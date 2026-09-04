“Bulciņu skandāls” Ogres domē turpinās. Deputāti skarbi izsakās par gastronomiskām problēmām
Ogres novada domes sēžu norise, kas reizēm ievelkas no agra rīta līdz vēlam vakaram, radījusi vietēja mēroga politisku vētru, un pēc Jauns.lv publikācijas vietējie deputāti netaupa sulīgus izteicienus, lai raksturotu problēmu par pusdienlaika neesamību, netaupot kolēģus no konkurējošām partijām.
Ogres novada pašvaldības opozīcijas deputāti koalīcijai pārmet, ka tā viņus spīdzina garo sēžu laikā liedzot pusdienas pārtraukumus, lai tautas priekšstāvji varētu ieturēt maltītes un normāli aiziet uz labierīcībām (laikā, kad deputāts “izskrien” no sēdes, var izskatīt kādu svarīgu jautājumu). Savukārt koalīcijas pārstāvji opozīcijai pārmet necieņu pret kolēģiem un vietvaras tehniskajiem darbiniekiem, kā arī speciālu sēžu vilkšanu garumā. Par to Jauns.lv sūkstījās vairāki pašvaldības opozīcijas deputāti: esot jāstrādā ar tukšiem vēderiem, kamēr pozīcijas deputātiem kaut kur kabinetos esot paslēptas uzkodas.
Piemēram, 27. augustā, kad domes sēde ilga gandrīz deviņarpus stundas, tika piefiksēts, ka tās laikā novada domes deputāte Dace Kļaviņa (“Jaunā vienotība”) bija spiesta tiesāt picu visu kolēģu acu priekšā laikā, kad lēma visam novadam svarīgus jautājumus. Līdz ar to Latvijas lielākā novada lēmejinstitūcijas sanāksme atgādināja nevis nopietnu pasākumu, bet tādu kā ātro uzkodu ēstuvi. Jauns.lv Ogres novada domes deputātiem taujāja, vai pašvaldības sēžu grafiks tik tiešām ir tik drakonisks, ka tas nav izturams normāla darba veicējam.
Ogres eksmērs Egils Helmanis fiksējis, kā opozīcija mielojas domes sēdes laikā:
Šī Jauns.lv publikācija izraisīja milzu komentāru jūru sociālajos tīklos un arī vairāki citi Ogres novada domes deputāti Jauns.lv pauda savu redzējumu par samilzušo problēmu. Publicējam viņu komentārus, šoreiz vairāk izteicās deputāti, kuri pārstāv domes koalīciju: