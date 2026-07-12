Latgalē plosās spēcīgi negaisi: izsludināts oranžais brīdinājums, glābēji saņem desmitiem izsaukumu
Latvijas austrumu daļā svētdienas pēcpusdienā turpina veidoties spēcīgi negaisa mākoņi — izplatīts oranžās pakāpes brīdinājums par ļoti stiprām lietusgāzēm, krasām vēja brāzmām un iespējamu krusu.
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra sinoptiķi prognozē, ka vietām valsts dienvidaustrumu rajonos gaidāms pērkona negaiss ar ļoti stiprām lietusgāzēm un vēja brāzmām līdz 20 metriem sekundē.
Oranžās pakāpes brīdinājums ir spēkā līdz plkst. 23. Iedzīvotāji aicināti būt piesardzīgiem, iespēju robežās uzturēties slēgtās telpās un sekot līdzi atbildīgo dienestu norādījumiem.
Spēcīgais negaiss jau radījis postījumus Latgalē. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) svētdien laika posmā no plkst. 13 līdz 14.30 saņēmis 28 izsaukumus par uz ceļiem uzkritušiem kokiem.
Visvairāk izsaukumu saņemts Rēzeknes novadā un Rēzeknē — kopumā 21 gadījumā. Vēl glābēji devušies uz notikumiem Ludzas un Preiļu novados. Ugunsdzēsēji glābēji sazāģējuši kritušos kokus un atbrīvojuši ceļu braucamās daļas.
Reģistrēti arī gadījumi, kad koki uzkrituši elektrolīnijām.
Dienesti atgādina, ka pērkona negaiss var būtiski ietekmēt āra aktivitātes. Drošības apsvērumu dēļ iedzīvotāji aicināti izvērtēt plānoto pasākumu norisi un izvairīties no atrašanās mežā vai atklātās teritorijās negaisa laikā.
Iepriekš svētdien bija spēkā dzeltenās pakāpes brīdinājums par negaisiem vietām Latvijas austrumos. Negaisa dēļ vairākiem simtiem mājsaimniecību tika traucēta elektroapgāde.