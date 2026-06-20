"Katra dzimumzīmes izmaiņa, atlikta vizīte pie ārsta var maksāt ļoti dārgi": Sondra Zaļupe izstāsta par savu skaudro cīņu ar melanomu
Vasara daudziem asociējas ar atvaļinājumu, pludmali, sauļošanos un vēlmi iegūt skaistu iedegumu. Taču brīdī, kad saule šķiet tikai patīkama sezonas daļa, mediķi un pacientu organizācijas atgādina — āda neko neaizmirst. Katrs apdegums, katra nepamanīta dzimumzīmes izmaiņa un atlikta vizīte pie dermatologa vēlāk var maksāt ļoti dārgi. Par to sarunā ar Jauns.lv stāsta Melanomas pacientu atbalsta biedrības “Soli priekšā melanomai” pārstāve un kultūras projektu producente Sondra Zaļupe, kura pati ar melanomu pirmo reizi saskārās grūtniecības laikā.
Kā atklāj Sondra, sākumā viņa to neuztvēra kā trauksmes signālu, jo domāja, ka ķermenis vienkārši mainās grūtniecības dēļ. “Tajā laikā man diemžēl bija arī neveiksmīga vizīte pie ārsta, kurš man teica, ka grūtnieces īsti neviens neoperē.
Melanomas gadījumā tā nav patiesība. Es vienmēr to uzsveru un atgādinu: arī tad, ja gaidi bērniņu un uz ādas notiek kādas izmaiņas, droši jādodas pie ārsta. Nepieciešamības gadījumā dzimumzīmi var ātri izoperēt, un tas nekādi neietekmē grūtniecības norisi.”
Diagnoze, kas maina visu dzīvi
Uz jautājumu, kā mainās cilvēka domāšana brīdī, kad dzīvē ienāk diagnoze “melanoma”, Sondra atbild, ka mainās visa dzīve. Viņasprāt, pēc diagnozes sākas sava veida dzīves revīzija — cilvēks pārvērtē ne tikai ārstēšanos, bet arī savu līdzšinējo dzīvesveidu, emocionālo un psiholoģisko veselību.
“Man nesen bija saruna ar Inesi Supe, kura arī ir viena no redzamām un dzirdamām onkoloģijas pacientēm. Viņa šajā tēmā ienes domu, ka vēzis vairs automātiski nenozīmē nāves spriedums. Tā ir hroniska saslimšana. Un, tāpat kā pie jebkuras hroniskas saslimšanas, dzīvē ir jāievieš pārmaiņas. Pirmais, kas notiek pēc diagnozes, ir tāda kā dzīves revīzija. Ir jāpārskata sava dzīve. Protams, ļoti liela daļa ir ārstēšanās — ārsti, zāles, terapija. Bet mana pieredze un sarunas ar citiem pacientiem rāda, ka bieži vien ar ķīmijterapiju vai zālēm vien nepietiek. Ir jāskatās dziļāk — kas dzīvē ir noticis, kā ķermenis nonācis līdz šādai situācijai,” stāsta Sondra.
Pēc viņas teiktā, bieži vien tur ir arī emocionāla vai traumatiska pieredze, neatrisinātas sāpes, stress, traumas, ar kurām ir jāstrādā. “Tāpēc es uzskatu, ka emocionālā un psiholoģiskā veselība ir ļoti svarīga ārstēšanas sastāvdaļa. Protams, mēs lietojam zāles, bet paralēli ir jādomā arī par emocionālo un psiholoģisko higiēnu — jāsaprot, kur uzkrājies stress, kur radies tāds kā pašiznīcības kods.”
Sondrai vairākas reizes nācies arī vākt ziedojumus, jo viņas ārstēšanai bija vajadzīgas zāles, kuras vēl netika kompensētas. Ar diviem koncertiem, kuri tika rīkoti ziedojumu vākšanai melanomas pacientu ārstēšanai, Sondra kopā ar draugiem un domubiedriem spēja pievērst sabiedrības uzmanību problēmām melanomas ārstēšanā mūsu valstī.
Sondra norāda, ka viņai šī ir ļoti smaga tēma, pie kuras viņa plāno atgriezties arvien aktīvāk. Nākamgad apritēs jau desmit gadi kopš viņas pirmajiem ziedojumu koncertiem — laikā, kad ārsti viņai prognozēja vien sešus līdz deviņus mēnešus.
Viņa saka, ka savā ziņā var būt piemērs tam, ka saziedotā nauda ir rezultējusies dzīvē. Cilvēki saziedoja vairākus desmitus tūkstošu eiro, un šī palīdzība ļāva viņai dzīvot. “Tas ir nenormāli forši,” viņa saka. Taču vienlaikus Sondra uzsver, ka ne visiem stāstiem ir laimīgas beigas. Viņa atgādina par gadījumiem, kad sabiedrība vāca ļoti lielas summas jauniem pacientiem — pat pusmiljonu eiro –, tomēr arī inovatīvās zāles ne vienmēr spēj palīdzēt līdz galam un dot gaidīto rezultātu. Tāpēc šī tēma, viņasprāt, ir ļoti smaga gan pacientiem, gan ārstiem.
Tāpat viņa uzsver, ka arī ārsti bieži nonāk ļoti sarežģītā situācijā: viņi redz diagnozi, bet viņiem nav pieejamu risinājumu, ko pacientam piedāvāt. Zāles eksistē, bet tās maksā milzīgas summas. Viņas pašas gadījumā ārsti norādīja uz konkrētām zālēm, kuru cena bijusi aptuveni 30 tūkstoši eiro mēnesī, un būtībā pacientam pašam bija jādomā, kā šo summu atrast.
Realitāte, kurā pacientam pašam jācīnās par zālēm
Viņa atceras brīdi, kad jau uzņemšanā bija skaidrs, ka tās ir metastāzes. Ārsts viņai jautājis, kur viņa strādā. Kad Sondra atbildējusi, ka sabiedrisko attiecību jomā, ārsts noteicis: “Tas ir ļoti labi, jums noderēs.” Viņasprāt, tā spilgti parāda realitāti — pacientam bieži vien jāprot savu stāstu iznest publiski, lai vispār būtu cerība savākt naudu ārstēšanai.
Viņa norāda, ka par to ir daudz domājusi: “Diemžēl reizēm vajag saslimst kādam, kurš spēj šo tēmu pacelt publiski, citādi sistēmā nekas īsti nekustas uz priekšu.”
Viņa min, ka šobrīd rindā uz inovatīvajiem medikamentiem ir tūkstošiem cilvēku — nevis viens vai daži pacienti, bet vesela pacientu grupa. Un daļa cilvēku katru gadu nomirst tāpēc, ka nepieciešamās zāles nav pieejamas vai tām netiek saziedota nauda.
Viņa neslēpj, ka tas rada skumjas — ir pagājuši gandrīz desmit gadi, bet problēma joprojām nav atrisināta. Vienlaikus melanomas pacientiem situācija šobrīd ir labāka nekā agrāk: ir pieejamas ārstēšanas iespējas un medikamenti, kuru vēl pirms vairākiem gadiem nebija. Ja agrāk melanoma bieži nozīmēja nāves spriedumu, tad tagad vismaz daļai pacientu ir reālas ārstēšanas iespējas.
“Veselīgs brūnums” — mīts, kas ādai var maksāt dārgi
Runājot par jauniešiem un viņu apsēstību ar “veselīgu brūnumu”, Sondra uzsver, ka katrs saules apdegums atstāj ietekmi uz ādu un var palielināt risku vēlāk dzīvē saskarties ar dažādiem ādas veidojumiem. Viņasprāt, šī ir tēma, par kuru pieaugušajiem ar bērniem un jauniešiem jārunā daudz skaidrāk — nevis biedējot ar sauli vai mudinot no tās izvairīties pilnībā, bet mācot darīt to atbildīgi.
Vasarā jaunieši bieži vien no rīta uzklāj saules aizsargkrēmu, bet dienas laikā par to vairs nedomā. Tāpēc viņa aicina atgādināt: dienas vidū no saules ir jāsargājas, nevajag “cepināties”, jo tas nav ne nepieciešami, ne veselīgi.
Viņa arī uzsver, ka saules iedarbība nav tikai veselības, bet arī ādas novecošanās jautājums. Īpaši meitenēm, kurām svarīga ādas kopšana un izskats, būtu jāatceras, ka ilgtermiņā saule veicina pigmentācijas plankumu, grumbu un ātrākas ādas novecošanās veidošanos. Lai gan vasarā brūns iedegums bieži šķiet pievilcīgs, Sondra atgādina, ka ādai tas patiesībā ir liels stress.
Vaicāta, vai sabiedrībā par šo tēmu tiek runāts pietiekami, Sondra atzīst, ka pēdējos gados saruna, viņasprāt, ir pieklususi. Viņa norāda, ka par onkoloģijas pacientu realitāti bieži runā kampaņveidīgi — vai brīžos, kad kāds cilvēks jau ir nonācis dzīvības un nāves situācijā.
“Pavisam godīgi — šīs tēmas uzrodas tad, kad kāds mirst,” viņa saka. Šādos brīžos sabiedrība parasti mobilizējas, ziedo un atbalsta pacientu, palīdzot viņam izkļūt no sajūtas, ka viņš ir viens, pamests un nevajadzīgs.
Vienlaikus viņa norāda, ka problēma nav atrisināta. Zāļu izmaksas nekļūst mazākas, un rindas uz inovatīvajiem medikamentiem joprojām pastāv. Viņa atzīst, ka nevar precīzi pateikt, vai pēdējo piecu līdz desmit gadu laikā pacientu skaits ir pieaudzis, taču skaidrs ir viens — par šo tēmu būtu jārunā vairāk.
Viņa uzsver, ka gribētu redzēt plašāku preventīvu sarunu, nevis tikai reakciju brīdī, kad kāda cilvēka dzīvība jau karājas mata galā.
Ko katrs var izdarīt jau šodien?
Uz jautājumu, kāda ir viena praktiska lieta, ko katrs cilvēks var izdarīt jau šodien, lai sevi pasargātu, Sondra atbild — sākt ar sevis apskatīšanu un dermatologa apmeklējumu. Viņasprāt, būtiski ir negaidīt brīdi, kad dzimumzīme jau rada nopietnas bažas, bet laikus pārbaudīt ādu pie speciālista. Īpaši jauniešiem, sasniedzot pilngadību, būtu jāuzņemas atbildība par savu veselību un vismaz reizi aiziet pie dermatologa, lai noskaidrotu savu ādas tipu, saprastu iespējamos riskus un uzzinātu, cik bieži āda turpmāk jāpārbauda.
“Dermatologa apmeklējums nav nekas sarežģīts vai biedējošs — ārsts ar profesionālu aci un dermatoskopu apskata ādas veidojumus un palīdz saprast, vai ir pamats satraukumam,” uzsver Sondra.
Viņa norāda, ka cilvēki nereti ilgi dzīvo ar nemieru par kādu dzimumzīmi, taču pēc pārbaudes sajūt lielu atvieglojumu un mieru.
Vēl pirms ārsta apmeklējuma viņa aicina pašiem regulāri apskatīt savu ādu — pievērst uzmanību dzimumzīmēm vai veidojumiem, kas mainās, atšķiras pēc krāsas, formas vai struktūras, kā arī vietām, kur ādu regulāri berž apģērbs. Ar šo novērojumu pēc tam var doties pie dermatologa.
“Katram vismaz reizi mūžā vajadzētu aiziet pie dermatologa,” uzsver Sondra, piebilstot, ka tas ir vienkāršs, bet ļoti svarīgs solis, lai laikus pamanītu izmaiņas un dzīvotu mierīgāk.