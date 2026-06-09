Atvērto durvju dienā iepazīst Kurzemes Uroloģijas centra ikdienas darbu
Liepājas Reģionālās slimnīcas Kurzemes Uroloģijas centrs un Nefroloģijas nodaļa rīkoja Atvērto durvju dienu, iepazīstinot apmeklētājus ar plašo diagnostikas, ārstēšanas un hemodialīzes pakalpojumu klāstu un aicinot pievienoties jaunus speciālistus. Pasākuma mērķis bija uzrunāt gan topošo medicīnas paaudzi, gan profesionāļus, kuri apsver atgriešanos nozarē.
Liepājas Reģionālās slimnīcas Kurzemes Uroloģijas centrā un Nefroloģijas nodaļā aizvadīta Atvērto durvju diena, kuras laikā interesentiem bija iespēja iepazīt vienu no lielākajiem uroloģijas un nefroloģijas profila centriem Kurzemē. Pasākumā varēja piedalīties ikviens - jaunieši, kuri vēl tikai apsver savu nākotni veselības aprūpē, kā arī cilvēki ar iepriekšēju pieredzi medicīnā, kuri domā par atgriešanos nozarē.
Tikšanās laikā centra virsārste, uroloģe un onkoloģe-ķīmijterapeite Dzintra Litavniece iepazīstināja apmeklētājus ar Kurzemes Uroloģijas centra, Nefroloģijas un Hemodialīzes nodaļas darbu, stāstot gan par pacientu aprūpi, gan mūsdienu ārstēšanas un diagnostikas iespējām. Kurzemes Uroloģijas centrā tiek nodrošināta gan uroloģisko slimību diagnostika un ārstēšana, gan ķirurģiskā palīdzība, tostarp onkoloģisko pacientu aprūpe. Savukārt Hemodialīzes nodaļa sniedz dzīvībai svarīgu palīdzību pacientiem ar nieru funkcijas traucējumiem. Pēdējos gados centrs ir paplašināts, izveidojot jaunas telpas un dienas stacionāru, kas ļauj nodrošināt vēl plašāku pakalpojumu klāstu reģiona iedzīvotājiem.
Runājot par darbu specialitātē, Dzintra Litavniece atzina, ka uroloģija un nefroloģija nereti tiek uzskatītas par sarežģītām medicīnas nozarēm, tomēr ikdienas darbs kļūst daudz vieglāks, kad iegūta pieredze un pārliecība par savām zināšanām. "Cilvēki dažkārt uzskata, ka uroloģija un nefroloģija ir viena no smagākajām specialitātēm. Darba ir daudz, bet, ja tu pārzini to, kas tev jādara, tad tas vairs nešķiet tik sarežģīti. Grūtākais ir nonākt līdz tam brīdim, kad savā darbā jūties pārliecinoši," stāsta ārste.
Viņa uzsver, ka personāla piesaiste kļūst arvien nozīmīgāka visā veselības aprūpes nozarē. "Kadri ir vajadzīgi vienmēr. Mēs kļūstam vecāki, kolēģi dodas pensijā, kāds saslimst, kādam mainās dzīves apstākļi. Tāpēc ir svarīgi stāstīt jaunajiem cilvēkiem par medicīnu un parādīt, kāds ir šis darbs ikdienā. Esam priecīgi redzēt jauniešus, kuri ar interesi raugās šajā virzienā, jo viņi ir mūsu nākotne," saka Dz. Litavniece. Viņa norāda, ka Atvērto durvju dienas mērķis bija uzrunāt ne tikai skolēnus un studentus, bet arī cilvēkus, kuri kādreiz strādājuši medicīnā un apsver iespēju atgriezties profesijā. "Ja cilvēks nonāk stabilā kolektīvā, kur viņu atbalsta un palīdz apgūt nepieciešamās prasmes, iejusties ir daudz vieglāk. Mēs aktīvi meklējam gan māsas, gan ārstus-urologus, jo pacientu skaits nemazinās, bet darba apjoms pieaug."
Ar savu pieredzes stāstu dalījās arī Uroloģijas programmas vadītājs, urologs Mihails Meniss. "Medicīnā ir ļoti daudz iespēju atrast sev piemērotāko ceļu. Liepājas Reģionālā slimnīca kā liela daudzprofilu ārstniecības iestāde dod iespēju iepazīt dažādas specialitātes un iegūt plašu praktisko pieredzi, strādājot ar pacientiem no visas Kurzemes. Tieši studiju laikā visbiežāk arī rodas skaidrība par to, kurā virzienā vēlies attīstīties," saka M. Meniss.
Mihails Meniss atzīst, ka viņa izvēli kļūt par ārstu ietekmējusi ģimenes pieredze. "Manā ģimenē medicīna ir jau piektajā paaudzē, tāpēc es jau agri zināju, kas ir medicīna. Tomēr ar ģimenes tradīcijām vien nepietiek – ja šis darbs neinteresētu, es to nedarītu. Medicīna prasa patiesu ieinteresētību un vēlmi nepārtraukti mācīties."
Viņš arī uzsver, ka Kurzemes Uroloģijas centrs sniedz unikālas profesionālās iespējas. "Mūsu nodaļā ir ļoti plašs profils – gan terapeitiskā, gan ķirurģiskā uroloģija, onkoloģija. Pacienti pie mums ierodas no visas Kurzemes, un darba apjoms ir liels. Tāpēc mēs vienmēr gaidām jaunus speciālistus."