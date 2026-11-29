Vēlies, lai mājās jau tagad smaržo pēc bērnības Ziemassvētkiem? Interjera dizainera padomi
Lai mājoklī ienāktu svētku sajūta, nav nepieciešami ne lieli tēriņi, ne stundām ilga dekorēšana. Interjera dizainers atklāj, kā ar dažām šķietami nenozīmīgām detaļām atdzīvināt bērnības skaistākās Ziemassvētku atmiņas.
Tuvojoties svētku sezonai, mirdzošas gaismiņas, pazīstama svētku mūzika un nostalģiskas smaržas pakāpeniski iekļaujas mūsu ikdienas dzīvē. Daudzi cenšas šo burvīgo Ziemassvētku gaidīšanas sajūtu ienest arī savās mājās. Interjera dizainers iesaka trīs pieejamus veidus, kā mājās ienest Ziemassvētku noskaņu pat tad, ja eglīte vēl nav uzstādīta.
“Pēdējās nedēļas pirms ziemas brīvdienām mājokļos ienes īpašu sajūtu, kas rada satraukumu un prieku. Šajā laikā daudzi koncentrējas ne tikai uz dāvanu gādāšanu vai svētku maltīšu plānošanu, bet arī uz to, kā izrotāt savu mājokli. Astoņi no desmit Latvijas iedzīvotājiem norāda, ka, lai radītu svētku noskaņu, mājokļa rotāšana pirms Ziemassvētkiem viņiem ir svarīga,” norāda IKEA interjera dizaina nodaļas vadītājs Darjus Rimkus.
Radi noskaņu ar svētku apgaismojumu
Viens no ātrākajiem veidiem, kā mājās radīt siltu un svinīgu noskaņu, ir dekoratīvais apgaismojums. Katrs trešais Latvijas iedzīvotājs atzīst, ka, neskaitot eglīti, tieši svētku apgaismojums ir tas, kas mājās visvairāk rada Ziemassvētku noskaņu. Interjera dizainers iesaka izmēģināt dažādus dekoratīvā apgaismojuma izmantošanas veidus un neaprobežoties tikai ar Ziemassvētku lampiņām eglītē vai logos.
“Vienā dekoratīvā kompozīcijā iespējams apvienot dažāda izmēra un formas laternas. Tajās var ievietot ar baterijām darbināmas LED sveces, gaismiņu virtenes, sūnas, egļu zarus vai nelielus Ziemassvētku rotājumus. Šāda apgaismota kompozīcija ne tikai rada mājīgu svētku atmosfēru, bet arī kļūst par izteiksmīgu interjera elementu. To var novietot uz TV galdiņa, uz grīdas viesistabā vai jebkurā citā telpā,” saka interjera dizainers.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Ienes mājās Ziemassvētku smaržu
Vēl viena detaļa, kas atsauc atmiņā bērnībā piedzīvotos Ziemassvētkus, ir tikko ceptu svētku gardumu smarža, kas piepilda mājokli ar kanēļa un piparkūku aromātu. Kā norāda D. Rimkus, šo sajūtu var radīt arī aromātiskās sveces. Tās var izmantot ne tikai dzīvojamās istabas, bet arī priekšnama, guļamistabas vai pat vannas istabas dekorēšanai.
“Par labu pamatni aromātiskai svētku kompozīcijai var kļūt dekoratīvas paplātes, bļodas vai šķīvji. Lai radītu mājīgu dekorāciju, uz paplātes var izkārtot aromātiskās sveces stikla svečturos vai caurspīdīgās vāzēs kopā ar egļu zariem, čiekuriem un Ziemassvētku rotājumiem. Šādu kompozīciju var novietot uz piemērotas virsmas priekšnamā, lai patīkamais aromāts viesus sagaidītu jau uzreiz pēc ierašanās, vai arī uz ēdamgalda vai naktsgaldiņa,” iesaka interjera dizainers.
Pēc viņa domām, ēdamās piparkūku mājiņas vai šokolādes eglītes var kļūt ne tikai par saldu kārumu, bet arī par skaistu, aromātisku dekorāciju. Savukārt to izdekorēšana ar cukura pastu, želejkonfektēm vai citiem saldumiem var būt jautra nedēļas nogales nodarbe ģimenei un draugiem, sapulcējot visus kopā un ļaujot radoši izpausties.
Ziemassvētku burvība slēpjas detaļās
Tādas smalkas detaļas kā tematisks spilvenu pārvalks uz dīvāna, Ziemassvētkiem raksturīgs sarkans vai zaļš virtuves dvielis vai jautrs svētku konfekšu trauciņš uz kafijas galdiņa ir viens no vienkāršākajiem veidiem, kā piepildīt mājas ar svētku sajūtu, norāda interjera dizainers.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Piemēram, tematisks svečturis uz ēdamgalda ne tikai rada mājīgu atmosfēru vakariņām, bet arī piepilda telpu ar klusu svētku gaidīšanas sajūtu. Savukārt smalkas dekoratīvas detaļas, piemēram, keramikas figūriņas vai LED galda dekorācijas var izmantot, lai izrotātu darba telpu vai pat vannas istabu, tādējādi svētku noskaņu radot arī tajā.