LIAA stiprina Latvijas reģionu tūrismu: šovasar īpaša uzmanība pievērsta Latgalei
Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra (LIAA) šovasar pastiprina Latvijas reģionu tūrisma popularizēšanu, īpašu uzmanību veltot Latgales pievilcības veicināšanai. Vienlaikus tiek paplašinātas tūrisma komunikācijas aktivitātes Latvijā, Lietuvā un Igaunijā, bet daļa starptautisko kampaņu pārcelta uz vasaras sezonu.
“Tūrisms ir viena no Latvijas eksporta nozarēm, tāpēc mēs regulāri analizējam datus, uzturam dialogu ar nozari un nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgojam savas aktivitātes. Šovasar esam būtiski paplašinājuši komunikācijas aktivitātes Latvijas reģionu popularizēšanai, īpašu uzmanību pievēršot Latgalei, vienlaikus pārceļot daļu starptautisko tūrisma komunikācijas aktivitāšu no rudens uz vasaras sezonu. Paralēli jau gatavojam nākamā gada tūrisma sezonu – ar starptautiskajām kampaņām, profesionālajiem pasākumiem, tūrisma operatoru un mediju vizītēm. Mūsu mērķis ir ne tikai piesaistīt vairāk ārvalstu ceļotāju, bet arī panākt, lai viņi izvēlas iepazīt Latvijas reģionus un tajos uzturas ilgāk,” uzsver LIAA direktore Ieva Jāgere.
Paplašinātas aktivitātes Latvijā un kaimiņvalstīs
LIAA jau īsteno vairākas papildu aktivitātes Latvijas reģionu tūrisma pieprasījuma veicināšanai.
Latvijas tirgū Mājas kafejnīcu dienu komunikācijas kampaņa šogad ir aptuveni trīs reizes plašāka nekā pērn. Iniciatīvu īsteno LIAA ar Latvijas Lauku tūrisma asociāciju “Lauku ceļotājs” un reģionālo partneru atbalstu.
Lietuvā un Igaunijā būtiski paplašinātas Latvijas reģionu popularizēšanas aktivitātes:
- palielināta radio reklāmas frekvence un paplašināts izmantoto radiostaciju loks;
- būtiski paplašinātas digitālās komunikācijas aktivitātes internetā un sociālajos medijos;
- izvietota papildu vides reklāma Lietuvas un Igaunijas pierobežā;
- Latvijas reģionu popularizēšanā iesaistīti satura veidotāji no Latvijas, Lietuvas un Igaunijas.
Papildus tam daļa rudenim plānoto starptautiskā tūrisma komunikācijas aktivitāšu pārcelta uz vasaras sezonu. Šobrīd prioritārajos ārvalstu tirgos – Lielbritānijā, Vācijā un Somijā – tiek īstenota starptautiskā tūrisma kampaņa "Unboxing Latvia" (Atklāj Latviju), kas izceļ Latvijas daudzveidīgo tūrisma piedāvājumu – dabu, kultūru, gastronomiju un aktīvo atpūtu.
LIAA īstenotās papildu aktivitātes aptver Latvijas, Lietuvas un Igaunijas tirgu, izmantojot radio, digitālos medijus, sociālos tīklus, straumēšanas platformas, vides reklāmu un sadarbību ar satura veidotājiem. Mērķis ir uzrunāt potenciālos ceļotājus tajos tirgos un reģionos, kuros iespējams visātrāk veicināt vienas dienas un nedēļas nogales ceļojumus uz Latvijas reģioniem.
Latvijā komunikācijas aktivitātes tiek īstenotas nacionālajos un reģionālajos medijos, digitālajā vidē un sociālajos tīklos, savukārt vides reklāma ir izvietota visos Latvijas reģionos.
Lietuvā Latvijas reģionu tūrisma piedāvājums šovasar tiek popularizēts radio, digitālajos medijos, straumēšanas platformās un ar vides reklāmu Aukštaitijas reģionā (Biržos, Pasvalē, Panevēžā, Rokišķos, Utenā un Anīkšķos), uzrunājot ceļotājus, kuri visbiežāk izvēlas vienas dienas un nedēļas nogales braucienus uz Latviju.
Igaunijā kampaņa tiek arī īstenota radio, digitālajos medijos, straumēšanas platformās un ar vides reklāmu Dienvidigaunijā (Tartu, Viljandi, Valgā, Veru un Pelvā), īpašu uzmanību pievēršot Latvijas robežai tuvākajiem reģioniem.
Šāds komunikācijas aktivitāšu izvietojums izvēlēts mērķtiecīgi, koncentrējoties uz tuvākajiem ārvalstu tirgiem un Latvijas reģioniem, kuros iespējams visātrāk veicināt tūristu plūsmu un pieprasījumu pēc reģionālā tūrisma piedāvājuma.
“Šobrīd īpaši svarīga ir savlaicīga rīcība, ciešs dialogs un koordinēta sadarbība starp valsts institūcijām, pašvaldībām un uzņēmējiem. Pozitīvi vērtējam, ka LIAA regulāri uztur dialogu ar nozari, analizē situāciju un operatīvi pielāgo tūrisma mārketinga aktivitātes, tostarp stiprinot Latvijas reģionu, īpaši Latgales, atpazīstamību tuvākajos ārvalstu tirgos un Latvijā. Esam pārliecināti, ka kopīgs, mērķtiecīgs darbs palīdzēs piesaistīt arvien vairāk ceļotāju un stiprināt Latgales un visas Latvijas konkurētspēju tūrisma tirgū,” uzsver Latgales Tūrisma asociācijas valdes priekšsēdētāja Jeļena Kijaško.
Lietuva un Igaunija – tuvākie tirgi, kuros rezultātu iespējams sasniegt visātrāk
Lietuva un Igaunija ir Latvijas prioritārie tuvējie ārvalstu tūrisma tirgi. Šo valstu iedzīvotāji visbiežāk izvēlas spontānus vienas dienas vai nedēļas nogales braucienus ar personīgo automašīnu, tādēļ tieši šajos tirgos iespējams salīdzinoši ātri palielināt tūristu plūsmu uz Latvijas reģioniem.
Lietuvas viesi ir ekonomiski nozīmīgākais ārvalstu tūrisma tirgus Latvijā – 2025. gadā viņi Latvijā iztērēja vairāk nekā 207 miljonus eiro.
Centrālās statistikas pārvaldes dati liecina, ka šī gada pirmajos piecos mēnešos ir kritums par 5,2% ārvalstu tūristu skaitā, ko daļēji kompensē 2,19% pieaugums vietējā tūrismā.
Nepietiek tikai reklamēt – svarīgs ir arī ceļojuma saturs
Konkurence starp tūrisma galamērķiem kļūst arvien lielāka, tādēļ līdztekus komunikācijas aktivitātēm izšķiroša nozīme ir arī kvalitatīvam un daudzveidīgam tūrisma piedāvājumam.
Ceļotāji arvien biežāk izvēlas galamērķus, kuros iespējams apvienot vairākas pieredzes – iepazīt vietējo gastronomiju, kultūru, dabu, aktīvās atpūtas iespējas, kā arī vietējos ražotājus un uzņēmējus. Tieši tāpēc LIAA starptautiskajā komunikācijā arvien plašāk izceļ Latvijas reģionu autentisko piedāvājumu un daudzveidīgās ceļošanas iespējas.
Mājas kafejnīcu dienas – piemērs, kā stiprināt reģionu pievilcību
Viens no spilgtākajiem piemēriem ir Mājas kafejnīcu dienas, ko LIAA īsteno sadarbībā ar Lauku ceļotāju un reģionālajiem partneriem.
Šogad iniciatīva norisinās 40 galamērķos visā Latvijā. Piecu gadu laikā apmeklētāju skaits ir vairāk nekā dubultojies – no vairāk nekā 40 tūkstošiem 2021. gadā līdz 81 134 apmeklētājiem 2025. gadā. Pagājušajā gadā iniciatīvā piedalījās 584 mājas kafejnīcas, bet arī šogad prognozēts dalībnieku skaita pieaugums. Arī pirmie šīs sezonas rezultāti ir iedrošinoši un apliecina sabiedrības interesi par reģionālo tūrismu.
Mājas kafejnīcu dienas nav tikai gastronomijas pasākums. Tās mudina cilvēkus doties uz reģioniem, izmantot naktsmītnes, apmeklēt kultūras un dabas objektus, iepazīt vietējos ražotājus un izmantot citu uzņēmēju pakalpojumus, tādējādi radot ieguvumus visam galamērķim un vietējai ekonomikai.
LIAA turpinās pielāgot aktivitātes atbilstoši situācijai
LIAA kompetencē ir Latvijas kā tūrisma galamērķa starptautiskā popularizēšana un tūrisma pieprasījuma veicināšana. Aģentūra arī turpmāk regulāri izvērtēs situāciju tūrisma nozarē, uzturēs dialogu ar reģionālajām tūrisma organizācijām, nozaru asociācijām un citiem partneriem, lai nepieciešamības gadījumā operatīvi pielāgotu komunikācijas aktivitātes un pēc iespējas efektīvāk izmantotu pieejamos instrumentus Latvijas reģionu konkurētspējas stiprināšanai.
Līdztekus patērētāju mārketinga aktivitātēm LIAA jau gatavo arī nākamās tūrisma sezonas profesionālās mārketinga aktivitātes. Rudenī un ziemā Latvijas tūrisma piedāvājums tiks prezentēts starptautiskās tūrisma izstādēs, kontaktbiržās un profesionālajos pasākumos, tostarp ITB Berlin 2027, FITUR 2027, Matka 2027, ANTOR un citos nozares pasākumos, vienlaikus organizējot ārvalstu tūroperatoru, ceļojumu aģentu un starptautisko mediju iepazīšanās vizītes no Polijas, Vācijas, Skandināvijas valstīm, Japānas, Lietuvas, Igaunijas un Čehijas. Vizītēs un starptautiskajās publikācijās paredzēts iekļaut arī Latgales tūrisma piedāvājumu, demonstrējot reģiona drošību, infrastruktūru un pakalpojumu kvalitāti, kā arī stiprinot Latvijas kā droša un daudzveidīga tūrisma galamērķa atpazīstamību nākamajām tūrisma sezonām.