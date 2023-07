Septiņi izplatīti ādas kopšanas līdzekļi, kas patiesībā var kaitēt

"Ņemot vērā visus tirgū pieejamos produktus, ir grūti sekot līdzi tam, ko vajadzētu un ko nevajadzētu lietot uz sejas. Taču šeit ir daži produkti, kurus nedrīkst lietot, lai izvairītos no bojājumiem ādai." Ādas ārste detalizēti aprakstījusi septiņus ādas kopšanas līdzekļus, no kuriem labāk izvairīties.

1. Salvetes kosmētikas noņemšanai

Tās, protams, ir ļoti ērtas, it sevišķi, ja ceļojat, bet patiesībā šīs salvetes nenoņem visus netīrumus un kosmētikas atlikumus uz sejas. “Tās izplata netīrumus pa seju, nevis savāc tos. Turklāt kairina ādu,” skaidro daktere. Tāpat daudzi tās lieto nepareizi, pakļaujot seju berzei, kā rezultātā ātrāk var veidoties grumbas. Pārāk bieža grima salvešu lietošana var dehidrēt ādu, jo tās izjauc līdzsvaru uz sejas esošajās dabiskajās eļļās. "Tās ir pilnas ar konservantiem, ķīmiskām vielām un mākslīgām smaržvielām, kas var pasliktināt ādas stāvokli,” atklāta ir Dr. Ratana.

2. Poru strēmeles

Cilvēkiem tās patīk, jo ar vienu rokas kustību spēj iztīrīt no deguna aizsprostojušās poras jeb melnos punktus. Tomēr efekts nav ilgstošs. “Šie līdzekļi bieži vien satur alkoholu un ķīmiju, kas var kaitēt sejas ādai. “Tā vietā, lai izmantotu poru sloksnītes, pievērsiet uzmanību pamatproblēmai, kas izraisa paplašinātas poras uz sejas,” teic daktere. Viņa arī iesaka ikdienā lietot cinka oksīda SPF 50 saules aizsargkrēmu un konsultēties ar dermatologu par labāko ādas kopšanas līdzekļu klāstu, lai uzlabotu elastāna un kolagēna daudzumu ādā, kas laika gaitā var palīdzēt aizvērt poras.

3. Ābolu etiķis

Ābolu etiķis kļuvis par populāru “mājas līdzekli” cīņā pret pūtītēm un vecuma plankumiem, taču Dr. Ratana uzsver, ka šādi “paša radīti ādas kopšanas līdzekļi nav reglamentēti, un ābolu etiķis ir ārkārtīgi skābs, lai to lietotu uz sejas. Ilgstoša neatšķaidīta ābolu etiķa lietošana var sabojāt jūsu seju, radot neatgriezeniskus ādas bojājumus. Turklāt šo vielu nevajadzētu ilgstoši atstāt uz ādas, kā arī nevajadzētu to lietot brūču, dzimumzīmju vai infekciju ārstēšanai, jo tā var apdedzināt ādu,” norādīja ādas ārste.

4. Dzeramā soda

"Lai gan soda ir dabīgs antiseptisks līdzeklis ar antibakteriālām īpašībām, pret to jāizturas kā pret sejai kaitīgu ķīmisku vielu. Soda ir sārmaina, tāpēc var mainīt ādas PH, bojāt ādas barjeras virskārtu, kas var aicināt baktēriju iekļūšanu ādā,” teic dermatoloģe.

5. Kokosriekstu eļļa

Daktere norāda, ka kokosriekstu eļļa būs brīnišķīgs palīglīdzeklis sausai sejas ādai, taču no tās vajadzētu izvairīties tiem, kuriem ir problēmas ar pinnēm. “Kokosriekstu eļļai ir komedogēnas īpašības, kas nozīmē, ka tai ir liela varbūtība aizsprostot poras, ja jums ir uz akni tendēta āda", skaidroja ādas ārste.

6. Valriekstu skrubis

Valriekstu skrubis ir izgatavots no valriekstu čaumalām un satur sīkas daļiņas, kuras noņem atmirušās ādas šūnas. “Lai gan šāds pīlings noņem no sejas atmirušās ādas šūnas, tas var būt pārāk intensīvs sejas ādai, to bojājot un pat radot sīkas plaisas. Valriekstu skrubji atņem ādai mitrumu un var izraisīt ādas sausumu vai pat lobīšanos,” uzsver daktere.

7. Sejas tīrīšanas birstes

Sejas tīrīšanas birstes ir vēl viens ādas "līdzeklis", ar ko vajadzētu būt uzmanīgiem. "Sejas tīrīšanas birstīte ir rokas vai ar akumulatoru darbināma ierīce, kas efektīvi attīra ādu no netīrumiem, eļļām un atmirušajām ādas šūnām. Tomēr tās noteikti nav piemērotas ikvienam. Lietojot tās katru dienu, izvēloties pārāk stingru birsti vai izvēloties nepareizu iestatījumu, kas pārāk stimulē ādu, var to drīzāk bojāt, nekā uzlabot,” uzsver dermatoloģe.