Pagājušā diennaktī Covid-19 nav izplatījusies jaunos novados

Līdz šim Covid-19 konstatēts Aizkraukles, Aizputes, Alojas, Alūksnes, Ādažu, Babītes, Baldones, Bauskas, Carnikavas, Cēsu, Dagdas, Dobeles, Durbes, Engures, Garkalnes, Grobiņas, Iecavas, Jelgavas, Kocēnu, Krustpils, Kuldīgas, Ķeguma, Ķekavas, Limbažu, Mārupes, Mērsraga, Ogres, Olaines, Ozolnieku, Preiļu, Priekules, Raunas, Rēzeknes, Rūjienas, Salaspils, Saldus, Sējas, Siguldas, Skrīveru, Smiltenes, Stopiņu, Talsu, Tukuma, Valkas, Vecumnieku un Ventspils novados, kā arī lielajās pilsētās - Daugavpilī, Jelgavā, Jēkabpilī, Jūrmalā, Liepājā, Rēzeknē, Rīgā, Valmierā un Ventspilī.

Turklāt nav notikušas arī būtiskas izmaiņas sasirgušo iedzīvotāju vecuma grupās. Visbiežāk ar Covid-19 slimo iedzīvotāji vecumā no 30 līdz 39 gadiem - šajā vecuma kategorijā ir 140 sasirgušie, kamēr vecumā no 40 līdz 49 gadiem - 104. Tāpat augsta saslimstība vērojama arī 20 līdz 29 gadus vecu iedzīvotāju vidū, kur atklāti 90 ar Covid-19 inficētie. Joprojām vismazākais pacientu skaits noteikts vecumā līdz 19 gadiem, kur patlaban zināms par 30 inficētajiem.

Vislielākais saslimušo skaits aizvien reģistrēts Rīgā, proti, galvaspilsētā ar Covid-19 sirgst vairāk nekā 251 cilvēks. Saslimušo skaits Jūrmalā joprojām ir no 21 līdz 50, bet Jelgavā, Liepājā un Ķekavā - no 11 līdz 20. Savukārt Ozolnieku, Babītes, Bauskas, Ķekavas, Salaspils, Mārupes, Garkalnes un Ogres novados inficēto skaits ir no sešiem līdz desmit, bet pārējās pašvaldībās, kuras skāris Covid-19, inficēto skaits ir no viena līdz pieciem.

Kā ziņots, Covid-19 aizvadītajā diennaktī apstiprināta vēl deviņi cilvēkiem, bet kopumā ar to valstī saslimuši 542 cilvēki. Iepriekšējā diennaktī veikti 773 izmeklējumi personām ar aizdomām par saslimšanu ar Covid-19, bet līdz šim kopumā Latvijā veikti 21 773 Covid-19 testi.

Patlaban slimnīcās ārstējas 44 Covid-19 pacienti, tajā skaitā 39 ar vidēju slimības gaitu, bet pieci - ar smagu.