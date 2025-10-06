Ventspilī godam aizvadīta Ventspils slimnīcas simtgade
Piektdien, 3. oktobrī, koncertzālē “Latvija”, klātesot slimnīcas darbiniekiem un veselības nozares pārstāvjiem, tika atzīmēta Ventspils slimnīcas 100 gadu jubileja.
Pasākuma laikā sanākušie, atskatījās uz slimnīcas vēsturi un godināja cilvēkus, kas ielikuši savu artavu slimnīcas attīstībā. Pasākumā tika sveikti ilggadējie slimnīcas darbinieki un izziņoti “Slimnīcas gada balvas” laureāti. Par svinīgo koncertu parūpējās koris "Kaiva".
“Četrdesmit darba gadi – tas ir vesels dzīves ceļš. Tas ir rīts pēc rīta un maiņa pēc maiņas, kad svarīgākais bija palīdzēt, stiprināt un būt līdzās. No jums jaunākie ir mācījušies gan zināšanas, gan attieksmi pret darbu un cilvēkiem. Jūs esat tie, kas iedvesmo un rāda piemēru, ka slimnīca nav tikai ēka vai struktūra, bet cilvēki ar sirdi un ilgtermiņa vērtībām,” norādīja Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas valdes priekšsēdētājs Juris Lācis.
Pasākuma laikā tika sveikti arī Ventspils slimnīcas "Gada balvas" saņēmēji trīs nominācijās:
- Balvu "Gada ārsts" saņēma Diagnostikas nodaļas vadītājs, radiologs, diagnosts Andris Kārkliņš;
- Balvu "Gada māsa "saņēma Neatliekamās medicīnas un pacientu uzņemšanas nodaļas vispārējās aprūpes māsa Marika Tanakova;
- Bet balvu "Gada funkcionālais speciālists" saņēma Kurzemes Rehabilitācijas centra fizioterapeite Arnita Birziņa.
Gada balvas uzvarētājus noteica ventspilnieku balsojums. Ventspils slimnīca darbu uzsāka 1925. gadā, un šobrīd tā ir būtiska daļa no Ziemeļkurzemes reģionālās slimnīcas, kas apvieno Ventspils slimnīcu, Talsu filiāli, Kuldīgas Ambulatoro centru un Kurzemes Acu centru Liepājā.