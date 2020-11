Dati par lielākajiem Covid-19 uzliesmojumiem skolās liecina - skolotājiem nepieciešama papildu aizsardzība

SPKC apkopojis septiņus lielākos uzliesmojumus izglītības iestādēs kopš septembra. Kopumā šajos uzliesmojumos bija reģistrēti 325 ar Covid-19 saslimušie, no kuriem 174 bija bērni, 90 - darbinieki, bet 62 - sekundārie inficēšanās gadījumi.

Atbilstoši epidemiologa sacītajam, bērni inficējušies proporcionāli piecos no desmit gadījumiem, skolotāji - trīs no desmit. "Bet mēs zinām, ka attiecība starp šiem ir cita - uz vienu darbinieku parasti ir desmit izglītojamie," norādīja Perevoščikovs, rezumējot, ka skolotājiem risks inficēties darbavietā ir trīs reizes augstāks nekā bērniem.

"Mēs arī pamanījām, ka infekcija visbiežāk uzliesmojumos izplatījās tāpēc, ka skolotāji kontaktējās savā starpā," sacīja epidemiologs, piebilstot, ka atsevišķos gadījumos bērni arī inficējušies no darbiniekiem.

Pēc Perevoščikova sacītā, situācija stabilizējas, tomēr "situāciju vajadzētu uzlabot un dot papildu aizsardzību skolotājiem".

Epidemiologs skaidroja, ka zinātniskie pētījumi pierāda, ka arī bērni ir infekciozi, tomēr viņi Covid-19 izplata mazāk. Viens no iemesliem varētu būt tas, ka cilvēki bez aktīviem simptomiem, proti, bez klepus vai šķaudīšanas, neizdala vīrusu tikpat daudz.

"Bez aktīviem simptomiem vīrusam ir grūtāk izplatīties. Tā ir tikai hipotēze - varētu būt arī citi skaidrojumi," norādīja SPKC eksperts.

Tāpat epidemiologs uzsvēra, ka būtiski ir lietot sejas aizsargmaskas un ievērot distancēšanos. Svarīgi ir arī vēdināt telpas, jo tā var mazināt Covid-19 koncentrāciju telpā.

Epidemiologs arī atklāja, ka parasti, jo jaunāks ir bērns, jo mazākā ir iespēja inficēties. Vecumā no sešiem līdz 19 gadiem visaugstākā saslimstība ir tieši personām 19 gadu vecumā, bet arī bērnu 11 un 12 gadu vecumā saslimstība ir relatīvi augsta. Epidemiologs to skaidroja ar to, ka šajā vecumā potenciāli paplašinās kontaktu loks. Vismazākā saslimstība savukārt ir bērniem 14 gadu vecumā.

Vienlaikus SPKC eksperts norādīja, ka atsevišķās vecuma grupās saslimstība ir kritusies vai tās pieaugums ir apstājies pēc tam, kad tika ieviesti attiecīgie ierobežojumu. Epidemiologa ieskatā tas liecina, ka ieviestie drošības pasākumi un ierobežojumi tādējādi ir veiksmīgi apturējuši saslimstības pieaugumu konkrētās vecuma grupās.

Karantīnā Covid-19 dēļ ir vismaz 2772 izglītojamie un 184 pedagogi

Kopumā valstī karantīnā Covid-19 dēļ atrodas vismaz 2772 izglītojamie un 184 pedagogi, žurnālistiem atklāja izglītības un zinātnes ministre Ilga Šuplinska (JKP).

Politiķe norādīja, ka tie ir aktuālie dati uz 23.novembri, piebilstot, ka "skaitļi mainās intensīvi".

Viņa skaidroja, ka proporcionāli tie ir 0,9% no kopējā izglītojamo skaita valstī, kamēr pedagogu vidū šis īpatsvars ir 0,6%. Tāpat ministre piebilda, ka par aprēķinu bāzi ņemts pedagogu kopskaits, kas ir 35 000, savukārt izglītojamo kopējais apmērs kopā ar pirmsskolas izglītību ir 314 000.

Vienlaikus, vadoties pēc viņas sacītā, Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) noteiktie papildu epidemioloģiskās drošības pasākumi ir spēkā 53 no 259 izglītības iestādēm, kas no 1.septembra ir bijušas SPKC uzmanības lokā.

No šīm izglītības iestādēm 32 ir vispārējās izglītības iestādes, 17 - pirmsskolas, divas - profesionālās un pa vienai speciālās un augstākās izglītības iestādei.

No politiķes sacītā izriet, ka SPKC individuāli noteiktajā karantīnā, kas nozīmē, ka personai ir apstiprināta saslimšana ar Covid-19, ir 78 izglītojamie un vismaz 60 pedagogi no kopumā 48 izglītības iestādēm.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāti 580 Covid-19 gadījumi, bet deviņi Covid-19 pacienti miruši, liecina Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) apkopotie dati.

Pēdējās diennakts laikā Latvijā veikti 8627 Covid-19 testi, no kuriem pozitīvi bijuši 6,7%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Latvijā kopumā līdz šim ar Covid-19 saslimušas 14 273 personas, bet 184 inficētas personas mirušas. Izrietot no SPKC datiem, patlaban valstī ir 12 403 aktīvi saslimšanas ar Covid-19 gadījumi.

SPKC jaunākā sniegtā informācija liecina, ka audzis to personu skaits, kas reģistrētas kā izveseļojušās - no 1651 personas 24.novembrī līdz 1686 personām šodien, taču šis rādītājs pēdējos mēnešos kopumā mainījies salīdzinoši nenozīmīgi un daudzkārt lēnāk nekā sasirgušo skaits.