Pankūkas kā kūkas. Kāpēc ne?!
Pankūkas var būt ļoti dažādas, arī kā greznas svētku kūkas. Kāpēc gan sevi un savējos nepalutināt? Ļaujies eksperimentiem.
Citrona pankūkas
Mazliet komplicētāk pagatavojamas pankūkas, kas perfekti attaisno cildeno kūkas nosaukumu.
4 personām
30 minūtes
Pankūkām:
200 g pašbriestošo miltu
200 ml piena
3 olas, viegli sakultas
1 citrona miziņa, smalki rīvēta
25 g izkausēta sviesta
1 ēdk. brūnā cukura
1 tējk. cepampulvera
½ tējk. vaniļas ekstrakta
taukvielas cepšanai
Pildījumam un mērcei:
100 ml trekna saldā krējuma
100 g citronu krēma
1 citrons, miziņa – smalki rīvēta
2 ēdk. pūdercukura
1 ēdk. citrona sulas (ja nepieciešams, var vairāk)
Gatavošana:
1. Lielā bļodā iesijā pašbriestošos miltus un cepampulveri, pievieno brūno cukuru un vaniļas ekstraktu. Rūpīgi samaisi.
2. Kastrolī izkausē sviestu. Sausajām sastāvdaļām pielej pienu, izkausēto sviestu un olas. Maisi, līdz mīkla viendabīga.
3. Citronam norīvē smalku miziņu un iemaisi pankūku mīklā.
4. Uzkarsētā un ietaukotā pannā lej 2 ēdamkarotes mīklas, ar karoti izlīdzini, veidojot 8–9 centimetrus lielu apli. Katru pankūku cep 2–3 minūtes; ja apakšpuse ir dzeltena, apgriez otrādi un cep vēl 1 minūti, līdz tā ir gatava.
5. Pildījumam ar putojamo slotiņu sakul saldo krējumu ar pūdercukuru, pievieno 50 g citrona krēma un izmaisi. Mērcei atlikušajai citrona krēma masai pievieno tik citrona sulas, lai veidotos viegli pilināma konsistence.
6. Pirms pasniegšanas kārto vienu pankūku virs otras, pa vidu pankūkām iesmērē citrona krēmu. Pankūku kārtojuma augšpusē liec citrona krēmu, pārlej ar glazūru un apber ar smalki sarīvēto citrona miziņu
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Cepamplātī cepta pankūka
Arī šādi var cept pankūkas – cepeškrāsnī! Derēs tiem, kam netīk stāvēt pie plīts.
6 personām
35 minūtes
Sastāvdaļas:
250 ml piena
200 g pašbriestošo miltu
150 g aveņu, svaigu vai saldētu
1 apelsīns, sula un miziņa, smalki rīvēta
1 ola
2 ēdk. brūnā cukura
1 ēdk. sviesta
1 tējk. cepampulvera
taukvielas cepšanai
pūdercukurs pārkaisīšanai
kompots vai saldējums pasniegšanai
Gatavošana:
1. Sakarsē cepeškrāsni līdz 180 grādiem. Ietauko nelielu cepamplāti (25 x 20 x 2 cm). Bļodā ieber miltus un cepampulveri, rūpīgi sajauc. Pievieno olas, pienu un cukuru, visu sajauc. Kastrolī izkausē sviestu, to iemaisi mīklā; masai jāsanāk viendabīgai.
2. Apelsīnam norīvē smalku miziņu, no apelsīna izspied sulu (rēķinies ar 50 ml). Sulu un miziņu iemaisi pankūku mīklā.
3. Mīklu lej cepamplātī un vienmērīgi izlīdzini pa visu virsmu. Pārkaisi ar avenēm. Cep 20 minūtes: gatava, kad malas ir nedaudz brūnas, bet vidus ir gaišs.
4. Pirms pasniegšanas pārkaisi ar pūdercukuru. Gards ar saldējumu vai ķīseli.