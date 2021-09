Marinējumi, pākšaugi, lapu salāti un pat spināti – produkti, kas nav savienojami ar zāļu lietošanu

Ikdienā uzņemtās uzturvielas cilvēka organismā mijiedarbojas ar lietotajiem medikamentiem. Tās var gan veicināt, gan kavēt zāļu sadalīšanos un uzsūkšanos, kā arī ietekmēt to izvadīšanas procesu no organisma. Gan atsevišķas uzturvielas, gan konkrēti pārtikas produkti var pastiprināt vai kavēt medikamentu iedarbību.

“Sākot lietot medikamentus, ir jārēķinās, ka, iespējams, būs nepieciešamas izmaiņas ikdienas ieradumos, tajā skaitā ēdienkartē. Šķietami nevainīgi un par veselīgiem atzīti produkti var kavēt dažu medikamentu iedarbību un tāpat var izraisīt arī nevēlamas blakusparādības,” saka farmaceite Ivanda Krastiņa.

“Pirms jebkuru medikamentu lietošanas svarīgi izrunāt ar farmaceitu, kādas zāles vai uztura bagātinātāji jau patlaban tiek lietoti, lai saprastu to savienojamību un pārrunātu ēdienkartes ietekmi, lietojot konkrētos medikamentus,” viņa piebilda.



“Tāpat ēdienkartes un medikamentu savienojamība aktualizējas situācijās, kad cilvēks apmeklē uztura speciālistu. Konsultācijas laikā pacientam tiek uzdoti dažādi jautājumi, tostarp par hroniskām slimībām un ikdienā lietotajiem medikamentiem. Pat ja šķiet, ka kāda liksta ir pārāk maznozīmīga, lai to pieminētu, tā nav. Ir svarīgi redzēt “kopbildi”, jo, to nezinot, citkārt vērtīgs uztura padoms vai ēdienkarte var nostrādāt tieši pretēji,” saka Dārta Tene.

Produkti, kas nav ieteicami dažādu slimību gadījumā

Lietojot jebkāda veida medikamentus, ir jāizvairās no alkohola lietošanas, jo tas var zāļu iedarbību gan nevajadzīgi pastiprināt, gan nomākt. Alkohola ietekmē zāļu vielas inaktivācija organismā notiek lēnāk, līdz ar to pastiprinās zāļu vielas izraisītie efekti un arī blakusefekti.

Kā dažāda veida medikamenti ietekmē organismu, ja vienlaikus tiek lietots alkohols?

Nomierinošie, antidepresīvie, pretepilepsijas un pretalerģijas līdzekļi apvienojumā ar alkoholu var pastiprināti nomākt centrālo nervu sistēmu un elpošanas sistēmu, kas smagos gadījumos var izraisīt nāvi.

Perorālie pretdiabēta medikamenti, medikamenti, kas satur aktīvo vielu metronidazolum, kā arī antibakteriālie līdzekļi – cefalosporīnu grupa, nitrofurānu grupa – izraisa saindēšanos. Pretdiabēta līdzekļu iedarbība pastiprinās un var iestāties smaga hipoglikēmija vai pat komas stāvoklis.

Paracetamols un visi kombinētie pretsaaukstēšanās vai pretsāpju līdzekļi var negatīvi ietekmēt aknu stāvokli, izraisot dažāda smaguma aknu bojājumus.

Sirds un asinsspiediena zāles var pārlieku pazemināt asinsspiedienu, radot reiboni un nespēku. Pretrecēšanas medikamenti palielina asiņošanas risku, arī aspirīns un tā kombinētie līdzekļi palielina asiņošanas risku un spēcīgi bojā kuņģa zarnu traktu.



Asinszāle var samazināt dažu medikamentu koncentrāciju asinīs un vēlamo ārstniecisko efektu. No tās vajadzētu izvairīties, ja sirds atveseļošanai lieto sirds glikozīdus, beta blokatorus, holesterīna līmeni samazinošus medikamentus, varfarīnu, kā arī erektilās disfunkcijas novēršanas un perorālos pretapaugļošanās līdzekļus. Savukārt antidepresantu iedarbību asinszāle var izteikti palielināt, radot nemieru, satraukumu, muskuļu trīci, apjukumu, paaugstinātu asinsspiedienu un citus nevēlamus simptomus.

Greipfrūta un tā sulas iedarbība līdzinās asinszālei un var ietekmēt vairāku medikamentu efektivitāti, to pavājinot, kā arī pastiprinot nevēlamos blakusefektus. Traucēta ir jau pieminēto holesterīna līmeņa samazināšanas līdzekļu darbība, tāpat arī asinsspiedienu un sirds ritmu regulējošu medikamentu darbība. Jāuzmanās, lietojot antibiotikas vai zāles, kam ir imūnsupresantu jeb imunitāti nomācoša darbība.

Veselīgie, šķiedrvielām bagātie produkti (piemēram, kliju maize, ananass, burkāni) nedaudz kavē sirds glikozīdu uzsūkšanos organismā, tādēļ, lietojot šos preparātus, kopā ar ārstu un uztura speciālistu ir jāseko līdzi ēdienkartē iekļautajiem produktiem. Ļoti liels šķiedrvielu daudzums uzturā var kavēt tādu medikamentu uzsūkšanos, kas paredzēti augsta holesterīna līmeņa mazināšanai. Taču šajā gadījumā nav pilnībā jāizvairās no šķiedrvielu uzņemšanas – atliek vien izvēlēties produktus, kuros ir vidējs daudzums šķiedrvielu – droši var ēst augļus un dārzeņus.

Ieteicams izvairīties arī no lakricas, ja kādas sirds slimības (piemēram, sirds ritma traucējumu, sirds mazspējas) dēļ ārsts noteicis lietot sirds glikozīdus. Sirds mazspējas gadījumā būtiska ir precīza diurētisko līdzekļu lietošana, taču lakrica var mazināt to iedarbību.

Produktus, kas ir bagāti ar E vitamīnu, neiesaka uzņemt gadījumā, ja tiek lietoti antikoagulanti jeb asins šķīdinātāji, pacientiem ar dziļo vēnu trombozi, plaušu emboliju vai sirds vārstuļu slimību. E vitamīns var pastiprināt medikamentu iedarbību, līdz ar to veicināt asiņošanas risku. E vitamīns lielā daudzumā ir sastopams riekstu un sēklu eļļās, veselos riekstos un sēklās, tāpat arī riekstu sviestos. Šo medikamentu lietotājiem nebūtu vēlams aizrauties arī ar spinātu, olīvu, olas dzeltenuma iekļaušanas uzturā.

Līdzīgu nelabvēlīgu ietekmi uz antikoagulantu normālu darbību var radīt tādu pārtikas produktu lietošana, kuros ir augsta K vitamīna koncentrācija (lapu kāposti, spināti, rāceņu lapotne, Briseles kāposti, brokoļi), tādēļ ieteicams šos produktus lietot ierobežotā daudzumā.

Arī žeņšeņa lietošana uzturā var izmainīt antikoagulantu darbību, kā arī veicināt nesteroīdo pretiekaisuma līdzekļu, acetilsalicilskābes un heparīna iedarbību, palielinot asiņošanas risku. Lietojot žeņšeņu kopā ar pretdiabēta līdzekļiem, pastiprinās hipoglikēmijas risks, ar antidepresantiem – mānijas risks un uzbudināmība.

Depresijas, panikas un trauksmes gadījumā dažkārt tiek lietoti monoamīnoksidāzes inhibitori (MAO inhibitori). Šādā gadījumā svarīgi izvairīties ne tikai no žeņšeņa lietošanas uzturā, bet arī no pārtikas produktiem, kas satur aminoskābi tiramīnu – lielākoties tie ir produkti, kas ir sālīti, marinēti, raudzēti, izturēti vai pat jau bojāti. Tiramīnu satur, piemēram, sarkanvīns, alus, nogatavināti sieri, pārstrādātas gaļas produkti, desas (peperoni, salami), kūpinājumi, paprika, banāni, šokolāde, zemesriekstu sviests un citi. Kombinējot šos produktus ar MAO inhibitoriem, var veidoties tādi nepatīkami zāļu lietošanas blakusefekti kā paaugstināts asinsspiediens, galvas reiboņi, spēcīgas galvassāpes, miega traucējumi, nervozitāte, hiperaktivitāte, slikta dūša un vemšana.

Piena olbaltumvielām bagāts uzturs samazina antibakteriālo līdzekļu – tetraciklīnu, hinolonu sulfanilamīdu –, kā arī sirds glikozīdu, antikoagulantu (pretrecēšanas) līdzekļu darbību. Traucē dzelzs preparātu uzsūkšanos.

Skāba organisma vide, augļu un dārzeņu sulas daļēji inaktivē un samazina penicilīnu un makrolīdu grupas antibiotiku, sirds glikozīdu darbību. Pastiprina barbiturātu (nomierinošo) līdzekļu darbību, kas var radīt pārāk lielu nomāktību, apātiju.

Svarīgi atcerēties, ka pirms jebkura medikamenta lietošanas jākonsultējas ar savu ārstējošo ārstu, farmaceitu un jāpārrunā izrakstītā medikamenta lietošanas nosacījumi, kā arī to savienojamība ar citiem medikamentiem un pārtikas produktiem.