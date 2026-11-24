Kāpēc, griežot sīpolus, raudam? Zinātnieki skaidro, kā izvairīties no asarām
Pietiek vien ar dažiem naža griezieniem, lai acis sāktu asarot un ēdiena gatavošana pārvērstos par īstu pārbaudījumu. Taču kāpēc sīpoli liek mums raudāt, kamēr citu dārzeņu griešana šādu reakciju neizraisa?
Izrādās, pie vainas ir sīpolu dabiskais aizsargmehānisms. Sīpoli satur sēra savienojumus, kas dabā palīdz tiem aizsargāties pret kaitēkļiem. Kamēr sīpols nav bojāts, šīs vielas un fermenti atrodas atsevišķi. Taču, tiklīdz sīpolā iegriež ar nazi, tiek bojātas tā šūnas un sākas virkne ķīmisku reakciju. To rezultātā veidojas gaistošs sēra savienojums, kas ātri izplatās gaisā un sasniedz acis.
Šī viela kairina radzenes nervu galus, kas savukārt nosūta signālu smadzenēm. Lai pasargātu acis un aizskalotu kairinošo vielu, organisms sāk pastiprināti ražot asaras. Atšķirībā no asarām, ko izraisa skumjas vai prieks, šajā gadījumā runa ir par organisma aizsargrefleksu.
Kāpēc vieni sīpoli liek raudāt vairāk nekā citi?
Ne visi sīpoli izraisa vienlīdz spēcīgu acu kairinājumu. To ietekmē gan sīpolu šķirne, gan audzēšanas apstākļi, tostarp sēra daudzums augsnē. Saldākās sīpolu šķirnes parasti ir maigākas un izraisa mazāku acu kairinājumu. Savukārt termiskās apstrādes laikā fermenti zaudē aktivitāti, tādēļ cepti vai vārīti sīpoli vairs neizraisa tādu reakciju kā svaigi.
Kā griezt sīpolus, neizplūstot asarās?
ASV Kornela Universitātes pētnieki, izmantojot ātrgaitas kameras, atklāja, ka būtiska nozīme ir ne tikai naža asumam, bet arī griešanas ātrumam. Griežot sīpolu ar neasu nazi, tā šūnas tiek vairāk saspiestas, gaisā izsviežot lielāku daudzumu sīku, kairinošu pilienu. Arī strauja smalcināšana pastiprina šo efektu.
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Lai mazinātu acu asarošanu, ieteicams:
- izmantot labi uzasinātu nazi;
- griezt sīpolu lēnām, to lieki nesaspiežot;
- ieslēgt virtuves nosūcēju vai nodrošināt labu gaisa cirkulāciju;
- negriezt sīpolu pārāk tuvu sejai;
- izvēlēties maigākas sīpolu šķirnes.
Interesanti, ka pētnieki apšaubījuši arī populāro ieteikumu pirms griešanas sīpolu atdzesēt ledusskapī. Eksperimentā atdzesēti sīpoli griešanas laikā izdalīja vairāk pilienu nekā istabas temperatūrā uzglabātie. Tādēļ nākamreiz, kad virtuvē acīs sariešas asaras, iespējams, vērts pārbaudīt, cik ass ir jūsu nazis.