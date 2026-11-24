Kā veikalā atpazīt svaigas un kvalitatīvas olas, tās nesasitot? Trīs vienkārši paņēmieni
Vistu olas ir viens no populārākajiem pārtikas produktiem, kas ikdienā atrodams teju katrā virtuvē. Taču ne vienmēr, tās iegādājoties, iespējams pārliecināties par to svaigumu un kvalitāti. Izrādās, ka jau pirms olas pārsišanas par tās svaigumu var liecināt vairākas pazīmes.
Vjetnamas Zinātņu un tehnoloģiju akadēmijas pētnieks un tradicionālās medicīnas speciālists Bui Daks Sangs norāda, ka ilgstoši vai nepareizi uzglabātas olas var zaudēt savu kvalitāti un pat sabojāties, tādējādi ietekmējot ne tikai ēdiena garšu, bet arī patērētāju veselību.
Lai novērtētu olu svaigumu, speciālists iesaka likt lietā trīs maņas – redzi, dzirdi un ožu.
Pievērsiet uzmanību čaumalai
Vispirms rūpīgi aplūkojiet olas čaumalu. Svaigām olām mēdz būt nedaudz raupja virsma ar plānu, matētu aizsargkārtiņu. Tomēr rūpnieciski apstrādātām olām šī dabiskā aizsargkārtiņa var nebūt tik izteikta, tādēļ tās neesamība vien neliecina par sliktu kvalitāti.
Īpaša uzmanība jāpievērš plaisām, iespiedumiem un citiem čaumalas bojājumiem. Ja uz tās redzamas pelējumam līdzīgas pazīmes vai no olas iztek baltums, šādu olu nevajadzētu iegādāties.
Viegli sakratiet olu
Vēl viens paņēmiens ir paņemt olu rokā un viegli to sakratīt. Svaigas olas baltums ir biezāks, tādēļ tās saturs kustas mazāk un kratīšanas laikā parasti nav dzirdama izteikta skaņa. Olai novecojot, baltums kļūst šķidrāks, bet gaisa kamera tās iekšpusē palielinās.
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Ja, viegli sakratot olu, jūtama izteikta tās satura kustība vai dzirdama šļakstīšanās, tas var liecināt, ka ola vairs nav tik svaiga. Tomēr šī metode nav pilnīgi droša un precīza.
Pārbaudiet smaržu
Arī oža var palīdzēt atpazīt bojātu olu. Svaigai olai parasti nav izteiktas vai nepatīkamas smakas. Savukārt skābena, puvuma vai pelējuma smaka var liecināt par bojāšanos. Šādas olas uzturā lietot nevajadzētu. Jāņem gan vērā, ka nepatīkamas smakas neesamība vēl negarantē, ka ola ir droša lietošanai uzturā.
Mājās noderēs arī ūdens tests
Ja par olas svaigumu radušās šaubas, to var ievietot traukā ar aukstu ūdeni.
- Ja ola nogrimst un guļ trauka dibenā horizontāli, tā parasti ir svaiga.
- Ja ola nogrimst, bet paceļas vertikāli, tā ir vecāka.
- Ja ola uzpeld ūdens virspusē, tā ir zaudējusi ievērojamu daļu svaiguma.
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Šādu reakciju izraisa gaisa kameras palielināšanās olas iekšpusē. Tomēr arī ūdens tests ļauj novērtēt tikai olas svaigumu, nevis noteikt, vai tajā atrodas veselībai bīstamas baktērijas.
Tikmēr Pārtikas un veterinārais dienests (PVD) atgādina, ka, iegādājoties olas, būtiski pievērst uzmanību arī to derīguma termiņam, izcelsmei un uzglabāšanas apstākļiem. Mājās olas ieteicams uzglabāt nemainīgā temperatūrā, izvairoties no krasām temperatūras svārstībām.