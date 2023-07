Nē - biksīšu ieliktnīšiem un citas kļūdas, kuras pieļauj vairums sieviešu

Kas jāņem vērā, rūpējoties par intīmo kopšanu vasaras mēnešos, stāsta aptieku tīkla Apotheka sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.

"Rūpes par intīmo kopšanu ir vienlīdz būtiskas visu gadu, tomēr vasaras sezonā tām nepieciešams pievērst papildu uzmanību. Karstie laikapstākļi veicina svīšanu, kas, savukārt, rada mitru un siltu vidi – labvēlīgus apstākļus dažādu infekciju un iekaisumu attīstībai. Nepienācīgi rūpējoties par intīmo higiēnu, tiek izjaukta maksts dabiskā mikroflora un iespējams piedzīvot tādas veselības problēmas kā bakteriālo vaginozi, vaginālo kandidozi jeb piena sēni vai urīnceļu iekaisumu. Lai pasargātu intīmo veselību, vērts ielāgot dažus vienkāršus nosacījumus, bet, piedzīvojot pirmos intīmo problēmu simptomus, jādodas pie ginekologa,” piekodina sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.

Pieci padomi intīmajai kopšanai vasarā:

1. Izvēlieties piemērotus intīmās kopšanas līdzekļus

Ķermeņa intīmo zonu nevajadzētu mazgāt ar parasto dušas želeju vai ziepēm – šie līdzekļi kaitē maksts dabiskajai mikroflorai, rada kairinājumu un iznīcina labvēlīgās baktērijas, tādā veidā veicinot iekaisumu. Tāpat nav ieteicams šīs ķermeņa daļas mazgāšanai lietot sūkli, kas var noskrāpēt vai pārmēru kairināt jutīgo ādu. Maksti nekādā gadījumā nedrīkst skalot iekšķīgi, jo tā tiek samazinātas tās dabiskās aizsargspējas. Intīmo higiēnu ieteicams veikt divas reizes dienā, noskalojoties ar siltu ūdeni vai lietojot atbilstošu intīmās mazgāšanas līdzekli. Jāpārliecinās, ka izvēlētais kopšanas līdzeklis nesatur ziepes, smaržvielas, krāsvielas vai spirtu, ieteicams dot priekšroku produktam, kas ir hipoalerģisks un klīniski pārbaudīts. Intīmās kopšanas līdzeklim jābūt vecumam atbilstošam pH līmenim:

meitenēm no 3 līdz 14 gadu vecumam ir zems estrogēna līmenis, tāpēc jāizvēlas līdzeklis ar neitrālu pH;

sievietēm reproduktīvajā vecumā ir skābs pH līmenis, un būs piemērots līdzeklis ar 4–5 pH;

menopauzes laikā estrogēna līmenis atkal pazeminās, un pH ir neitrāls, jāizvēlas līdzeklis ar 6–7 pH.

2. Nav ieteicams lietot biksīšu ieliktnīšus.

Vasaras periodā bez īpašas nepieciešamības vai iemesla nevajadzētu lietot biksīšu ieliktnīšus. Tie veicina svīšanu un neļauj gaisam piekļūt intīmajai zonai, tā radot labvēlīgu vidi baktērijām. Ja tomēr ieliktnīši ir nepieciešami, tie jāmaina ne retāk kā ik pēc četrām stundām, bet, pastiprināti svīstot, – vēl biežāk. Ieteicams izvēlēties ieliktnīšus bez aromatizatoriem un krāsvielām.

3. Ieteicams dot priekšroku dabiska materiāla apakšveļai.

Vasaras sezonā ir īpaši svarīgi izvēlēties dabiska materiāla veļu, piemēram, kokvilnas apakšveļu, jo sintētiskie materiāli neļauj ādai elpot. Biksītēm jābūt atbilstoša izmēra, tās nedrīkst būt pārlieku ciešas, turklāt vēlams, lai to aizmugurējā daļa ir pietiekami plata, tādējādi izvairoties no berzes un kairinājuma, kas kaitē intīmās zonas veselībai.

4. Velciet piemērotu apģērbu.

Lai izvairītos no svīšanas un nodrošinātu intīmajai zonai pietiekamu gaisa piekļuvi, vasaras sezonā īpaša vērība jāpievērš garderobei. Nebūtu ieteicams valkāt pārāk ciešu apģērbu, būtu jāizvēlas drēbes no dabiska materiāla. Atstājiet bikses un šortus vēsākām dienām, bet karstā laikā dodiet priekšroku svārkiem un kleitām. Tāpat nevajadzētu vilkt zeķubikses, to vietā labāk atstājot kājas basas vai izvēloties garās zeķes.

5. Pēc peldēšanās uzreiz pārģērbieties.

Hlorēts ūdens un sālsūdens var negatīvi ietekmēt ādu un intīmās zonas mikrofloru, turklāt pēc peldēšanās mitrais apģērba gabals neļauj ķermenim vienmērīgi atdzist, kā rezultātā var veidoties urīnceļu iekaisums. Pēc peldes vajadzētu pārģērbties bez liekas kavēšanās, bet pēc peldkostīma novilkšanas kārtīgi jānoskalojas.

Kad intīmajai higiēnai jāpievērš īpaša uzmanība?

"Intīmā higiēna ir īpaši svarīga mēnešreižu un grūtniecības laikā, kad organisms piedzīvo hormonālas izmaiņas un palielinās vaginālās kandidozes jeb piena sēnes risks. Tāpat piesardzība jāievēro, lietojot antibiotikas – tās izjauc normālu mikrofloru ne tikai kuņģī un zarnu traktā, bet arī intīmajā zonā, kā rezultātā iespējams novērot diskomfortu un gluži tāpat palielinās piena sēnes iespējamība. Izmaiņas maksts mikroflorā veicina arī citi faktori, piemēram, stress, nepietiekams miegs, ēdienkarte, kurā ir pārmēru daudz cukura un cietes, pārmērīga alkohola lietošana un smēķēšana, novājināta imunitāte vai glikozes vielmaiņas traucējumi. Novērojot nepatīkamus simptomus intīmajā zonā – niezi, pietūkumu, dedzināšanu, izmaiņas aromātā vai izdalījumu krāsā vai daudzumā –, jādodas pie ģimenes ārsta vai ginekologa. Speciālists veiks nepieciešamās pārbaudes, noteiks diagnozi un ārstēšanu, kā arī ieteiks, kas jādara, lai no problēmas izvairītos nākotnē,” norāda sertificētā farmaceite Alīna Fleišmane.