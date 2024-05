Latvijas demogrāfiskie rādītāji paliek arvien sliktāki, norāda eksperts

Pēc Gjorčeva paustā, Latvijā palielinās to cilvēku skaits, kuri ir 40 un vairāk gadu vecumā jeb "pēcauglības vecumā", savukārt samazinās reproduktīvā vecumā esošo cilvēku skaits. Vienlaikus Latvijā pieaug to cilvēku skaits, kas nevēlas bērnus vispār. Gjorčevs atzīmēja, ka tas ir katra cilvēka personīgs lēmums, taču kādreiz to skaits nepārsniedza 5-10%, bet šobrīd sasniedzot jau teju 30%.