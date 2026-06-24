Nosaukts top produkts, kas uzlabo zarnu veselību
Zarnu veselība var šķist noslēpumaina. Atšķirībā no pietiekama olbaltumvielu daudzuma lietošanas vai sekošanas līdzi tam, kā mitrināšana ietekmē jūsu ādu, zarnu veselība ir svarīgs, bet daļēji neizmērāms cilvēka veselības atslēgas elements.
Zarnu mikrobioms ir nepārtraukti strādājoša ekosistēma, ko veido dažādi mikrobi jūsu gremošanas sistēmā. Pētījumi turpinās, lai parādītu, cik lielu ietekmi zarnas un kuņģa-zarnu trakts atstāj uz organisma kopējo funkciju, taču ārsti zina, ka tas ir saistīts ar imunitāti, gremošanu un smadzeņu darbību, raksta "Martha Stewart".
Labākie produkti zarnu veselībai
"Nav vienas konkrētas labākās pārtikas zarnu veselībai; tā attīstās, pateicoties dažādībai," skaidroja medicīnas doktore Čandhana Paka. "Tomēr visstabilāk efektīva kategorija ir fermentētie produkti: jogurts ar dzīvām kultūrām, kimči, skābēti kāposti un kefīrs. Tie satur dzīvās probiotikas, kas uzlabo jūsu mikrobiomu un ražo taukskābes, piemēram, butirātu, kas samazina iekaisumu un baro resnās zarnas gļotādu."
Fermentētie produkti satur probiotikas – labvēlīgās baktērijas. Tie arī var uzlabot uzturvielu uzsūkšanos. Tādējādi tie palīdz jums gūt vairāk labuma no veselīgās pārtikas, ko ēdat, uzsvēra zinātņu maģistre un reģistrēta dietoloģe Lorena Sleitone.
"2021. gada pētījums Stenfordas universitātes Medicīnas skolā, kas publicēts žurnālā "Cell:, atklāja tiešu saikni starp uzturu un zarnu veselību, kas palīdz stiprināt imunitāti. Medicīnas pētnieki noteica, ka uzturs ar augstu fermentēto produktu saturu palielināja mikrobioma daudzveidību un efektīvāk samazināja iekaisuma rādītājus nekā tikai uzturs ar augstu šķiedrvielu saturu."
Kā lietot fermentētos produktus
Pateicoties lielajam fermentēto produktu veidu skaitam un dažādiem lietošanas veidiem, tos viegli iekļaut ikdienas uzturā, īpaši kopā ar sastāvdaļām, kas balansē probiotikas. Atrodiet to, kas jums vislabāk piemērots, un centieties lietot vismaz vienu "fermentētu produktu" dienā.
"Es mudinu savus uztura klientus eksperimentēt. Daudzi fermentētie produkti ir ar spēcīgu, asu garšu. Jums var patikt miso, bet nepatikt kimči. Zarnām tas nepalīdzēs, ja jūs kaut ko nopirksiet un nekad to neēdīsiet," teica Sleitone.
"Fermentētie produkti vislabāk darbojas kopā ar prebiotikām – ķiplokiem, sīpoliem, sparģeļiem, auzām, kas baro labvēlīgās baktērijas," uzsvēra doktore Paka. "Domājiet par probiotikām kā sēklām, bet par prebiotikām – kā mēslojumu."
"Viņa iesaka tādas maltītes vai uzkodas kā jogurts ar ogām un linsēklām, kimči, ko pievieno putrām vai olām (pēc pagatavošanas pievienojiet marinētas sastāvdaļas, lai saglabātu dzīvas kultūras), vai kefīru, saputotu smūtijā.
Rauga maize, kas satur savu mikrobiomu, ir vēl viens lielisks prebiotiku avots. Rauga mikrobi, īpaši pienskābes baktērijas (PSB), nodrošina vairākas priekšrocības mūsu gremošanas traktam, liecina 2021. gada jūnija pētījums, kas publicēts žurnālā "Microorganisms". PSB uzlabo mūsu gremošanas sistēmu un palielina uzturvielu uzsūkšanos organismā, apgalvo pētījums.
Cik daudz fermentēto produktu vajadzētu ēst
"Regulāritāte ir svarīgāka par daudzumu," skaidroja doktore Paka. Dienā pietiek ar pusglāzi jogurta, 1–2 ēdamkarotēm kimči vai skābētiem kāpostiem, vai 120–180 mililitriem kefīra.
"Sāciet ar maziem soļiem; pārāk daudz un pārāk ātri var izraisīt vēdera uzpūšanos, kamēr jūsu mikrobioms pielāgojas."
Fermentēšana mājas apstākļos
Skābēšana un sālīšana ir lielisks mājas hobijs, kas ļauj saglabāt sezonas produktus un vienlaikus palielināt fermentēto produktu daudzumu jūsu uzturā.
Pievērsiet uzmanību tam, ka produkti, kas sagatavoti sālsūdenī, piemēram, Mārtas skābie gurķi, tiek uzskatīti par fermentētiem, savukārt ātri pagatavotie produkti ar etiķi tādiem nav.
Un skābēšana neattiecas tikai uz gurķiem; sezonas produktus var saglabāt arī citus, lai jūs varētu izbaudīt garšu un gūt labumu no fermentācijas, piemēram, ar marinētu rabarberu vai redīsiem.