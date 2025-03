Vīrietis ar titāna sirdi krūtīs nodzīvo vairāk nekā 100 dienu un sagaida tranplantāciju

Četrdesmit gadu vecais vīrietis no Jaundienvidvelsas cieta no asas sirds mazspējas un mākslīgo orgānu izmantoja, gaidot donoru. Viņš brīvprātīgi pieteicās šādai iespējai pirmais Austrālijā un sestais pasaulē. Pieci iepriekšējie pacienti visi bija ASV un saņēma donora sirdi vēl pirms izrakstīšanās no slimnīcas, ilgākais laiks no implantācijas līdz transplantācijai bija 27 dienas.