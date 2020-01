Viņa stāstīja, ka gadījumā ja koronavīruss tiks konstatēts Latvijā, pacients tiktu nogādāts uz Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu (RAKUS), kur tiktu veikti visi nepieciešamie drošības pasākumi. Savukārt gadījumā ja vīruss tiktu konstatēts bērnam, tad šī persona tiktu nogādāta uz Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu.

Tomēr dienesta direktore neminēja konkrētas slimnīcas, par kurām patlaban nav pārliecība, ka tās būtu gatavas uzņemt pacientus ar konstatētu vīrusu, bet viņa arī piebilda, ka neesot pamata uztraukumam, jo arī reģionu slimnīcām ir ieteikts iegādāties papildu aizsarglīdzekļus, kas tiks izdarīts šīs nedēļas laikā.

NMPD direktore norādīja, ka neskatoties uz vēl veicamajiem drošības pasākumiem ir skaidrs, ka visas universitāšu slimnīcas ir pilnībā gatavas koronavīrusa infekcijas gadījumiem.

"Pats galvenais ir noķert pirmo gadījumu," secināja Cipule. Savukārt Slimību profilakses un kontroles centra (SPKC) direktors Jurijs Perevoščikovs deputātiem skaidroja, ka saslimšanas gadījumā būtu nepieciešams noskaidrot, ar ko inficētā persona ir kontaktējusies - šie var arī būt cilvēki, kas nav radniecīgi vai tuvi pacientam.

Kamēr vīruss vēl nav nonācis Latvijā - NMPD nodarbosies ar koordināciju un SPKC primāri ir uzdots informēt gan iedzīvotājus, gan valsts un privātās iestādes. Komisijas sēdē Perevoščikovs apstiprināja, ka medicīnas personāls un iestādes ir informētas par drošības pasākumiem vīrusa gadījumā.

Pašreizējā kārtība nosaka - ja pacients vēršas pie ārsta ar elpceļu infekciju un ja tiek konstatēts, ka persona ir iepriekš bijusi Uhaņas reģionā, tad tiks uzsākti infekciju kontroles pasākumi, skaidroja SPKC direktors. Konstatējot vīrusu, ārstniecības personai jāsāk ar pacienta stacionēšanu, izolēšana, ziņošanu SPKC nepārtrauktā režīmā, paraugu laboratoriskā izmeklēšana RAKUS un pacientu ārstēšana, pasākumu ķēdīti izskaidroja Perevoščikovs.

Turpretim RAKUS pārstāve Angelika Krūmiņa deputātiem stāstīja, ka iestāde ir "absolūti gatava" nodrošināt izolēšanas pasākumus un laboratorisko izmeklēšanu. RAKUS vienlaikus ir gatava vēl lielākai pacientu plūsmai. Personālam esot izsniegti Individuālie aizsardzības līdzekļi pietiekamā apjomā.

Vaicāta kā tiks nošķirti gripas saslimšanas gadījumi no koronavīrusa, Krūmiņa atbildēja, ka "diagnostika nebūtu problēma, jo komplekti, ar ko varēs atšķirt koronavīrusu no gripas, ir pasūtīti". Patlaban arī notiek sadarbība ar Vācijas ārstniecības iestādi.

Savukārt NMPD koordinācijas nodaļas pārstāve Dita Heiberga informēja, ka ir izstrādāts darbības algoritms un papildus ir aktualizēts jautājums par aizsardzības līdzekļu pieejamību. Viņa uzsvēra, ka visām NMPD brigādēm ir pieejami nepieciešamie aizsarglīdzekļi. Tāpat tiks atkārtoti treniņpasākumi, lai nodrošinātu darbinieku gatavību. Ir arī Katastrofu medicīnas plāns, proti, kā rīkoties epidēmijas gadījumā.

Heiberga norādīja, ka infekcijas aizsardzības līdzekļi ir pieejami visām universitāšu slimnīcām, savukārt visām stacionārajām iestādēm ir izklāstīts kādā kārtībā ir jāpieprasa papildus rezerves materiāli. Viņa arī stāstīja, ka patlaban NMPD pastāvīgi seko Pasaules Veselības organizācijas (PVO) informācijai.

PVO dati par 27.janvāri liecina, ka patlaban ir 2798 reģistrētie koronavīrusa gadījumi. Kopumā ir konstatēti arī 80 nāves gadījumi. Vairums gadījumu ir noteikti Ķīnā, bet šodien arī Vācijā ir konstatēts pirmais saslimšanas gadījums. Kopumā 37 gadījumi ir reģistrēti ārpus Ķīnas, 11 valstīs.

Šodienas Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas sēdē veselības aprūpes un tūrisma nozares pārstāvji deputātiem izklāstīja situāciju "Par Latvijas atbildīgo dienestu gatavību koronavīrusa izplatības pasākumiem".

Kā ziņots, SPKC izstrādājis pagaidu ieteikumus ārstniecības iestādēm. Tie paredz, ka veselības aprūpes iestādēs nepieciešams ievērot vispārīgos piesardzības pasākumus un pasākumus tādu infekcijas slimību novēršanai, kas izplatās kontakta un aerogēnā ceļā.

Pacients ar aizdomām par koronavīrusa infekciju jāievieto atsevišķā, iespējams, aeorogēnās infekcijas izolācijai paredzētā telpā un pirms izolācijas jāaicina lietot ķirurģisko masku. Ārstniecības iestādes darbiniekiem, kuri veic pacienta aprūpi, pastāvot aizdomām par infekciju, jālieto individuālās aizsardzības līdzekļi.

SPKC arī aicina ārstniecības iestādes nekavējoties ziņot par katru smagas akūtas respiratoriskas saslimšanas gadījumu personai, kura 14 dienu laikā pirms saslimšanas apmeklēja Ķīnas pilsētu Uhaņu vai bija kontaktā ar slimnieku, kurš ir saslimis pēc ceļojuma uz Uhaņu.

Savukārt, lai samazinātu akūtu elpceļu infekciju vispārējo risku, SPKC visiem ceļotājiem iesaka izvairīties no tuva kontakta ar cilvēkiem, kuri slimo ar akūtām elpceļu infekcijām, bieži mazgāt rokas, īpaši pēc kontakta ar slimiem cilvēkiem vai viņu apkārtējo vidi, izvairīties no neaizsargāta kontakta ar lauksaimniecības vai ar savvaļas dzīvniekiem un izvairīties no tirgus apmeklējumiem, kur pārdod dzīvus dzīvniekus vai apstrādā dzīvnieku liemeņus.

Ja ceļojuma laikā vai 14 dienas pēc tā tomēr parādās simptomi, kas norāda uz elpošanas ceļu slimībām - paaugstināta ķermeņa temperatūra, klepus, apgrūtināta elpošana - centrā aicina vērsties pēc medicīniskās palīdzības un informēt ārstu par ceļojumu.

Vispārīgie ieteikumi infekcijas izplatības novēršanai ir regulāra roku mazgāšana, mutes un deguna aizklāšana klepojot un šķaudot, gaļas un olu rūpīga gatavošana un izvairīšanās no cieša kontakta ar personām, kurām ir elpceļu slimības simptomi.