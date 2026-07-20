Nepilngadīgs jaunietis pie stūres Jēkabpils novadā avarē un apgāžas ar auto
Sestdienas vakarā Jēkabpils novadā smagā ceļu satiksmes negadījumā cietuši divi nepilngadīgie – automašīnas vadītājs un pasažiere, informē Valsts policija.
Negadījums notika neilgi pirms pusnakts Dignājas pagastā uz autoceļa Zasa–Ģērķāni. Pēc policijas sniegtās informācijas, nepilngadīgs jaunietis, vadot automašīnu "Citroen", netika galā ar transportlīdzekļa vadību, nobrauca no ceļa un apgāzās.
Avārijā traumas guva gan automašīnas vadītājs, gan nepilngadīga pasažiere. Jauniete tika nogādāta medicīnas iestādē. Par notikušo Valsts policija sākusi kriminālprocesu.
Tikmēr piektdien Jēkabpilī noticis vēl viens satiksmes negadījums, kurā cietis bērns. 1983. gadā dzimusi sieviete, vadot automašīnu "Dacia", uzbrauca bērnam, kurš pārvietojās ar velosipēdu.
Cietušais bērns ar traumām nogādāts slimnīcā. Par notikušo policijā sākts administratīvā pārkāpuma process, un likumsargi turpina skaidrot negadījuma apstākļus.