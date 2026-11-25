Krēmīgs vai ar kraukšķīgām drumstalām - izmēģini šos biešu sacepumus
Ja bietes ierasts likt zupā vai gatavot no tām salātus, šoreiz izmēģini ko citu. Pagatavotas sacepumā tās labi garšos gan kā patstāvīgs ēdiens, gan kā piedeva gaļai.
Biešu un burkānu sacepums ar drumstalām
Derēs kā veģetārs pamatēdiens vai kā piedeva gaļas ēdienam.
6–8 personām
1½ stundas
Sastāvdaļas:
4 vidēja lieluma bietes
4 vidēja lieluma burkāni, kubiņos
250 g sviesta, kubiņos
200 g miltu
100 g lazdu riekstu, sasmalcinātu
4 ēdk. balzametiķa
4 ēdk. olīveļļas
½ citrona sula
2 ēdk. brūnā cukura
2 tējk. koriandra sēklu
1 tējk. kumīna sēklu
½ tējk. sāls
Gatavošana:
1. Bļodā liec 200 g sviesta, miltus, riekstus, kumīnu, cukuru un sāli. Ar pirkstiem sastrādā masu, līdz tā atgādina maizes drupatas. Liec ledusskapī atdzesēties.
2. Bietes liec katlā aukstā ūdenī, uzvāri un uz lēnas uguns vāri aptuveni 20 minūtes, līdz tās vēl ir stingras, bet nav vairs cietas. Nokās, nomizo un sagriez daivās.
3. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 200 grādiem. Bietes kārto sacepuma traukā, pārlej ar etiķi, eļļu un apmaisi. Liec krāsnī un cep 15 minūtes.
4. Kamēr bietes cepas, sagatavo burkānus. Liec katlā atlikušo sviestu, pievieno burkānus un koriandru. Apcepini pāris minūtes, tad pielej aptuveni 200 ml ūdens un turpini burkānus sutināt, līdz tie mīksti un ūdens gandrīz iztvaikojis. Pievieno citrona sulu, nedaudz sāls un sablendē viendabīgā masā. To klāj pāri apceptajām bietēm un pārkaisi ar sagatavotajām drumstalām. Cep krāsnī vēl 25–30 minūtes, līdz drumstalas sāk zeltoties.
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Biešu sacepums ar sīpoliem
Šis sacepums labi garšo gan viens pats, gan kopā ar ceptu sarkano gaļu vai medījumu.
4–6 porcijas
40 minūtes
Sastāvdaļas:
6–8 nelielas bietes, vārītas|
1 glāze trekna krējuma (25 %)
1½ sīpola
2–3 ēdk. etiķa (3 %)
1½ ēdk. neitrālas eļļas vai sviesta
1 ēdk. miltu
sāls, pipari pēc garšas
Gatavošana:
1. Vārītas bietes nomizo, smalki sakapā un apcep eļļā vai sviestā uz mazas uguns.
2. Vienlaikus sakapā sīpolu un arī apcep uz mazas uguns, tad sajauc ar bietēm un turpini cept vēl 5–7 minūtes.
3. Uzkarsē cepeškrāsni līdz 160 grādiem. Pēc tam maisot pievieno krējumu ar miltiem, etiķi, pasāli un sapiparo, visu uzvāri, liec veidnē un cep 15–20 minūtes.