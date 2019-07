Kristīne Virsnīte: "Pēc operācijas pat nevaru paņemt rokās savu bērnu"

Smagās veselības problēmas, kuru dēļ viņa vēl pavisam nesen automašīnā drīkstēja pārvietoties tikai horizontāli un pat nespēja novannot bērnus, Kristīni nav salauzušas. Viņa atceras, kā pēkšņi saļimusi neizturamās sāpēs un vajadzējis veikt mugurkaula operāciju, taču nu tas ir garām. Kristīne daudz smaida un priecājas, ka atlabšana noris veiksmīgi. Viņa gan rēķinās, ka dzīvot kā iepriekš vairs nevarēs nekad.

Kad atklāji, ka tev ir nopietnas problēmas ar mugurkaulu?

Muguras problēmas man bija jau kopš padsmit gadu vecuma. Ārsti bija konstatējuši nelielas plaisiņas diskos, kas, visticamāk, bija radušās no straujas augšanas, fiziskas piepūles. Šo problēmu veicināja arī tas, ka es pārvērtēju savas spējas un nepareizi vingroju. Daudz mainīja arī otrā grūtniecība – tu iznēsā bērnu, pēc tam nes bērnu, nes ratus, jo it kā taču vari. Tas nekas, ka viss ir smags, un klāt vēl pārtikas maisi. Kas tad tur – tikai līdz otrajam stāvam!

Tagad esmu gudra, zinu, ka ir jāvingro, turklāt tas jādara pareizi. Izrādījās, iepriekš es vingroju nepareizi un “aizvingrojos”… Tagad, kad regulāri apmeklēju fizioterapeiti, esmu daudz svarīgas informācijas uzzinājusi no savas speciālistes. Mugura visu laiku ir jāuztur pareizā stāvoklī, un to es tagad apgūstu.

Vai problēma saasinājās pēkšņi?

Pirmais signāls bija jau ap gadumiju, kad ar ģimeni baudījām trīs nedēļu ilgu atpūtu Marokā. Ceļojuma laikā man negaidīti kaut kas mugurā ieplīsa – to secināju, jo jutu specifiskas sāpes. Vēl nedēļu, neraugoties uz nepārejošām sāpēm, noceļojām, lai gan man droši vien bija jābrauc mājās un jāguļ. Bet es staigāju. Domāju: kā tad tā, esmu Marrākešā, “nenoraušu” taču mūsu ceļojumu!

Atgriezusies Latvijā, uzreiz devos pie fizioterapeita. Vienai kājai pamanīju kaut ko līdzīgu nejutībai, taču ar speciālisti bijām pārliecināti, ka tiksim galā un viss būs labi. Bet tā nenotika, un tad jau drīz nonācu pie neiroķirurgiem (nopūšas).

Četrus mēnešus pēc ceļojuma, aprīļa beigās, negaidīti bija plīsums jeb tā sauktā diska trūce, un es nokritu un saļimu sāpēs. Tajā svētdienā biju Lielvārdes mājā pie vīra mammas, kur bijām atbraukuši pavadīt nedēļas nogali. Taisījāmies iet ārā, aizsēju sporta apavus, un, kad biju istabas apavus nolikusi vietā, tas notika. Bija sajūta, it kā mugura būtu ar cirvi pārcirsta. Sāpēja ārprātīgi. Ar “ātrajiem” mani aizrāva uz slimnīcu, un tad jau viss operatīvi sāka risināties. Nācās veikt mugurkaula operāciju. Bet tas mani nešokēja, es rēķinājos, ka, visticamāk, tā notiks.

Bailes droši vien tāpat bija?

Protams, ka biju pārbijusies! Nekad neaizmirsīšu to mirkli – dakteris mani modina un saka: “Kristīne, pakustini kājas. Vai tās kustas?” Es kustinu – jā, ir, bet te pēkšņi iebliež tāāādas sāpes, ka gribas prasīt, lai ielaiž morfiju…

Rezultāts varēja būt ļoti bēdīgs. Es taču varēju zaudēt spēju staigāt! Pirms operēšanas, kad stāstīju ārstiem par to, ka mana kāja kļuvusi mazjutīga, viņi teica, ka, protams, varu staigāt un cerēt, ka kļūs labāk, taču, “ja kļūs sliktāk, tad mēs vairs gribēdami nekā nevarēsim palīdzēt”.

Patiesībā situācija ir dramatiska un it nemaz nav smieklīga, taču es cenšos dzīvot, nezaudējot humora izjūtu. Zinām, ka mugura ir mūsu ķermeņa pamats, un nu man nav vairs variantu – ar to jāstrādā. Ar sevi ir jāstrādā.

Tava dzīve tagad kļūst pilnīgi citāda – jāievēro saudzīgs režīms. Kāds tas ir?

Pēc narkozes biju emocionāli nestabila, biju uz depresijas sliekšņa – vienā mirklī jūties labi, citā – tā it kā visa dzīve pagalam, nekas nesagādā prieku. Bija vajadzīga pacietība, kamēr tā emocionālā daļa sakārtojas.

Jā, pirmais mēnesis bija grūts gan fiziski, gan emocionāli; nedrīkstēju sēdēt ne uz krēsla, ne dīvāna, ne gultā. Pie stūres joprojām braukt nedrīkstu un, kad mani ved, piemēram, uz fizioterapiju, automašīnā pārvietojos pusguļus, atlaižot priekšējo krēslu. Zinot mūsu Rīgas ielas, vēl kādu laiku tā pārvietošos, jo mugurkauls nedrīkst saņemt nekādu triecienu.

Ir diezgan grūti, kad saproti, ka nedrīksti liekties, kā ierasts. To drīkst darīt tikai ārsta norādītā pareizā veidā. Nedrīkstu neko celt, nekādus smagumus nest un nedrīkstu paņemt rokās savu bērnu, kam ir tikai trīs gadiņi un kurš to joprojām vēlas. Dēliņš sver 17 kilogramus, un es nevaru riskēt celt tādu svaru! Bet mēs esam atraduši citas mīļošanās formas, piemēram, saguļoties gultā. Un dēls arī nemaz man neprasās uz rokām, viņš par mani uztraucas un ik pa laikam pavaicā: “Vai tev mugura sāp?”

Tev acis spīd, esi smaidīga, kā ierasts, un neizskaties nemaz pēc tādas nespējnieces, kāda faktiski šobrīd esi.

Pēdējās četras, piecas dienas beidzot jūtos kā cilvēks! Ja mūsu tikšanās notiktu pirms nedēļas, acis, visticamāk, nemirdzētu. Bet pirmais mēnesis, kā jau teicu, man arī emocionāli bija ļoti grūts. Ļoti grūts.

Taču tavs vīrs Kaspars, kurš pēdējos gados lielākoties bija prom, vadot biznesu Maskavā, nu ir mājās. Līdz ar smagajām veselības problēmām esi atguvusi vīru!

Kasparam Maskavā ir velosipēdu veikals. Šobrīd viņš vairs tur nedodas prom uz ilgu laiku, jo man viņu vajag šeit. Mums viņu vajag. Es taču pat nevarēju pati bērnus ielikt vannā! Viņa klātbūtne un stiprais plecs tagad ir mans lielākais balsts. Jauki, ka Kaspars ir atklājis arī sev vairākas jaunas lietas šeit, Latvijā, ko darīt. Tas laikam ir forši!

Ja nemaldos, “Emīla nedarbos” Vida teica savam brālim: “To tu izdarīji manis dēļ!” Tā Kaspars jokojot teica man: “To tu izdarīji manis dēļ, lai man nav jābrauc uz Maskavu!” (Smejas.) Tā dzīve šo sakārtoja. Nav jau vienkārši strādāt citā valstī.

Arī tev nebija viegli vienai.

Es domāju, ka tas bija viens no iemesliem, kas mani “nolika pie vietas”. Viņš reāli kopā ar mums bija nedēļu, ilgākais, divas nedēļas mēnesī. Viss bija uz maniem pleciem. Visa ikdiena, sadzīve, kas man nemaz nepatīk. Man nepatīk gatavot ēst, taču bērni ir jābaro, nevaru to nedarīt. Tagad, kad vīrs ir mājās, viņš pārsvarā gatavo, un viņš to dara fantastiski! Protams, nav tā, ka es neko neprotu pagatavot, kaut ko jau šad un tad arī es uztaisu. Arī kūku protu uzcept. Māku, iespējams, pat vairāk, nekā vajag. Bet es neeju uz ēst gatavošanas raidījumiem, kad mani aicina. Tad saku: “Nē, nē, nē! Šo man nepiedāvājiet!” (Smejas.)

Sadzīve man nepatīk – kārtot māju, darboties pie plīts. Godīgi! Tā ir jau kopš bērnības. Dzīvoju laukos, mums bija saimniecība ar rukšiem, govīm un visu pārējo, un es vienmēr teicu: “Es iešu govis izslaukt vakarā, iešu ārā, sagrābšu lapas, izravēšu biešu vagas, tikai, lūdzu, nelieciet man mazgāt traukus, nelieciet man neko tīrīt un kārtot, un taisīt ēst! Lūdzu, nedariet to!”

Mums ir tāds joks – tu esi sieviete, tava vieta ir virtuvē pie katliem. Nē, es esmu cilvēks! Un cilvēkam, arī ja viņš ir sieviete, var nebūt aicinājums mājas vide. Tas nenozīmē, ka man nepatīk būt mājās ar ģimeni, ar bērniem vai nepatīk, piemēram, bļodas. (Iesmejas.) Atbraucām no Marokas, un pēc manas iniciatīvas saslēpām, salikām rokas bagāžā desmit lielākas un mazākas marokāņu bļodas. Tā jau nav, ka man pilnīgi nekas nepatīk, bet es nebūšu tā, kas nāks klajā ar ierosmi: “Mīļais, pārkrāsojam sienas!”

Jums mājās nav aizkaru. Tava neizdarība vai apzināta atteikšanās?

Apzināta atteikšanās, jo man nepatīk aizkari. Mums nevienā dzīvoklī nav bijuši aizkari. Lai gan esam domājuši, ka guļamistabā varbūt tomēr vajadzētu uzlikt nakts aizkarus, jo vīrs pukojas, ka no rītiem gaismā nevar ilgāk pagulēt. Bet man labāk patīk, ka nav aizkaru.

Jā, neesmu pat par šo domājusi, kāpēc nav to aizkaru. Nav sajūtas, ka tos gribētos. Visiem ir mājās aizkari, ja?

Esmu ievērojusi, ka arī ceļojot visur, kur ir aizkari, kad ierodamies, es uzreiz tos atbīdu vaļā.

Tiecies pēc dabiskās dienasgaismas? Vai gaismas savā dzīvē vispār?

Tā sanāk.

Šī situācija, kurā esmu “nolikta pie vietas”, ir ļoti vērtīga mācība, ka laiks beidzot parūpēties par sevi. Godīgi sakot, es to sāku izbaudīt. Ir ļoti forša sajūta, ka tu esi sev vērtīga un esi sev pirmajā vietā. Ja nevaru liekties, tad neliekšos, palūgšu, lai to izdara kāds cits. Sākumā, atgriežoties no slimnīcas, bija ļoti jocīgi, jo, kad kaut kas nokrita zemē, es jau taisījos liekties, lai paceltu, bet tad, ņemot vērā sāpes, atturēju sevi no šīs automātiskās plānotās darbības.

Tātad legāli esi atbrīvojusi sevi no mājas saimnieces pienākumiem. Nebija grūti apslāpēt to Kristīni, kas vienādiņ sauc “es pati varu!”?

Nav jau variantu – nevaru, un viss. Pirmās dienas pēc izrakstīšanās no slimnīcas pavadīju gultas režīmā. Aptuveni nedēļu pēc operācijas pārdzīvoju, ka nevaru vairs izturēt nekārtību, kas visapkārt valda, un sapratu, ka jāmeklē apkopēja, lai atnāk un iztīra dzīvokli. Biju šausmās un izmisumā, jo pati veselības stāvokļa dēļ nevarēju iztīrīt un sakārtot savu māju. Jā, esmu sapratusi, ka par to nav jākaunas un tas nav nepieklājīgi – nolīgt kādu, kurš tev palīdz uzkopt māju. Un nav jākaunas, ka tavā vietā arī grīdas uzkopj kāds cits, piemēram, robots. Nav kauns palūgt sev tuviem, mīļiem cilvēkiem tavā vietā kaut ko paveikt, un nekas, ka vairāk, nekā kādreiz esi atļāvusies paprasīt. Lielā tīrīšana, logu mazgāšana turpmāk mūsu mājoklī būs jāveic citiem. Logus mazgāt man nebūs vēlams visu turpmāko mūžu. Bet es nepārdzīvoju. Sākumā bija šoks – kā es vispār dzīvošu, ja neko nedrīkstu, ja daudz no visa, ko līdz šim biju darījusi, nu ir kļuvis veselībai bīstams.

Augstpapēžu kurpes?

Jāāā! Fizioterapeitei nupat vaicāju: “Kā jūs domājat, vai es vēl kādreiz varēšu vilkt augstpapēžu kurpes?” Viena cita fizioterapeite man iepriekš bija rekomendējusi turpmāk vairs nevalkāt apavus ar augstiem papēžiem. Mana tagadējā fizioterapeite šajā sakarībā atbildēja: “Kristīn, mēs tavus iekšējos muskuļus uztrenēsim tik labi, ka uz kādu brīdi iekāpt augstpapēžu kurpēs varēsi!” Par to man ir ļoti liels prieks! Lai gan saprotu, ka stundām stāvēt un staigāt augstpapēžu kurpēs tomēr nevajag.

Nedrīkstu neapdomīgi cilāt smagumus, nedrīkstu veikt straujas, nepārdomātas kustības pa labi, pa kreisi, nevajadzētu salsu vai zumbu dejot. Nu, nekas! Bet tas, ko man vajag un arī ļoti patīk šajā situācijā, ir tas, ka es sevi tagad būvēju no jauna. Mācos, apgūstu, izprotu un iemācos. Jau pēc pirmā mēneša intensīvā darbā ar fizioterapeiti viņa man saka: “Tev ir nereāls progress! Beidzot tev ir saprašana un tu pārvaldi savu ķermeni, saproti, kāpēc kaut ko dari!” Iepriekš bija “autopilots”. Jā, un es tiešām tagad saprotu, kā funkcionē mans ķermenis.

Esmu atradusi īsto fizioterapeiti, ar kuru man ir ļoti laba saskaņa. Ir sajūta, ka viena otru ļoti labi saprotam.

Fizioterapeita kabinets ir kļuvis par tavām otrajām mājām?

Tik traki nav, uz vizītēm eju divreiz nedēļā. Biežāk – teikšu godīgi – nevaru atļauties. Taču nepārdzīvoju – tas mani disciplinē arī pašai mājās izpildīt visus vajadzīgos vingrinājumus, lai ķermenis būtu labā stāvoklī. Ļoti labs atgādinājums rūpēties par sevi.

Tagad visapkārt skandina – mīli sevi, rūpējies par sevi, tu esi sev pirmajā vietā… Kā tu tagad saproti šo domu?

Patiesībā tas nozīmē fiziski parūpēties par sevi, lai veselība ir labā stāvoklī. Ar automašīnu taču ejam uz tehnisko apskati un to nevaram izdarīt, ja automašīnai ir kāds bojājums. Tad ir jādodas uz servisu, jāsamaksā par to, ko izdara speciālists, un varam turpināt lietot savu automašīnu. Pret ķermeni vajadzētu attiekties vismaz tāpat. Mūsu ķermenis savā ziņā arī ir pārvietošanās līdzeklis. Nez kāpēc par ķermeni negribam parūpēties. Esam gatavi naudu ieguldīt dažnedažādās lietās, kas šķiet ļoti svarīgas un nepieciešamas, bet pret veselību attiecamies lielākoties apmēram tā – man taču nekas nenotiks! Tieši tā bija ar mani – man nenāca ne prātā, ka ar mani varētu kaut kas notikt! Biju ierauta lielajā dzīves tempā, un tam arī ļāvos. Kādēļ lai man kaut kas gadītos – esmu jauna, lietoju D vitamīnu, ēdu sakarīgu ēdienu, kustos pietiekami, dienā nostaigāju pat vairāk nekā 10 000 soļu, kas mums ir vajadzīgi… (Smejas.) Es domāju, ka lielos vilcienos visi dzīvo ar šādu skatījumu.

Un tad dzīve apstādina. Pirms pusgada pārcieti mikroinsultu…

Jā, pusgada laikā ir divas tādas ļoti izteiksmīgas apstādināšanas…

Arī pēc mikroinsulta pārciešanas daudz ko sapratu. Darba apjomu samazināju ļoti, mainīju daudz ko. Ir radīta tāda šķietamība, ka, atsakoties no peļņas iespējām, nevarēsim izdzīvot. Esmu pārliecinājusies, ka tie ir maldi. Un izrādās, man nav jāēd sausa maize, dzīvošanai līdzekļu tāpat pietiek, viss sakārtojās.

Tam ritmam varbūt arī nav ne vainas, un mums ir jāizbauda posms, kurā varam šādi dzīvot, jāpiedzīvo, kas tas ir un kā tas ir. Domāju, ka mūsu ritms tomēr ir salīdzinoši daudz lēnāks nekā, piemēram, Ņujorkā vai Londonā.

Sanāk, ka atkal aizrāvies un sevi nomocīji, laikus nenoraujot stopkrānu?

Tas, cik smagi tagad esmu “nolikta pie vietas”, liek izvērtēt, ka viss iepriekšējais, salīdzinot ar šo, bija “pupu mizas”. Un šoreiz nav stāsts par to, ka es daru vairāk, nekā vajadzētu. Tagad apgūstu mācību jomā – kāpēc neparūpējos par sevi. Es neļauju sev atpūsties. Jo negribas apstāties. Visu laiku iekšā kaut kas urda, ka apgulstoties nepagūsi izdarīt to, to, to un vēl to! Bet nākamajā dienā jau darāmā nav mazāk, jo rodas jaunas lietas, ko atkal noteikti vajag izdarīt! Arī brīvdienās es neprotu izslēgt visas viedierīces, lai atietu no “vajadzīgās” un “nevajadzīgās” informācijas. Un labākais tas, ka man neviens nestāv ar pistoli pie deniņiem, – es pati sevi dzenu, pati izvēlos neatpūsties laikā, kad reāli varu to darīt. Jā, mana problēma ir tāda, ka neesmu mācējusi lūgt palīdzību. Pati visu varu – ej malā!, es visu izdarīšu. Un ir bērni… Tagad dzīve mani ir piespiedusi nomierināties un mācīties rūpēties par sevi.

Kā vēl par sevi rūpējies?

Es nekad sevi neesmu apdalījusi tajā lietā, ka grūtos dzīves brīžos tiecos pēc speciālistu padoma. Apmeklēju psihoterapeitu un kouču, kas man palīdz “sevi salikt pa plauktiņiem”. To darīju arī pēc mikroinsulta. Tagad atkal ir pienācis brīdis, kad man pēc tā ir radusies nepieciešamība. Tu aizej, izrunājies ar neitrālu cilvēku, saproti, kādā dzīves situācijā esi, kā jūties par to, un paskaties uz sevi no malas. Varbūt kāds ir tādā zen stāvoklī un pats spēj uz savu dzīvi paskatīties no malas. Aplaudēju visiem, kuri to spēj, dzīvojiet laimīgi savas brīnišķīgās dzīves! Man reizēm ir nepieciešams novērtējums no malas – kur esmu, kāpēc tā ir noticis.

Tev tā ir fundamentāla nepieciešamība.

Jā. Kad tu strādā tādu darbu… Nu, fiziski mēs neko smagu nerokam, bet, strādājot mentāli, acīmredzot nogurstam daudz vairāk, nekā darot fizisku darbu. Ja, piemēram, es ietu grābt lapas, nedomādama neko, justos vienkārši superīgi! Bet tad, kad emocionāli ļoti iztērējies un ieguldies, tad ir vajadzīgs brīžiem kāds “peldriņķis”. Man tā ir psihoterapija, ko meklēju grūtos dzīves brīžos. Nu, neesmu es speciāliste visās jomās!

Katri šādi dzīves pārbaudījumi, kad notiek kaut kas nopietns ar veselību, atnes dzīvē pārmaiņas. Manī ir sajūta, ka pēc šā notikuma patiešām manā būtībā kaut kas ir ļoti mainījies. Ir ļoti daudz kas jāiemācās. Milzīga mācībstunda. Un viens ar to netiec galā. Tāpēc ir vajadzīgs kāds no malas – fizioterapeits, psihoterapeits, kas iedod instrumentus, iemāca tehnikas.

Ir kādas konkrētas speciālistu atziņas, kas visefektīvāk palīdz uzņemt jauno virzienu?

Piekrītu tam, ko koučs man teica, – ir jāsaprot, ka viss šis nav tāpat vien, un, ja tu tā turpināsi, nāks vēl smagāka artilērija. Ir jādzīvo saskaņā ar sevi. Nevis pāri saviem fiziskajiem un mentālajiem resursiem. Izlieto, iztērē, bet neuzpildi. Ja tu dari, ja tu radi augstā līmenī, tad tev augstā līmenī ir arī par sevi jāparūpējas. Ja sevi riktīgi izliec, sevī ir riktīgi jāieliek. Bet ko mēs darām? Nu, cik bieži es izbraucu dabā, pastaigāt pa mežu vai gar jūru? Gar jūru, kas mums, rīdziniekiem, ir 20–30 minūšu attālumā!

Starp citu, šī ir pirmā vasara pēdējos gados, ko pavadīšu Latvijā. Noteikti maksimāli centīšos baudīt jūru. Trīs gadus pa vasarām nodzīvojām Maskavā – tur jūra man bija kaut kas nesasniedzams.

Jūties sodīta par savu neuzmanību, neieklausoties iekšējos palīgā saucienos pēc atpūtas, vai tomēr…

Uzskatu, ka esmu veiksminiece. Zinu, ja turpināšu nerūpēties par sevi, nākamā reize vairs nebūs veiksmīga. Ir naivi ticēt, ka mēs “izbrauksim” uz veiksmes. Ļoti skarba mācība. Nepārprotama.

Bet nu jau dodos atvaļinājumā. Man sezona beidzas. Projektus vasarā neuzņemšos, jau pēdējos trīs gadus izvairījos. Pasākumus nevadīju, jo biju Maskavā. Nezinu vēl, kā būs ar šo vasaru, ko pavadīšu Latvijā. Ir dažādas vīra lietas, ko menedžēju, arī pati turpināšu darboties kā influencere. Man ir arī dažas savas idejas, ko esmu apņēmusies īstenot. Nākamajā dienā pēc pamošanās no narkozes tik daudz pierakstu nekad iepriekš nebiju veikusi! Man bija sajūta, ka manī ir atvērta kaut kāda paplašinātā apziņa, – visu laiku kaut ko drukāju. Tagad jāsāk domāt un darīt, lai to realizētu.