Ventspils svinēs 736. jubileju ar vērienīgu koncertu, ziedu un izklaides programmu
No 31. jūlija līdz 2. augustam Ventspils kļūs par vienu no Latvijas vasaras svētku centriem, aicinot iedzīvotājus un pilsētas viesus uz 736. jubilejas svinībām. Šī gada svētku devīze ir "Saules pilnas dienas", un trīs dienu laikā apmeklētājiem būs pieejami koncerti, izstādes, sporta sacensības, amatnieku tirdziņi un aktivitātes visai ģimenei.
Svētku programma sāksies piektdien, 31. jūlijā, ar tradicionālo gadatirgu Vecpilsētas tirgus laukumā, Street Food Show festivālu un mākslas izstāžu atklāšanu. Vakara centrālais notikums būs svētku atklāšanas koncerts koncertzāles "Latvija" amfiteātrī, kur tiks godināti ventspilnieki par nozīmīgu ieguldījumu pilsētas attīstībā.
Piektdienas vakarā īpašu noskaņu radīs sajūtu koncerts "Saulriets. Krēsla. Nakts." Reņķa dārzā, kur uzstāsies ģitārists Reinis Jaunais, mūziķi Flamenco Thief no Lielbritānijas, Make A Tree no Ukrainas un citi mākslinieki. Turpat apmeklētāji varēs vērot arī 23. starptautiskā ziedu paklāju festivāla "Saules ziedi" tapšanu.
Svētku kulminācija – sestdien
Sestdien, 1. augustā, svētki sāksies ar tradicionālo svētku gājienu pa Lielo prospektu. Dienas laikā dažādās pilsētas vietās notiks Grāmatu svētki, viduslaiku pasākumi Livonijas ordeņa pilī, aktivitātes zinātnes centrā VIZIUM un mūzikas pasākumi.
Par vienu no galvenajām svētku norises vietām kļūs Reņķa dārzs, kur būs apskatāmi 22 ziedu paklāju festivāla darbi. Šogad tie veidoti vertikālā formā, simboliski tiecoties pretī saulei. Apmeklētājus priecēs arī Baltijas Dizaina tirgus, mūzika un īpaša atpūtas zona ar bezalkoholiskajiem kokteiļiem un dažādām labsajūtas aktivitātēm.
Sporta cienītājiem būs iespēja vērot 3x3 basketbola turnīru, spēkavīru sacensības un Dragreisa festivālu Ventspils lidostā.
Ostas ielas promenādē darbosies amatnieku tirgus, karuseļu parks, seno ēdienu piedāvājums un kulinārijas raidījuma "Kūka manai pilsētai" aktivitātes. Vakara koncertprogrammā uzstāsies grupa "Riga Reggae", kas izpildīs Raimonda Paula dziesmas regeja ritmos, bet enerģisku priekšnesumu sniegs grupa "Citi zēni".
Svētku kulminācijā virs Ventspils iemirdzēsies uguņošana, bet vakars turpināsies dejās kopā ar grupām "A Europa" un "Mazais Princis".
Svētku noslēgumā – īpašs koncerts
Svētdien, 2. augustā, apmeklētājus gaidīs sporta aktivitātes, bērnu putu ballītes, kā arī Amatu diena Piejūras brīvdabas muzejā, kur varēs iepazīt senās amatniecības prasmes.
Svētku noslēgumā koncertzālē "Latvija" uzstāsies pasaulē atzinību guvušais latviešu vijolnieks Roberts Balanas un brazīliešu ģitārists Plínio Fernandes.
Ventspils Pilsētas svētki ik gadu pulcē tūkstošiem apmeklētāju no Latvijas un ārvalstīm, kļūstot par vienu no gaidītākajiem vasaras notikumiem Kurzemē.