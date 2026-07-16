Jūrmalā aicina uz talku, lai atbrīvotu Ragakāpas pludmali no invazīvā auga
Dabas aizsardzības pārvalde un Jūrmalas valstspilsētas pašvaldība aicina iedzīvotājus un dabas draugus pievienoties īpašai saulrieta talkai, kurā tiks ierobežota invazīvā Tatārijas salāta izplatība.
Talcinieki pulcēsies 23. jūlijā no plkst. 18.00 līdz 20.00 dabas parkā “Ragakāpa”, lai pludmales teritoriju atbrīvotu no šī svešzemju auga.
Pasākums notiks iniciatīvas “Daru labu dabai: saulrieta talka pludmalē” ietvaros. Dalībnieki ne tikai palīdzēs saglabāt piekrastes dabas vērtības, bet arī uzzinās vairāk par kāpu ekosistēmu, invazīvo sugu ietekmi un piekrastes bioloģisko daudzveidību.
Lai nodrošinātu nepieciešamos cimdus un maisus, talkas dalībniekiem iepriekš jāreģistrējas vietnes "Tiekamies dabā" notikumu kalendārā. Precīzas talkas norises koordinātes tiks nosūtītas reģistrētajiem dalībniekiem.
Pēc darba organizatori aicina palikt pie jūras un baudīt nelielu pikniku.
Kāpēc Tatārijas salāts ir bīstams dabai?
Tatārijas salāts Latvijā nonācis ar labības un koksnes pārvadājumiem. Augs īpaši labi iedzīvojas piejūras smilšainajās teritorijās, jo ir izturīgs pret sausumu un sāļumu.
Lai arī nelielais augs ar gaiši violetajiem ziediem nav indīgs un dažkārt tiek uztverts kā dekoratīvs, tas var apdraudēt vietējās augu un dzīvnieku sugas, mainot dabisko piekrastes biotopu struktūru.
Organizatori atgādina, ka iepriekš rīkotās Tatārijas salāta ierobežošanas talkas palīdzējušas atjaunot un saglabāt piekrastes dabiskās teritorijas.