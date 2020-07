Pēdējā laikā visstraujāk ar Covid-19 sasirgušo skaits pieaug Rīgā

Saslimušo skaits Rīgā veido 57% no visām reģistrētajām aktīvajām saslimšanām Latvijā.

Kopumā no pagājušajā diennaktī reģistrētajiem jaunajiem inficētajiem četri dzīvo Rīgā, viens Liepājā, bet vēl viens Ogres novadā.

Līdz ar to Rīgā ar Covid-19 saslimušo skaits ir pieaudzis līdz 76 cilvēkiem, bet Liepājā un Ogres novadā joprojām nepārsniedz piecu gadījumu robežu.

SPKC apkopotie dati liecina, ka trīs no inficētajiem ir vecuma grupā no 20 līdz 29 gadiem, divi no 50 līdz 59 gadiem, bet viens vecumā no 30 līdz 39 gadiem.

Jau ziņots, ka aizvadītajā diennaktī Latvijā veikti 2189 Covid-19 testi un reģistrēti seši jauni saslimšanas gadījumi ar Covid-19.

Šobrīd SPKC rīcībā esošā informācija liecina, ka trīs saslimušie bijuši kontaktā ar saslimušo, savukārt viens saslimušais atgriezies no ārzemēm. Ar divām personām uzsākta saziņa un tiks precizēta papildus informācija, sola SPKC.

Līdz šim valstī veikti 177 885 Covid-19 izmeklējumi, saslimušas ir 1185 personas un 31 mirusi. Savukārt atveseļojušies ir 1022 cilvēki.