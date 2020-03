Kā LTV atklāj Dimante, pēdējās diennakts laikā E.Gulbja laboratorijā koronavīrusa analīzes apstiprinājušās trīs cilvēkiem.

Viens no cilvēkiem analīzes veicis atkārtoti. "Mēs viņam pirmajā reizē teicām, ka būtu vēlams atkārtoti," stāsta Dimante. "Viņam kāda 11.diena sanāk. Pirms nedēļas bija taisījis, tagad viņš taisīja otrreiz un bija pozitīvs, un pārējie bija pēcpusdienā."

Viens no inficētajiem bija atlidojis no Minhenes, viens no Cīrihes, bet trešais no Vīnes. Katrs iepriekš Vācijā ieradies no savas valsts. "Kad viņi bija ieradušies pie mums, vēl nebija informācijas, ka Vācija, Austrija un Šveice ir iekļauta riska zonā, un, kad viņi bija nodevuši, mēs lasījām, ka šīs valstis ir riska zonā," atklāj Dimante. "Diviem no tiem, kuri bija atnākuši, 113 bija atteicis."

E.Gulbja laboratorijas valdes locekle brīdina, ka koronavīrusa nomocītā Itālija pieļāvusi tieši šādu kļūdu - pārbaudījusi tikai cilvēkus ar simptomiem: "Tā bija Itālijas kļūda, man liekas, un mēs tagad atkārtojam tieši to pašu."

Jauns.lv pagaidām nav izdevies sazināties ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu.

Jau ziņots, ka pēdējās diennakts laikā jaunā koronavīrusa izraisītā slimība Covid-19 apstiprināta vēl sešiem cilvēkiem, paziņojis Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC).

Līdz ar to kopumā Covid-19 līdz šim apstiprināts 16 cilvēkiem.

Šodien SPKC saņemtā informācija par sešiem apstiprinātiem gadījumiem liecina, ka divi saslimušie ir epidemioloģiski saistīti ar Spāniju, savukārt pārējie ar Itāliju, Austriju un Šveici.

Pašreiz slimnīcā ārstējas viens pacients ar apstiprinātu Covid-19 diagnozi. SPKC informācija liecina, ka pacients inficējies no radinieka, kas atgriezies no Šveices, kur reģistrēti Covid-19 gadījumi.

Latvijā bezmaksas Covid-19 analīzes tiek veiktas tikai pacientiem, kuri atgriezušies no konkrētām vīrusa skartajām teritorijām un uzrāda slimības simptomus.