Speciālistu ieteikumi: 13 produkti, kas palīdz samazināt sirds slimību risku
Rūpēties par sirds veselību ir svarīgi jebkurā vecumā, jo sirds un asinsvadu slimības ir vienas no izplatītākajām veselības problēmām pasaulē.
Lai gan sirds veselības labā var darīt daudz – regulāri kustēties, izvairīties no smēķēšanas un alkohola, mazināt stresu un veikt profilaktiskās veselības pārbaudes –, ļoti svarīga loma ir arī uzturam.
Ikdienā izvēlētie produkti tieši ietekmē asinsspiedienu, holesterīna līmeni un asinsvadu stāvokli, tāpēc sabalansēta ēdienkarte var palīdzēt samazināt sirds slimību risku, raksta "MedicalNewsToday".
Sparģeļi
Viens no sirdij labvēlīgajiem produktiem ir sparģeļi, kas satur daudz folijskābes. Tā palīdz regulēt homocisteīna līmeni organismā. Paaugstināts homocisteīna līmenis tiek saistīts ar lielāku sirds un asinsvadu slimību un insulta risku.
Pākšaugi
Nozīmīgu vietu uzturā ieņem arī pākšaugi – pupiņas, zirņi, turku zirņi un lēcas. Tie ir bagāti ar šķiedrvielām, augu olbaltumvielām un antioksidantiem, kā arī palīdz samazināt zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL jeb "sliktā" holesterīna) līmeni asinīs.
Ogas
Ogas ir vērtīga veselīga uztura sastāvdaļa. Tās ir labs vitamīnu, minerālvielu un šķiedrvielu avots. Regulāra ogu lietošana uzturā var veicināt sirds veselību un palīdzēt samazināt sirds slimību risku.
Čia un linsēklas
Sirdij labvēlīgas ir arī čia un linsēklas, jo tās satur daudz omega-3 taukskābju. Šīs taukskābes var palīdzēt samazināt ZBL un kopējā holesterīna līmeni, pazemināt asinsspiedienu, mazināt tauku nogulšņu veidošanos artērijās, kā arī samazināt trombozes un citu miokarda infarkta riska faktoru iespējamību.
Tumšā šokolāde
Mērenā daudzumā tumšā šokolāde arī var būt labvēlīga sirds veselībai. Tā satur flavanolus, kas palīdz uzlabot asinsvadu elastību un veicina normālu asinsriti. Pētījumi liecina, ka flavanoli var mazināt artēriju stīvumu un palēnināt procesus, kas saistīti ar asinsvadu pārkaļķošanos.
Kafija
Pēdējos gados publicēti arī vairāki pētījumi par kafiju, kas liecina, ka mērena tās lietošana var veicināt sirds veselību. Kafijas patēriņš tiek saistīts ar zemāku sirds mazspējas, sirds ritma traucējumu un mirstības no sirds slimībām risku.
Omega-3 taukskābēm bagātas zivis
Sirdij labvēlīgas ir arī treknās zivis, piemēram, lasis, tuncis un skumbrija. Tās satur daudz omega-3 taukskābju un augstvērtīgas olbaltumvielas. Regulāra zivju lietošana uzturā palīdz samazināt sirds ritma traucējumu risku un kavē aterosklerotisko plātnīšu veidošanos artērijās.
Zaļā tēja
Pozitīvu ietekmi uz sirds veselību var sniegt arī zaļā tēja, jo tā ir bagāta ar antioksidantiem. Pētījumi liecina, ka regulāra zaļās tējas lietošana var palīdzēt pazemināt asinsspiedienu, kā arī samazināt holesterīna un triglicerīdu līmeni asinīs.
Rieksti
Rieksti ir svarīga sirdij veselīga uztura sastāvdaļa. Tie satur vērtīgas taukskābes, šķiedrvielas, olbaltumvielas, kā arī dažādus vitamīnus un minerālvielas. Īpaši vērtīgi ir valrieksti, kas ir bagāti ar omega-3 taukskābēm. Mērens riekstu patēriņš var palīdzēt uzlabot holesterīna līmeni un uzturēt asinsvadu veselību.
Aknas
Pie uzturvielām bagātiem dzīvnieku izcelsmes produktiem pieder arī aknas, kas satur folijskābi, dzelzi, cinku, varu un hromu. Šīs uzturvielas ir svarīgas normāla hemoglobīna līmeņa uzturēšanai, kas savukārt palīdz nodrošināt pilnvērtīgu sirds darbību.
Auzu pārslas
Auzu pārslas satur daudz šķīstošo šķiedrvielu, kas palīdz izvadīt no organisma lieko holesterīnu. Regulāra auzu pārslu lietošana uzturā var samazināt gan kopējā holesterīna līmeni, gan zema blīvuma lipoproteīnu (ZBL jeb "sliktā" holesterīna) līmeni, tādējādi palīdzot mazināt sirds un asinsvadu slimību risku.
Spināti
Spināti ir viens no labākajiem magnija avotiem. Magnijs palīdz uzturēt normālu asinsspiedienu un nodrošina normālu sirds darbību. Šīs minerālvielas trūkums tiek saistīts ar paaugstinātu sirds ritma traucējumu un hipertensijas risku.
Tomāti
Tomāti satur vairākas sirds veselībai nozīmīgas uzturvielas, tostarp šķiedrvielas, kāliju, folijskābi un C vitamīnu. Īpaši svarīgs ir kālijs, kas palīdz organismam izvadīt lieko nātriju. Tā rezultātā var pazemināties asinsspiediens un samazināties sirds un asinsvadu slimību risks.
Uzturam ir ļoti svarīga loma sirds veselības uzturēšanā. Pākšaugi, ogas, rieksti, sēklas, treknās zivis, auzu pārslas un dārzeņi satur vērtīgas uzturvielas, kas palīdz kontrolēt holesterīna līmeni un asinsspiedienu, kā arī nodrošina normālu asinsvadu darbību.
Regulāri iekļaujot šos produktus ikdienas ēdienkartē, iespējams samazināt sirds slimību risku un uzlabot vispārējo veselības stāvokli un dzīves kvalitāti.