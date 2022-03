Pērn ievērojami palielinājies dzemdību skaits, kas notikušas valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas rezultātā

Dzimušo mazuļu skaits varētu būt lielāks, jo sievietēm pēc 35 gadu vecuma tiek nodrošināta iespēja veikt divu embriju transfēru, kā arī statistika neietver informāciju par maksas dzemdībām vai ārvalstīs notikušām dzemdībām pēc valsts apmaksāta medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma saņemšanas.

Veicot datu analīzi, secināts, ka Latvijā minētais pakalpojums ir īpaši pieprasīts tieši to sieviešu vidū, kuras ir vecuma grupā no 35 gadiem. Ņemot vērā pakalpojuma pieprasījumu, demogrāfisko politiku un citu valstu pieredzi medicīniskās apaugļošanas pakalpojuma nodrošināšanā, no 2022. gada ir palielināts vecums, līdz kuram sievietei ir iespēja veikt valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas procedūru. Turpmāk procedūru var veikt sievietes līdz 40 gadu vecumam (iepriekš – līdz 37 gadu vecumam).

Kopumā 2021. gadā ir veiktas 912 valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas procedūras, no kurām vairāk nekā pusē jeb 52 % gadījumu ir bijis veiksmīgs rezultāts un iestājusies grūtniecība.

No valsts budžeta līdzekļiem tiek apmaksātas ārstu-speciālistu konsultācijas un nepieciešamie izmeklējumi neauglības diagnozes noteikšanai, pēc kuras tiek uzsākts ceļš uz valsts apmaksātu medicīniskās apaugļošanas procedūru. Šo pakalpojumu Latvijā sniedz vairākas ārstniecības iestādes: klīnika “EGV”; klīnika “VASU”; klīnika “My Clinic Riga”; klīnika “iVF Riga”; klīnika “AVA Clinic”; reproduktīvās medicīnas centrs “Embrions”.

2022. gadam medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu nodrošināšanai no valsts budžeta līdzekļiem kopumā ir plānoti vairāk nekā 2,5 milj. eiro. Plānots, ka šis finansējums nodrošinās iespēju veikt 1375 medicīniskās apaugļošanas procedūras.

Plašāku informāciju par valsts apmaksātas medicīniskās apaugļošanas pakalpojumu iespējams uzzināt NVD tīmekļvietnes www.vmnvd.gov.lv sadaļā “Medicīniskā apaugļošana”.