Pagājušajā diennaktī inficēšanās ar Covid-19 atkal konstatēta Dobeles un Preiļu novados

Līdz ar to Rīgā inficēto skaits ir pieaudzis līdz 87 cilvēkiem, bet pārējās pašvaldībās, kur konstatēti jauni saslimšanas gadījumi, to skaits nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

Kopumā inficēšanās ar Covid-19 pašlaik konstatēta 45 pašvaldībās.

No pagājušajā diennaktī inficētajiem divi ir vecumā no 40 līdz 49 gadiem, pa vienam vecuma grupās līdz deviņiem gadiem, no 30 līdz 39 gadiem, no 60 līdz 69 gadiem, no 70 līdz 79 gadiem un vecumā virs 80 gadiem.

Jau ziņots, ka veicot 1224 Covid-19 testus, arī pagājušajā diennaktī reģistrēti septiņi jauni saslimšanas gadījumi, liecina SPKC apkopotie dati.

SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka četri saslimušie ir kontaktpersonas, viens saslimušais atgriezies no ārvalstīm, savukārt ar divām personām uzsākta saziņa, lai precizētu papildus informāciju. Epidemioloģiskā izmeklēšana arvien turpinās.

Latvijā kopā veikti 225 636 izmeklējumi, saslimušas 1322 personas un 1078 izveseļojušās, 32 mirušas.