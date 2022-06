Lai piecus gadus vecais Kristaps varētu dzīvot pilnvērtīgāk, nepieciešama sabiedrības palīdzība

Kristapam diagnosticēta smaga bērnu cerebrālās triekas (BCT) forma un vesela virkne citu diagnožu. Ir iespējams palīdzēt atvieglot puisēnam un viņa vecākiem dzīvi, taču izmaksas ir pārāk lielas, lai ģimene tās varētu atļauties segt pati.

Lai apmaksātu ārstēšanos, draugi pierunāja māmiņu vērsties pēc palīdzības projektā “Zaļā lampa”. Savākto līdzekļu pietika, lai zēns varētu saņemt ārstēšanās kursu Beļģijā. Kopš tā laika beļģu speciālisti ir ļoti palīdzējuši ģimenei, virzot, apmācot un sniedzot vispusīgu atbalstu. Tagad ārsti gaida Kristapu atkal, lai turpinātu iesākto.

Kas ir laime?

Nesen Egija piedzīvoja īstu laimes mirkli – mazais dēlēns pirmo reizi apvija rociņas ap viņas kaklu. Lai tas kļūtu iespējams, bija nepieciešami vairāki gadi pastāvīgu treniņu un nodarbību. Galvas smadzeņu bojājuma dēļ Kristapam ir traucētas svarīgas saites starp smadzenēm un ķermeni, respektīvi, smadzenes nesaņem nepieciešamos impulsus un nespēj dot pareizās komandas, lai rokas un kājas varētu atbilstoši kustēties. Šīs saites daudzos gadījumos var atjaunot, zinātne un medicīna strauji attīstās, un Beļģijā ir klīnika, kas veiksmīgi risina tieši šādas problēmas. Kristapa gadījumā tas strādā un palīdz.

Pateicoties regulārām nodarbībām pēc individuāla plāna, Kristaps kopš pirmā kursa ir spēris lielu soli uz priekšu. Viņam ir nostiprinājies krūškurvis, viņš ir sācis brīvi un dziļi elpot. Agrāk katru reizi, paaugstinoties temperatūrai, zēnam kļuva ļoti grūti elpot, un bija jābrauc uz slimnīcu. Tagad tas ir pārgājis, un ar zēna saaukstēšanos vecāki var tikt galā mājās paši. Tā ir laime. Vēl Kristaps ir iemācījies turēt muguru un galvu, kā arī spēj apķerties mammai un tētim ap kaklu - tagad viņu ir vieglāk nest uz rokām. Turklāt pieturot Kristapu nedaudz aiz rokas, viņš var pastāvīgi sēdēt. Vēl zēns var brīvāk pagriezt galvu, lai vērotu, kas notiek apkārt un kur ir māmiņa, jo ir kļuvuši stiprāki plecu un kaklu muskuļi.

"Kristaps ir kļuvis sabiedriskāks, izrunā dažādas skaņas. Mēs jau sākam saprast, kad viņš grib, lai viņam pievērš uzmanību, kad viņš ir ar ko neapmierināts, kad viņam ir slikti. Mēs varam izprast viņa emocijas un noskaņojumu. ABR speciālisti saka, ka nākamais solis, ir nostiprināt rociņas un kājiņas,” stāsta Egija.

Kristapam ir vajadzīgas pastāvīgas nodarbības ar speciālistiem ari tepat Latvijā. Tās ir gan ļoti lielas izmaksas.

"Kristaps nāca šajā pasaulē ar savu vēstījumu - viņš man iemācīja, ka mīlestība ir absolūts jēdziens. Tā neko neprasa un nesagaida neko pretī. Mīlestība nozīmē atdot sevi un negaidīt par to pateicību. Būt pateicīgam tikai par to, ka tev ir šis cilvēks, par to, ka tu redzi un jūti viņu, par to, ka viņš ir uz šīs Zemes. Mīlestība rada un vairo cilvēkā labo, mudinot pārvarēt savu egoismu,” uzskata Egija.

Kad mazais Kristaps piedzima, ārsti neslēpa, ka stāvoklis ir kritisks un jautājums ir – būt vai nebūt… Mazulis sāka patstāvīgi elpot tikai pēc pāris nedēļām, un tikai tad māmiņa beidzot varēja paņemt viņu rokās. Ārsti brīdināja vecākus, ka dēlēns būs gulošs un rūpēties par viņu būs ļoti grūti. Šodien Egija ir pārliecināta, ka jebkura situācija ir jāpieņem ar mīlestību un pateicību.

Ārstēšanās kurss Beļģijā ir iespēja mazajam Kristapam augt stiprākam, apgūt tik ļoti vajadzīgās jaunās iemaņas.

Lai apmaksātu ārstēšanos, Kristapa vecākiem ir vajadzīga sabiedrības palīdzība.

Kādam mērķim vajadzīgi līdzekļi

Rehabilitācijas kurss pēc ABR metodes ABR (Advanced Biomechanical Rehabilitation)

ABR ir unikāla neiroloģiskās rehabilitācijas metode, kas palīdz veidot pareizu komunikāciju starp ķermeni un smadzenēm. Strādājot ar smagi slimiem bērniem, ne vienmēr var izmantot tradicionālās rehabilitācijas metodes. Pēc vairāku mēnešu ABR rehabilitācijas šādiem bērniem tiek novēroti nelieli, taču ļoti svarīgi uzlabojumi – nostiprinās mugura, uzlabojas galvas kontrole. ABR metode ir ļoti populāra vecāku vidū, jo tā ir maiga un meditatīvi-saudzīga, turklāt praktiski visos, pat vissmagākajos gadījumos šī metode nodrošina noteiktus pozitīvus rezultātus. Jo ilgstošāka rehabilitācija, jo noturīgāks un acīmredzamāks ir rezultāts.

Gada programmai (četriem terapijas kursiem) ir nepieciešami 9500 eiro.

Kristapa atbalstam darbojas ziedojumu tālrunis 90006384 (1,42 eiro par zvanu).

Ziedojumu konts: (no ziedojumiem netiek ieturēti nekādi procenti vai komisijas maksas).

Labdarības fonds BeOpen

Reģ. nr. 50008218201,

Konta nr. LV59 CBBR 1123 2155 000 10

Bankas SWIFT kods: CBBRLV22

Mērķis: Zaļā lampa. Palīdzība Kristapam Gulbim