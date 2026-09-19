Nekas tāds vēl nav bijis! Ogres novada domes sēžu zāli rotā šokējoša aizlieguma zīme
Uz Ogres novada domes lielās sēžu zāles durvīm pielipināta īpatnēja aizlieguma zīme, kādas līdz šim nevienā Latvijas pašvaldības administratīvajā ēka nav manītas. Šī aizlieguma norāde parādījusies pēc tam, kad pirms pusotra mēneša starp vietvaras pozīcijas un opozīcijas pārstāvjiem izvērtās ass skandāls par to, vai deputāti var vai nevar pildīt savus darba pienākumus ar pustukšiem vēderiem.
Jauns.lv jau rakstīja, ka augusta beigās Ogres novada domē izvērtās pamatīgs “gastronomisks skandāls” par ēšanu pašvaldības sēžu laikā. Opozīcijas pārstāvji vainoja pozīciju, ka tā liek viņiem strādāt pusbadā, kamēr pozīcijas deputātiem kaut kur kabinetos esot paslēptas uzkodas. Domes sēdes notiek bez pusdienas pārtraukumiem: pozīcijas deputāti īso desmitminūšu pārtraukumu laikā var aizskriet līdz saviem kabinetiem un kaut ko ātrumā ieēst, bet opozicionāriem tādu iespēju nav. Īpaši saspringti bijis 27. augustā, kad domes sēde ilga gandrīz deviņarpus stundas.
Novada domes sēdes vērotāji piefiksēja, ka šīs sēdes laikā novada domes deputāte Dace Kļaviņa (“Jaunā vienotība”) tiesā picu brīdī, kad vietvara lemj visam novadam svarīgus jautājumus. Līdz ar to Latvijas lielākā novada lēmejinstitūcijas sanāksme atgādināja nevis nopietnu pasākumu, bet privātu mājas virtuves saiešanu. Situāciju asi komentēja vietējie deputāti, netaupot sulīgus izteicienus, lai raksturotu problēmu par pusdienlaika neesamību, un savus kolēģus no konkurējošām partijām. Pozīcijas deputāti, tostarp arī kādreizējais Ogres mērs, tagad vietvaras Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētājs Egils Helmanis (Nacionālā apvienība) opozīcijas pārstāvjus kaunināja, ka viņi, ēdot kolēģu priekšā, izrāda necieņu ne tikai pret saviem kolēģiem, bet arī visiem novada cilvēkiem.
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Badošanās vietā noēšanās
Nu Egils Helmanis situāciju esot atrisinājis, panākot, ka pie vietvaras sēžu zāles durvīm uzstādīta zīme, kura norāda, ka aiz tām aizliegts ieturēt maltītes, īpaši ēst picas. Egils Helmanis “Facebook” ierakstījis: “Ogres novada domes sēžu zāles durvis izrotā zīme, kura norāda, ka zālē nedrīkst ēst. Dažreiz nākas nodarboties ar pavisam saprotamām lietām. Latviešu kultūrā neēd, kas dziesmu dzied. Pat pie galda neēd, kad kāds runā.
Iepriekšējās sēdēs mūs visus pārsteidza opozīcijas deputātu ēšana sēdes laikā. Pārtraukumā abas opozīcijas dāmas atrada laiku aiziet līdz kafejnīcai un nopirkt visu to, ko sirds kārojas. Ierodoties domes sēdē, viņas izdalīja ēdienu opozīcijas deputātiem un sēdes laikā demonstratīvi ēda.
Es laikam palieku vecs. Kādreiz protesta forma bija badošanās. Cilvēki pieteica badastreiku, tādā veidā viņi cīnījās pret netaisnību. Ber deputātes Dace Kļaviņa un Santa Ločmele (Par/Progresīvie) nolēma nevis badoties, bet noēsties. Tas man ir kaut kas jauns. Noteikti arī pašam protestētājam ir vieglāk panesams. Neaizmirsīsim, ka abas dāmas kandidē arī uz Saeimu. Ja viņas ievēlēsim, mūs varētu sagaidīt Vislatvijas noēšanās protests. Politikā ieiet jaunas formas. Ko kādreiz sauca par netikumu, to mūsdienās dēvē par protestu vai politiski akciju.
Es aicinātu deputātus tomēr būt saprātīgiem un neieturēt maltīti komiteju un domes sēdēs. Ja šīs lietas būtu pašsaprotamas un ēdājiem būtu kaut mazākā cieņa pret sabiedrību, šādas zīmes nebūtu vajadzīgas. Darbi pār vārdiem!”