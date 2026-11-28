Kā izvēlēties gatavu un saldu granātābolu? Četras pazīmes, kas palīdzēs nekļūdīties
Granātābols ir garšīgs un veselīgs auglis, taču veikalu plauktos atrast patiešām gatavu un sulīgu granātābolu ne vienmēr ir viegli. Nereti tikai pēc augļa pārgriešanas atklājas, ka tas vēl nav nogatavojies.
Granātāboli labi uzglabājas, tāpēc tos iespējams iegādāties visu gadu. To nogatavošanās laiks ir atkarīgs no šķirnes un augšanas vietas, taču tradicionāli granātābolu ražas novākšana sākas oktobra vidū, un tiek uzskatīts, ka visgatavākos augļus iespējams iegādāties novembrī, vēsta "Health".
Kam pievērst uzmanību, izvēloties granātābolu?
Svars. Auglim jāšķiet smagākam, nekā varētu spriest pēc tā izmēra. No diviem vienāda lieluma granātāboliem izvēlieties smagāko - tajā būs vairāk sulas.
Vainadziņš. Aplūkojiet granātābola galotni jeb vainadziņu, kur kādreiz atradies zieds. Gatavam auglim tam jābūt atvērtam un sausam, nevis zaļganam.
Miza. Tai jābūt stingrai, plānai un nedaudz nostieptai, bez plaisām, iespiedumiem, tumšiem plankumiem vai puves pazīmēm. Pārāk cieta un sausa miza var liecināt, ka auglis ir pārgatavojies vai zaudējis mitrumu.
Skaņa. Viegli uzsitot ar pirkstu pa gatavu augli, vajadzētu atskanēt dzidrai skaņai. Dobja vai slāpēta skaņa var liecināt, ka auglis vēl nav nogatavojies vai sācis bojāties.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Kā pareizi uzglabāt granātābolus?
Istabas temperatūrā granātābolus var uzglabāt vienu līdz divas nedēļas, savukārt ledusskapī - līdz pat diviem mēnešiem. Lai augļi nezaudētu mitrumu, tos ieteicams ievietot plastmasas maisiņā.
Ja granātābolu neplānojat ēst tuvākajā laikā, nesteidzieties to izlobīt. No mizas atdalītas sēkliņas ledusskapī var uzglabāt piecas līdz septiņas dienas.
Granātābola sēkliņas iespējams arī sasaldēt un uzglabāt līdz nākamajai ražai. Pēc atkausēšanas tās gan zaudē savu stingrību, taču joprojām lieliski noder mērču, konditorejas izstrādājumu un smūtiju pagatavošanai.
Kāpēc granātāboli ir veselīgi?
Šie sulīgie augļi ir bagāti ar šķiedrvielām, K un C vitamīnu, pantotēnskābi (B5 vitamīnu) un kāliju.
Turpiniet lasīt pēc reklāmas
Vidēja lieluma granātābolā var būt pat 600 sēkliņu. Tās var ēst tāpat vai pievienot salātiem, jogurtam un auzu pārslu putrai. Savukārt no granātābolu sulas iespējams pagatavot dažādas mērces, kas lieliski papildina zivju un gaļas ēdienus.