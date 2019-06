Tas nav tikai svara pieaugums: ko mums patiesībā nodara ātro uzkodu lietošana

Depresijai var būt daudz un dažādi cēloņi, bet viens no tiem varētu būt izjaukts taukskābju līdzsvars, kuras uzņemam ar pārtiku. Pētnieki no Džeimsa Kuka universitātes Austrālijā secinājuši, ka depresiju var veicināt pārāk daudz polinepiesātināto taukskābju Omega 6, ko lielā daudzumā satur ātrās uzkodas, un par maz Omega 3 taukskābju, kas atrodas galvenokārt zivīs.

Pētniekiem izdevās veikt unikālu izpēti divās apdzīvotās salās pie Torresa šauruma. Vienā no salām bija ātrās ēdināšanas restorāni, bet otrā dzīves līmenis bija zemāks un šādu ēstuvju nebija. Mērena vai smaga depresija bija 19 salu iedzīvotājiem, un gandrīz visi nāca no salas ar ātrās ēdināšanas restorāniem. Tikai trīs no šiem 19 cilvēkiem dzīvoja uz otras salas. Arī asins analīzes norādīja uz atšķirībām starp abu salu iedzīvotājiem, un galvenokārt tas attiecās uz Omega 3 un Omega 6 taukskābju proporciju.

Pētnieki atzīst, ka standarta Rietumu diēta satur pārāk daudz Omega 6 taukskābju, un tas varētu ietekmēt depresijas līmeni.