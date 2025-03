Pieciem ar E.coli saslimušajiem bērniem attīstījusies dzīvībai bīstama nieru mazspēja

SPKC ikdienā sadarbojās ar SIA “Rīgas Austrumu universitātes slimnīca” Nacionālo mikrobioloģijas references laboratoriju un citām laboratorijām, lai pēc iespējas ātrāk veiktu padziļinātu izraisītāju izmeklēšanu un noteiktu, vai saslimušie ir inficēti ar vienu un to pašu patogēnu vai tie atšķiras. Ja izraisītāji būs izolēti no pārtikas produktiem, tie tiks salīdzināti ar patogēniem, kas izolēti no cilvēkiem, veicot mikroorganismu sekvencēšanu.