retākos gadījumos – audzēju. Par laimi, šādi cēloņi sastopami daudz retāk, nekā cilvēki mēdz baidīties.
Pazīmes, kas liecina par mazāku risku
Runājot par galvassāpēm, bieži tiek pieminēti tā dēvētie "sarkanie karogi" jeb satraucošās pazīmes. Taču mazāk zināms ir par "zaļajiem karogiem" – pazīmēm, kas liecina, ka, visticamāk, runa ir par primārām galvassāpēm, piemēram, migrēnu vai spriedzes tipa galvassāpēm.
Par šādām pazīmēm var uzskatīt:
- galvassāpes ir novērotas jau kopš bērnības vai pusaudža vecuma;
- starp galvassāpju lēkmēm ir dienas, kad galva nesāp vispār;
- galvassāpes ir saistītas ar menstruālo ciklu;
- līdzīgas galvassāpes ir arī tuviem radiniekiem;
- galvassāpju raksturs gadu gaitā nemainās.
Tomēr svarīgi atcerēties, ka neviena no šīm pazīmēm pilnībā neizslēdz citas saslimšanas iespējamību. Tāpat arī "zaļo karogu" klātbūtne nenozīmē, ka var ignorēt satraucošās jeb "sarkano karogu" pazīmes.
Vērtējot galvassāpes, ārsti vienmēr raugās uz kopējo ainu. Ja galvassāpes ir pazīstamas, atkārtojas pēc līdzīga scenārija un tām nepievienojas jauni satraucoši simptomi, vairumā gadījumu runa ir par primārām galvassāpēm.
Citiem vārdiem sakot, svarīgi ir ne tikai "sarkanie karogi". Dažkārt tieši "zaļie karogi" sniedz vislielāko pārliecību par to, ka galvassāpju cēlonis nav nopietna saslimšana.
Kāds dzīvesveids vislabāk palīdz novērst galvassāpes?
Daudzi cilvēki migrēnas vai spriedzes tipa galvassāpju gadījumā cenšas atrast vienu konkrētu izraisītāju. Tomēr zinātniskie pētījumi rāda, ka lielāko ieguvumu bieži vien sniedz nevis izvairīšanās no kāda viena faktora, bet gan vairāku veselīgu paradumu konsekventa ievērošana.
Pirmkārt, ļoti svarīgs ir regulārs miegs. Pētījumi liecina, ka gan pārāk īss, gan pārāk ilgs miegs var palielināt galvassāpju risku. Lielākajai daļai pieaugušo ieteicams gulēt no septiņām līdz deviņām stundām diennaktī, turklāt vēlams ievērot pēc iespējas nemainīgu gulētiešanas un pamošanās laiku.
Otrkārt, palīdz regulāras aerobās fiziskās aktivitātes. Raita pastaiga, braukšana ar velosipēdu, peldēšana vai lēns skrējiens vismaz trīs reizes nedēļā 40–50 minūšu garumā var samazināt migrēnas dienu skaitu. Dažos pētījumos regulāru treniņu ietekme bijusi salīdzināma ar medikamentozo migrēnas profilaksi.
Treškārt, nevajadzētu izlaist ēdienreizes un pieļaut organisma atūdeņošanos. Regulāra ēšana un pietiekama šķidruma uzņemšana palīdz mazināt galvassāpju risku. Lielākajai daļai pieaugušo dienā ieteicams uzņemt aptuveni divus līdz trīs litrus šķidruma, ņemot vērā ķermeņa masu, fizisko slodzi un laikapstākļus.
Runājot par uzturu, arvien lielāka uzmanība tiek pievērsta pretiekaisuma diētai. Pētījumi liecina, ka lielāks omega-3 taukskābju un mazāks omega-6 taukskābju īpatsvars uzturā var palīdzēt samazināt galvassāpju biežumu un intensitāti.
Praksē tas nozīmē biežāk ēst treknas zivis, piemēram, lasi, siļķi un sardīnes, kā arī samazināt rafinētu augu eļļu un īpaši pārstrādātu pārtikas produktu patēriņu.
Būtiska nozīme ir arī stresa pārvaldīšanai. Relaksācijas vingrinājumi, apzinātības prakses un regulāra atpūta nav tikai veids, kā nomierināties – tie palīdz ietekmēt nervu sistēmu tā, ka var samazināties galvassāpju lēkmju biežums.
Galvassāpju profilakses mērķis nav sasniegt ideālu dzīvesveidu. Pats svarīgākais ir konsekvence. Nelieli ieradumi, kurus iespējams saglabāt gadiem ilgi, parasti sniedz lielāku ieguvumu nekā īslaicīgas, radikālas pārmaiņas.