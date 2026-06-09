Deguns neelpo, bērnam atkal sāp auss, partneris krāc - un nav skaidrs, kur meklēt palīdzību?
Ko darīt, ja nogurdina ne tikai simptomi, bet arī pats process – pieraksti, izmeklējumi dažādās vietās un neziņa par nākamo soli?
Bērnam pēc peldēšanās atkal sāk sāpēt auss, un vecāki zina, ka šī jau ir trešā reize šovasar. Ģimenes ārsts iesaka LOR konsultāciju, taču tuvākais pieraksts ir tikai pēc diviem mēnešiem. Līdzīgas situācijas pazīstamas daudziem. Partnera krākšana liek mosties un satraukties brīdī, kad pēc skaļas krākšanas pēkšņi iestājas klusums. Pašam deguns pēc pavasara sezonas joprojām “neelpo”. Palīdzība ir vajadzīga, taču nogurdina ne tikai simptomi, bet arī process.
Operējošs otolaringologs un ausu, kakla un deguna klīnikas LORENT vadītājs dr. med. Rūdolfs Jānis Vīksne uzsver, ka LOR sūdzības ir vienas no biežākajām, tomēr pacienta ceļš nereti kļūst sadrumstalots. Tieši tas rada papildu stresu, neziņu un vilcināšanos.
Kad pacients negribot kļūst par “loģistikas vadītāju”
Praksē pacients bieži tiek ierauts nogurdinošā riņķa dancī. Saņemot nosūtījumu un izstāvot pirmo rindu, vizītē nereti izrādās, ka vajadzīgi papildu izmeklējumi, kas jāveic citā iestādē. Tam seko jauns pieraksts, vēl viena gaidīšana, un nākamajam speciālistam visa slimības vēsture jāstāsta no gala, mēģinot pašam salikt kopā iepriekšējos rezultātus.
Pa vidu paliek neatbildēti jautājumi: vai tas ir normāli? Vai šajā situācijā jārīkojas ātrāk? Cik ilgi vēl gaidīt? Un pats svarīgākais – kāds vispār ir kopējais ārstēšanas plāns?
“Cilvēks bieži atnāk uz vizīti ne tikai ar simptomu, bet arī ar nogurumu no procesa. Viņš jau ir bijis pie vairākiem speciālistiem, gaidījis rindās, taču joprojām nav skaidrs, kas īsti notiek un kādam vajadzētu būt nākamajam solim,” pieredzē dalās dr. med. Rūdolfs Jānis Vīksne.
Laiks, ko zaudējam gaidot
Gaidīšana nav tikai neērtība, jo tā var ietekmēt arī ārstēšanas gaitu. Ilgstošs deguna blakusdobumu iekaisums var kļūt hronisks. Atkārtoti ausu iekaisumi bērniem var ietekmēt dzirdi, savukārt dzirde pirmsskolas vecumā būtiski ietekmē runas un valodas attīstību. Arī krākšana, ko gadiem noraksta uz “nogurumu”, reizēm izrādās obstruktīvas miega apnojas pazīme, kas ir elpošanas traucējumi miegā un ietekmē pašsajūtu, darbaspējas un veselību kopumā.
Savlaicīga diagnostika šādos gadījumos nav greznība, bet iespēja problēmu risināt laikā, kad ārstēšana parasti ir vienkāršāka, saudzīgāka un prognozējamāka.
Kādam vajadzētu būt mūsdienīgam pacienta ceļam?
Mūsdienu veselības aprūpē arvien biežāk runā par integrētu pacienta ceļu, kur konsultācija, diagnostika un nepieciešamās manipulācijas notiek vienuviet, pie vienas komandas, ar skaidru secību un vienotu informācijas plūsmu.
Pacientam tas nozīmē ļoti praktiskas lietas:
- mazāk pārvietošanās starp iestādēm;
- mazāk atkārtotas stāstīšanas un dokumentu vākšanas;
- ātrāku skaidrību par simptomu cēloni;
- saprotamu rīcības plānu pēc vizītes.
“Cilvēkam nav jābūt medicīnas ekspertam, lai saprastu, kas ar viņu notiek. Mūsu uzdevums ir dot skaidrību jau pirmajā vizītē,” norāda dr. med. Rūdolfs Jānis Vīksne
Praksē tas nozīmē, ka ārsts izvērtē situāciju un, ja nepieciešams, uzreiz veic papildu apskati ar endoskopu vai funkcionālus mērījumus, lai pacients saņemtu skaidru ārstēšanas plānu bez liekiem līkločiem un nevajadzīgas neziņas.
LORENT – ausu, kakla un deguna klīnika Mežaparkā
LORENT ir specializēta ausu, kakla un deguna klīnika Mežaparkā, Rīgā. Tās pieeja balstās trīs principos.
Precizitāte
Sākam ar diagnostiku, kas palīdz saprast problēmas cēloni, nevis tikai īslaicīgi mazināt simptomus. Piemēram, endoskopija – apskate ar nelielu kameru degunā, aizdegunē vai balsenē –, kā arī audiometrija un timpanometrija dzirdes un vidusauss darbības izvērtēšanai.
Cilvēcība
Saprotama saruna, laiks jautājumiem un process bez “pārsteigumiem”. Īpaši bērniem svarīga ir paredzamība – “pastāsti, parādi, izdari”. Manipulācijas tiek veiktas ar iepriekšēju skaidrojumu un saudzīgu pieeju.
Skaidrība
Vizīte nebeidzas ar slēdzienu. Pacientam ir skaidrs nākamais solis – ko darīt tālāk, ko vērot, kad gaidīt uzlabojumu un kad nepieciešama atkārtota vizīte. Reiboņu vai līdzsvara traucējumu gadījumā iespējama vestibulometrija – padziļināta līdzsvara sistēmas izvērtēšana. Savukārt miega elpošanas traucējumu gadījumā iespējama mājas poligrāfija – miega izmeklējums mājas apstākļos krākšanas un elpas paužu izvērtēšanai.
Klīniku veido dr. med. Rūdolfs Jānis Vīksne kopā ar partneriem – veselības aprūpes pakalpojumu platformu MeDi Group un uzņēmumu grupu OC VISION.
Kur pierakstīties?
LORENT atrodas Kokneses prospektā 18A, Mežaparkā, Rīgā.
Ārstniecības iestādes kods: 001000433