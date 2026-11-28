Flīzes iziet no modes? Virtuves interjerā atgriežas kādreiz iecienīts materiāls
Pēc gadiem ilgas minimālisma un gludu, lakonisku virsmu dominēšanas virtuves interjerā atgriežas dabiskie materiāli un mājīgākas noskaņas. Arvien biežāk dizaineri ierasto flīžu vietā sienu virs darba virsmas iesaka apdarināt ar koku.
Koka apdare daudziem vēl aizvien asociējas ar aizgājušo gadu desmitu interjeriem, kuros ar koka dēļiem bija apšūtas veselas sienas. Taču, kā vēsta Polijas portāls Top.pl, mūsdienās šo materiālu izmanto daudz atturīgāk, ļaujot tam kļūt par gaumīgu interjera akcentu.
Koks īpaši labi iederas virtuvēs, kurās dominē vēsi toņi, vienkrāsainas mēbeļu fasādes, akmens vai betona virsmas. Tas palīdz līdzsvarot telpas kopējo noskaņu un padarīt interjeru mājīgāku.
Virtuve kļūst arvien līdzīgāka dzīvojamajai istabai
Par koka paneļu atgriešanos virtuves interjerā raksta arī starptautiski pazīstamais interjera žurnāls "Homes & Gardens". Izdevuma aptaujātie dizaineri šo tendenci saista ar cilvēku vēlmi pēc mājīgākām virtuvēm, kurās patīkami ne tikai gatavot ēdienu, bet arī uzturēties un pavadīt laiku kopā ar ģimeni.
Interjera dizainers Kristofers Butljē norāda, ka koka paneļi ļauj veidot elegantu interjeru, kas nav pakļauts īslaicīgām modes tendencēm. Turklāt, izvēloties sienas apdari tādā pašā tonī kā virtuves mēbeles, iespējams panākt vizuāli vienotu koptēlu. Šāds risinājums īpaši labi iederas atvērtā plānojuma mājokļos, kuros virtuve apvienota ar dzīvojamo istabu.
Arī prestižais dizaina un arhitektūras žurnāls Architectural Digest pievērsis uzmanību koka apdares popularitātes atdzimšanai. Dizaineri arvien biežāk izmanto koku ne tikai atsevišķās interjera detaļās, bet arī plašu virsmu apdarē, tā veidojot ciešāku saikni ar dabu.
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Par koka popularitāti liecina arī skaitļi. Saskaņā ar interjera un mājokļu labiekārtošanas platformas "Houzz" 2026. gada pētījumu ASV koka toņu virtuves skapīšus izvēlējušies 29% mājokļu īpašnieku, kuri atjauno virtuvi, savukārt baltus - 28%. Gada laikā koka toņu popularitāte pieaugusi par sešiem procentpunktiem.
Kā koku izmantot virtuves sienu apdarē?
Atkarībā no vēlamā rezultāta iespējams izvēlēties dažādus risinājumus:
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Vertikālas koka līstes, kas piešķir sienai telpisku raksturu un vizuāli maina tās proporcijas.
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Platus koka dēļus, kas rada mierīgu un lakonisku koptēlu.
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Lielus koka paneļus, kas labi iederas minimālisma stilā iekārtotās virtuvēs.
- Krāsotus koka paneļus, kas pieskaņoti virtuves mēbeļu tonim un papildina interjera kopējo noskaņu.
Skaisti, bet vai praktiski?
Izvēloties koka apdari, jāņem vērā, ka virtuves sienas regulāri ir pakļautas mitrumam, karstumam un tauku šļakatām. Tāpēc dabīgais koks pirms uzstādīšanas pienācīgi jāapstrādā ar piemērotu eļļu, vasku, laku vai citu aizsarglīdzekli, ievērojot ražotāja norādījumus. Tomēr pat rūpīga apstrāde nenodrošina pilnīgu aizsardzību pret bojājumiem un traipiem.
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Žurnāls "Homes & Gardens" 2026. gada oktobrī publicētajā virtuves sienu apdares ceļvedī iesaka vietās, kur virsmas īpaši pakļautas mitrumam un karstumam, apsvērt arī koka imitācijas materiālus.
Mūsdienās pieejamas lielformāta keramiskās plāksnes, kas pārliecinoši atdarina gan dabiskās koksnes šķiedras, gan zaru vietas, turklāt ir vieglāk kopjamas.
Arī no tradicionālajām flīzēm nav pilnībā jāatsakās. Tās var saglabāt pie plīts un izlietnes, savukārt koka apdari izmantot citviet, piemēram, pie kafijas pagatavošanas zonas vai zem atvērtiem plauktiem. Šādi iespējams iegūt mājīgu un mūsdienīgu virtuvi, neupurējot tās praktiskumu.