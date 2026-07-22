Dzinēju rūkoņa un kūpošas riepas: Priekules lidlaukā pulcēsies auto entuziasti
Priekules lidlaukā 25. jūlijā gaidāms vērienīgs auto entuziastu pasākums, kurā apmeklētāji varēs vērot sacensības, ekskluzīvus spēkratus un iespaidīgu "burnout" šovu. Pasākums "Poorbaltics Challenge" šogad notiks jau sesto reizi un pulcēs dalībniekus un skatītājus no visas Latvijas.
Pasākuma galvenais notikums būs "Poorbaltics Challenge" sacensības, kurās dalībnieki trasē demonstrēs savas braukšanas prasmes, pārvarot dažādus gymkhana elementus. Precizitāte, ātrums un meistarība noteiks labākos, bet dienas noslēgumā skatītājus priecēs iespaidīgs burnout šovs.
Visas dienas garumā norisināsies arī "Poorbaltics Exotica", kur būs iespēja apskatīt ekskluzīvus, unikālus un īpašus automobiļus, satikt to īpašniekus un iepazīt auto entuziastu kopienu. Pasākuma teritorijā darbosies dažādas aktivitātes un atrakcijas bērniem, tādēļ aizraujošu dienu varēs pavadīt visa ģimene.
Tajā pašā dienā Priekules pilsētas centrā norisināsies Ikara svētki "No Ikara spārniem līdz kantrī ritmiem". Svētku programmā paredzēts krāšņs gājiens, koncerti, svētku tirgus, radošās darbnīcas, tūrisma aktivitātes, izbraucieni ar Priekules bānīti, bērnu izklaides un vakara koncerti. Tas dos iespēju Priekules viesiem vienā dienā izbaudīt gan jaudīgo auto pasauli lidlaukā, gan pilsētas svētku atmosfēru.
Ikviens, kurš vēlas piedalīties pasākumā ar savu automobili, aicināts pieteikties "Poorbaltics Challenge" sacensībām vai "Poorbaltics Exotica" izstādei.