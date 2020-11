Galvaspilsētā kopumā reģistrēti 173 saslimušie, 14 dienu kumulatīvajam saslimušo skaitam Rīgā sasniedzot 1765 cilvēkus.

Savukārt straujš saslimušo skaita pieaugums fiksēts Rēzeknē, kur reģistrēti 55 jauni saslimšanas gadījumi. Rēzeknē 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir 81 cilvēks.

Tikmēr 45 jauni inficētie ir reģistrēti Daugavpilī, kur kopējais 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits ir sasniedzis 369 cilvēkus. 11 gadījumi atklāti gan Aknīstes, gan Ogres novadā, kur pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir attiecīgi 43 un 49.

Savukārt pa deviņiem saslimušajiem reģistrēti Krāslavas un Talsu novados. Astoņi jauni inficētie ir reģistrēti Liepājā un Daugavpils novadā, seši - Jēkabpilī un pieci - Jelgavā, Ādažu un Garkalnes novados.

Pa četriem saslimušajiem aizvadītajā diennaktī reģistrēts Jūrmalā un Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Olaines, Rēzeknes, Saldus un Strenču novados.

Trīs inficētie fiksēti Valmierā un Bauskas un Stopiņu novados. Savukārt pa diviem saslimušajiem ir reģistrēti Aglonas, Babītes, Cēsu, Dobeles, Grobiņas, Inčukalna, Kuldīgas, Lielvārdes, Ropažu, Siguldas un Tukuma novados.

Pirmo reizi saslimšana ar Covid-19 konstatēta Zilupes novadā, tomēr precīzs saslimušo skaits nav zināms, jo inficēto skaits novadā nepārsniedz piecus gadījumus.

Jauni inficētie aizvadītajā diennaktī reģistrēti arī Amatas, Baldones, Carnikavas, Dundagas, Iecavas, Jelgavas, Kocēnu, Krustpils, Ķeguma, Līvānu, Nīcas, Ozolnieku, Preiļu, Priekuļu, Riebiņu, Salacgrīvas, Salas, Salaspils, Saulkrastu, Valkas un Viesītes novados.

Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits pašlaik ir Rīgā - 1765, Daugavpilī - 369, Jūrmalā- 107, Liepājā - 82, Rēzeknē - 81 un Krāslavas novadā - 52 saslimušie.

No aizvadītajā diennaktī inficētajiem 82 ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem un no 50 līdz 59 gadiem, 77 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem, bet 67 ir vecumā no 60 līdz 69 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka otrdien Latvijā atklāts līdz šim vienā diennaktī lielākais jauno Covid-19 gadījumu skaits - 453 sasirgušie, liecina SPKC apkopotie dati.

Saistītās ziņas Brīdina Gobzemu par rīcību Covid-19 krīzes laikā Lietuvā apsver iespēju ierīkot Covid-19 pagaidu slimnīcu Viļņas izstāžu centrā Krievijā jauns Covid-19 nāves gadījumu rekords

Aizvadītajā diennaktī mirušas divas personas, kurām bija apstiprināta inficēšanās ar Covid-19. Vakar mirušie pacienti bijuši vecuma grupās no 75 līdz 80 gadiem un no 65 līdz 70 gadiem.

Līdz šim Latvijā mirušas 105 personas, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Vakar Latvijā sasniegts lielākais veikto Covid-19 testu rekords un pārbaudīts kopumā 7621 cilvēks. Pagājušajā diennaktī pozitīvo testu īpatsvars sasniedzis 5,9%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Līdz šim Latvijā inficēšanās ir apstiprināta kopumā 8848 personām, bet no Covid-19 izveseļojies 1471 cilvēks.

Tikmēr nedaudz pozitīvākas ziņas saņemtas no slimnīcām, no kurām izrakstīts vairāk Covid-19 pacientu, nekā tajās nācies nogādāt. Otrdien slimnīcās ievietots 31 Covid-19 pacients, bet 41 izrakstīts no tām, liecina Nacionālā veselības dienesta apkopotie dati.

Kopumā Latvijas slimnīcās patlaban ārstējas 299 Covid-19 pacienti, no kuriem 282 ir ar vidēji smagu slimības gaitu, bet 17 ir ar smagu slimības gaitu. Veselības ministre Ilze Viņķele (AP) ir atzīmējusi, ka Latvijas slimnīcu sistēmai būtu kritiski, ja Covid-19 pacientu skaits slimnīcās sāks sniegties virs 500.

Līdz šim no stacionāriem izrakstīts 671 Covid-19 pacients.