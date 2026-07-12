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Negaisa dēļ bez elektrības palikuši ap 9300 klientu Latvijas austrumos
Spēcīgā pērkona negaisa dēļ svētdien elektroapgādes traucējumi reģistrēti aptuveni 9300 AS "Sadales tīkls" klientu Rēzeknes, Preiļu un Ludzas novados.
Uzņēmums informē, ka bojājumus galvenokārt izraisījuši gaisvadu elektrolīnijās sagāzti koki un zari, kā arī zibens spērieni. Patlaban brigādes strādā pastiprinātā režīmā, lai elektroapgādi atjaunotu pēc iespējas ātrāk.
"Sadales tīkls" norāda, ka situācija var mainīties, jo negaisi turpina pārvietoties un var radīt jaunus bojājumus.
Iedzīvotāji tiek aicināti negaisa laikā netuvoties gaisvadu elektrolīnijām un pārrautiem vadiem, kā arī, ja ēka nav aprīkota ar zibensaizsardzību, atvienot jutīgās elektroierīces no elektrotīkla.
Aktuālajai situācijai iespējams sekot līdzi "Sadales tīkla" elektroapgādes atslēgumu kartē, savukārt par bīstamiem bojājumiem uzņēmums aicina ziņot, zvanot uz diennakts tālruni 8404 vai ārkārtas gadījumos uz 112.