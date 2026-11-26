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Šodien 05:47
Šķiet veselīgi, bet... Kādus konservus ir bīstami ēst pārāk bieži?
Zivju konservi ir cenas ziņā pieejams un ērti lietojams produkts, kas var būt labs olbaltumvielu, vitamīnu un vērtīgo taukskābju avots. Tomēr ne visas konservētās zivis ir vienlīdz veselīgas.
Kā raksta "Planeta", daži zivju konservi satur pārāk daudz sāls, cukura un kalorijām bagātu mērču, savukārt atsevišķu lielo zivju sugu organismā var uzkrāties dzīvsudrabs. Tāpēc speciālisti iesaka rūpīgāk izvēlēties zivju konservus un dažus no tiem uzturā lietot mēreni.