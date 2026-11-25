Suns izglābj meitenīti no noslīkšanas baseinā. VIDEO
Mājas suns izglābis divus gadus vecu meitenīti no noslīkšanas ģimenes peldbaseinā. Dramatiskais glābšanas brīdis iemūžināts novērošanas kameras video.
Gandrīz traģiskais incidents noticis pagājušās nedēļas nogalē Brazīlijas Matugrosu štatā netālu no Kujabas pilsētas. Publiskotajā video redzams, ka meitenīte pa pakāpieniem iekāpj baseinā, taču pēkšņi zaudē līdzsvaru un nokļūst dziļumā, kur izmisīgi cenšas noturēties virs ūdens. Par laimi, netālu bija zelta retrīvers vārdā Terēza, kas nekavējoties ielēca ūdenī, ļaujot meitenītei pieķerties.
Pēc mirkļa pieskrēja viņas mamma un vecākā māsa, kuras meitenīti nogādāja drošībā. Māte vietējiem medijiem pastāstīja, ka ģimene tobrīd pavadījusi brīvdienas pie viņas svaines, kur dzīvo arī Terēza. Viņa skaidroja, ka pati uz īsu brīdi bija devusies pēc kūkas gabaliņa, savukārt vecākā meita bija aizgājusi pēc suņa mazgāšanai paredzētās vanniņas, vēsta “Daily Mail”.
Šo prombūtnes mirkļu pietika bīstamajai situācijai. “Mana meita mēdz uzturēties pie baseiniem, taču nekad, pilnīgi nekad, viena pati tajos nekāpj. Viņa vienmēr gaida, kad kāds kopā ar viņu dosies ūdenī,” apgalvoja māte. “Viņa vienkārši iekāpa baseinā. Kā pati teica, viņa gribēja ienirt. Tāda ir bērna nevainīgā uztvere.”
Māte sociālajos tīklos publicēja novērošanas kameras ierakstu, lai brīdinātu citus vecākus par to, cik ātri var notikt nelaime ar potenciāli traģiskām sekām. “Traģēdija var notikt divu sekunžu laikā,” viņa uzsvēra.
Par laimi, meitenīte incidentā necieta. Vēlāk māte publicēja arī citus video, kuros redzams, kā viņa priecīgi rotaļājas ar savu četrkājaino glābēju.