Valsts svētkos pašvaldības goda tituli un prēmijas pasniegtas arī valsts mēroga slavenībām. Kuras tās ir?
Vairums Latvijas pašvaldību Valsts svētkos godinājušas pilsētu un novadu izcilniekus par darbu un ievērojamiem sasniegumiem. Viņu vidū ir gan pašaizliedzīgi darba rūķi – sētnieki, uzņēmēji, ārsti, mediķi, skolotāji un citi, gan arī slavenības, kuras Latvijas vārdu nesušas ne tikai uz vietējās skatuves, bet arī starptautiskajā arēnā, gan arī zinātnieki un politiķi. Jauns.lv iepazīstina ar tiem atzinību saņēmējiem, kuri pazīstami visā Latvijā.
Atzinību un labus vārdus pelnījuši visi tie vairāki simti cilvēku, kuri Patriotu nedēļas laikā kāpa uz skatuves, lai saņemtu apbalvojumus – goda rakstus un titulus, balvas un arī prēmijas (ar to sarakstu var iepazīties vietējo pašvaldību mājaslapās). Šie svinīgie notikumi bija teju visās valsts pašvaldībās, izņemot dažas, jo, piemēram, Ķekavā valsts svētkos apbalvojumus pasniedz 4. maijā, bet Līvānos, Jelgavā, Liepājā, Cesīs un Olainē novada izcilniekus godina pilsētu vai novadu svētkos. Pārlūkojot apbalvoto sarakstus, tajos varam atrast arī visā valstī pazīstamas personības.
Sportisti: pasaules čempione, izcils treneris, autokross un ierēdniecība
* Daugavpils apbalvojumu “Gada balva 2026” sportā piešķīra pludmales volejbolistei Anastasijai Samoilovai “par izciliem sasniegumiem starptautiskajās sacensībās un Daugavpils vārda popularizēšanu pasaulē”. Sportiste, kura pērn Adelaidē (Austrālijā) izcīnīja pasaules čempiones titulu jau trešo gadu pēc kārtas atzīta par Latvijas otrās lielākās pilsētas labāko sportisti. Šeit vietā pieminēt, ka Daugavpilī pie Stropu ezera notiek viņas vārdā nosauktais jauniešu starptautiskais pludmales volejbola turnīrs "Anastasijas Samoilovas Olimpiešu kauss".
* Vēl viens izcils sportists, kurš šogad saņēmis pašvaldības apbalvojumu ir Raimonds Feldmanis - bijušais profesionālais basketbolists un viens no panākumiem bagātākajiem Latvijas basketbola treneriem, kurš plašāko atpazīstamību ieguvis kā Latvijas 3x3 vīriešu basketbola izlases galvenais treneris. Mārupes novada augstāko apbalvojumu "Goda rakstu" viņš kā mārupietis saņēmis “par nozīmīgu ieguldījumu sportā, sekmējot Latvijas 3x3 basketbola izlases uzvaru Pasaules kausa izcīņā”.
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* Savukārt Smiltenes novada apbalvojumu “Pateicība” saņēmis autokrosa braucējs Uldis Megnis - viens no vadošajiem Latvijas autokrosa sportistiem, kurš startē prestižajā “Open 4x4” klasē un ir 2025. gada Latvijas čempions autokrosā. Viņš pateicību saņēmis “par augstiem sasniegumiem autokrosā un Smiltenes novada atpazīstamības veicināšanu”.
* Par sportiskiem sasniegumiem gratulēts arī valsts galvenais ierēdnis, jaunais Valsts kancelejas direktors Kaspars Gorkšs saņēmis Jūrmalas Pateicības rakstu “par ieguldījumu Jūrmalas Futbola skolas attīstībā un futbola popularizēšanā”. Bijušais Latvijas futbola valstsvienības kapteinis, kurš trīs gadus pavadījis arī Latvijas Darba devēju konfederācijas ģenerālsekretāra amatā, bijis arī Jūrmalas Futbola skolas vadītājs.
Kultūras darbinieki: muzejniece, dziedātāji, aktieris, muižas atjaunotāja
* Savā ziņā par sportisku veikumu Jelgavas novada Goda diplomu saņēmis latviešu teātra un kino aktieris Kārlis Arnolds Avots “par nozīmīgu ieguldījumu Latvijas teātra un kino mākslas attīstībā, izcilu profesionālo darbību un augstvērtīgiem sasniegumiem, kas veicina Latvijas atpazīstamību starptautiskā mērogā, kā arī par lokālpatriotismu un Jelgavas novada vārda godpilnu nešanu ārpus tā robežām”. Viņš šogad milzu popularitāti ieguva atveidojot leģendāro basketbolisti Uļjanu Semjonovu Viestura Kairiša spēlfilmā “Uļa”.
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* Rīgas balvu "Gada rīdzinieks 2026" šogad piešķirta Mārai Lācei – mākslas zinātniecei, ilggadējai Latvijas Nacionālā mākslas muzeja direktorei “par ieguldījumu mūža garumā Latvijas mākslā un kultūrā”.
* Toties Jūrmalas vietvaras piešķirto Goda jūrmalnieka titulu “par īpašiem nopelniem kultūras jomā un kūrortpilsētas popularizēšanā” saņēmusi pasaulslavenā operdziedātāja Elīna Garanča.
* Goda zīme “Par nopelniem Preiļu novada attīstībā” pasniegta populārajam latviešu dziedātājam, operas un operetes solistam Dainim Skutelim, kurš ir arī Preiļu purpura kora vadītājs, kurš dzimis Preiļu novada Saunas pagastā.
* Bet Talsu novada Izcilības balva piešķirta Dziesmu un deju svētku virsvadītājam Reinim Rešetinam “par nozīmīgu profesionālo ieguldījumu Talsu novada amatiermākslas un tautas dejas nozares attīstībā, deju kolektīvu mākslinieciskās kvalitātes pilnveidē, tradīciju stiprināšanā un jaunu, radošu kultūras norišu veidošanā”. Viņš 2023. gada Vispārējos latviešu Dziesmu un deju svētkos debitējis virsvadītāja godā skatuviskās dejas lielkoncertā "Balts”.
* Par izcilu ieguldījumu kultūras mantojuma dokumentēšanā un Valmieras novada vārda nešanā Latvijas un starptautiskajā kultūras telpā, par profesionālu, mērķtiecīgu, ieinteresētu darbu daudzu gadu garumā, kļūstot par vienu no spilgtākajiem un starptautiski atzītākajiem mūsdienu latviešu dokumentālā kino režisoriem, Valmieras novada Goda pilsoņa nosaukumu ieguvis kino režisors, producents un operators Ivars Zviedris. Te jāatgādina viņa izcilākās filmas - "Dokumentālists" (par Ķemeru purva Intu), “Zāģeri”, “Kaprači”.
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* Bet Bauskas novada apbalvojumu saņēmusi Aiva Dreimane-Ozolzīle “par nozīmīgu ieguldījumu Kaucmindes muižas kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā un atjaunošanā”. Viņa uzņēmusies no iznīcības izglābt unikālo klasicisma stila muižu, kurā starpkaru Latvijas laikā mājvietu bija radusi slavenā mājturības skola.
Viedokļu līderi: mācītājs, žurnālistes un botāniķis
* Dobeles novada pašvaldības Atzinības rakstu saņēmis Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Jelgavas iecirkņa prāvests Oskars Laugalis. To viņš saņēmis “par sabiedriski nozīmīgu tradīciju uzturēšanu un būtisku ieguldījumu kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanā Dobeles novadā”. Viņš jau 35 gadus kalpo novada cilvēkiem, stiprinot garīgās vērtības un sabiedrības saliedētību, izveidojis Lūgšanu brokastu tradīciju Dobelē, kā arī rūpējas par Dobeles, Bukaišu, Sniķeres, Penkules, Vecauces un Īles draudzēm.
* Augstākais Kuldīgas novada apbalvojums “Goda novadnieks” šogad piešķirts vietējā laikraksta “Kurzemnieks” redaktorei Daigai Bitiniecei “par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Kuldīgas novada un Kurzemes sabiedrības informēšanā, neatkarīgas reģionālās žurnālistikas stiprināšanā, novada cilvēku, notikumu un vēstures dokumentēšanā, Kuldīgas preses vēstures saglabāšanā, kā arī par aktīvu darbu 3×3 kustībā, veicinot latvisko tradīciju un kopienu saikņu stiprināšanu”.
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* Toties Salaspils novada pašvaldības piešķirto titulu “Goda salaspilietis” šogad saņēmis dendrologs, ilggadējam Latvijas Nacionālā botāniskā dārza vadītājas, dabas aizsardzības un vides izglītības entuziasts Andrejs Svilāns, kurš pašreiz ir Saeimas deputāts no “Apvienotā saraksta”.
* Valmieras novada Goda pilsoņa titulu “par profesionālu un atbildīgu žurnālistes darbu Latvijas Radio un televīzijā “ReTV”, daudzu gadu garumā esot klāt Valmierai, Valmieras novadam un visai Latvijai nozīmīgos notikumos, par spēju un vēlmi izcelt to, cik daudz interesantu, darbīgu un radošu cilvēku ir novadā, atspoguļojot norises laukos, uzsverot to nozīmību visas Latvijas mērogā, par daudzu jauno žurnālistu skološanu, par profesionalitāti, sagatavojot iedzīvotājiem nozīmīgu informāciju, gūstot atbildes, aicinot meklēt risinājumus, stiprinot iedzīvotāju spriestspēju, veicinot informētību” ieguvusi Gunta Matisone, kuras radiobalsi pazīst tūkstošiem Latvijas Radio klausītāju.