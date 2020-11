Covid-19 Latvijas novados: priekšgalā joprojām Rīga, bet pieaugums arī Saulkrastos

Datus par Covid-19 gadījumiem pašvaldībās apkopo, balstoties uz SPKC publicētajiem operatīvajiem atvērtajiem datiem, kas saistībā ar pacientu dzīvesvietas izmaiņām laika gaitā var tikt precizēti. Līdz ar to operatīvie atvērtie dati var atšķirties no SPKC "Twitter" platformā ziņotā.

Rīgā aizvadītajā diennaktī reģistrēti 73 jauni inficētie, un kopumā 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits galvaspilsētā pašlaik ir 1349 cilvēki. Savukārt Saulkrastu novadā reģistrēti 17 jauni saslimušie un kopējais pēdējās divās nedēļās saslimušo skaits ir sasniedzis 46 cilvēkus.

Septiņi jauni inficētie reģistrēti Jūrmalā, kur kopējais 14 dienu kumulatīvais saslimušo skaits sasniedzis 53 cilvēkus. Seši jauni saslimušie atklāti Ķekavas novadā, kur pēdējās divās nedēļās kopumā saslimuši 32 cilvēki.

Mazāks skaits jaunu saslimušo reģistrēts arī Liepājā, Jelgavā, Rēzeknē, Mārupes, Ogres, Talsu, Stopiņu, Aizputes, Cēsu, Siguldas, Babītes, Carnikavas, Ādažu, Smiltenes, Limbažu, Madonas, Bauskas, Kocēnu, Inčukalna, Jelgavas, Ropažu, Grobiņas, Dobeles, Tukuma, Saldus, Aizkraukles, Burtnieku, Aknīstes, Iecavas, Vecumnieku, Durbes un Kokneses novados.

Covid-19 ir atgriezies arī Vaiņodes, Sējas un Jaunjelgavas novadā, kur iepriekš visi saslimušie bija atlabuši.

Kopumā pašlaik inficēšanās ar Covid-19 konstatēta 99 Latvijas pašvaldībās. Lielākais pēdējās divās nedēļās saslimušo kopskaits ir Rīgā - 1349, Daugavpilī - 224, kā arī Liepājā - 81 iedzīvotājs.

No visiem aizvadītajā diennaktī inficētajiem 31 ir vecāks par 70 gadiem, 27 ir vecumā no 50 līdz 59 gadiem, bet 26 ir vecumā no 30 līdz 39 gadiem. Citās vecuma grupās ir mazāk saslimušo.

Jau ziņots, ka pagājušajā diennaktī Latvijā atklāts 171 saslimšanas ar Covid-19 gadījums, bet divi slimnieki miruši, liecina SPKC apkopotie dati.

Aizvadītajā diennaktī veikti 5235 Covid-19 testi, savukārt pozitīvo gadījumu īpatsvars bijis 3,3%. SPKC iepriekš skaidroja, ka šis rādītājs Eiropas Savienībā tiek uzskatīts par būtisku, jo, tam pārsniedzot 4% robežu, slimības izplatība uzskatāma par strauju un nekontrolētu.

Aizvadītajā diennaktī mirusi divi pacienti, kuriem bija apstiprināta inficēšanas ar Covid-19. Mirušie pacienti bijusi vecuma grupās no 70 līdz 75 un no 80 līdz 95 gadiem. Līdz šim ziņots par 79 personu nāvi, kurām bijusi apstiprināta inficēšanās ar Covid-19.

Līdz šim saslimšana ar Covid-19 Latvijā ir apstiprināta kopumā 6439 personām. Kopš 29.oktobra no Covid-19 atlabušas vēl 38 personas, to kopskaitam sasniedzot 1444 cilvēkus.