Mājīguma čeklists: sagatavojam māju svētkiem un omulīgiem vakariem
Kāpēc tieši tagad tik ļoti gribas mājīguma?
Iztēlojieties: aiz loga līst slapjš sniegs, istabā deg iemīļotā aromātiskā svece, no virtuves nāk kanēļa pīrāga smarža, bet jūs esat ietinušies segā ar tējas tasi un iecienītu filmu. Tieši šādā laikā tik ļoti gribas just, ka māja ir patvērums no aukstuma un pelēcības.
Un tagad laipni lūdzam realitātē: gaitenis, kurā pastāvīgi jāspraucas garām velosipēdam, skapis, kuru labāk neatvērt, un stūris, kas piekrauts ar koferiem un kastēm no vasaras. Tā vietā, lai būtu patvērums, māja pārvēršas par vietu, kur visu laiku kaut kas nav kārtībā. Jūs aizķeraties aiz lietām, nevarat atrast vajadzīgo un jūtaties saniktots, pat nezinot, kāpēc.
Viss ir vienkārši: vasarā māja ir tikai vieta, kur pārnakšņot. Mēs pastaigājamies līdz vēlai nakts stundai, braucam uz vasaras māju, pavadām brīvdienas dabā, un dzīvoklis nepaspēj apnikt. Ziemā viss mainās: agri paliek tumšs, ir auksti un slapjš. Māja atkal kļūst par galveno vietu, kur pavadām laiku. Un tas, kas agrāk nekrita acīs, pēkšņi sāk stipri kaitināt. Neliels dzīvoklis nepiedod nekārtību. Tas, ko plašā mājā var paslēpt tālākā istabā, dzīvoklī ir visiem redzams un sagrauj atmosfēru
Slēptais mājīguma palīgs, par kuru maz kurš atceras
Tieši šeit palīgā nāk self-storage - risinājums, par kuru kāds nav aizdomājies, bet kāds par to nemaz nav dzirdējis. Mājīgums nav tikai sveces un segas, bet arī brīva telpa. Un pirmais solis uz to - aizvākt to, kas fiziski traucē. NOLIKTAVA1 mantu glabātavas ir tieši tas negaidītais, bet strādājošais risinājums, kas šajā palīdz.
Kas ir self-storage un kā tas darbojas
Kas īsti ir self-storage? Būtībā tā ir atsevišķa telpa ārpus mājas, jūsu personīgā glabātava, uz kuru var pārvietot lietas, kas nav vajadzīgas katru dienu. Formāts ir vienkāršs: jūs īrējat piemērota izmēra telpu, iegūstat piekļuvi jebkurā ērtā laikā un izmantojat to bez ilgtermiņa saistībām.
Ar ko tas ir labāks par alternatīvām? Lietas uz balkona bojājas no mitruma un aizņem vietu, skapis dzīvoklī ir pārāk mazs velosipēdiem un čemodāniem, garāža ir ne visiem, bet izmest lietas, kas vēl noderēs, ir žēl.
Savukārt NOLIKTAVA1 ir 13 lokācijas Rīgā un Jūrmalā, tāpēc lielākajai daļai šo pilsētu iedzīvotāju līdz tuvākajai glabātavai jābrauc tikai dažas minūtes. Telpas atrodas apsardzes un videonovērošanas uzraudzībā, bet minimālais īres termiņš ir tikai 4 nedēļas.
Bet tiem, kas vēlas gulēt pilnīgi mierīgi, NOLIKTAVA1 tagad piedāvā jaunu pakalpojumu - glabāto mantu apdrošināšanu. Pašas glabātavas jau ir drošas apsardzes un videonovērošanas uzraudzībā, taču apdrošināšana ir vēl viens drošības līmenis. Ja ar mantām kaut kas notiktu, apdrošināšana segtu zaudējumus.
Kas visbiežāk traucē pēc vasaras
Ar ko šajā gadalaikā sākas nekārtība:
Velosipēdi. Aizņem vietu priekšnamā vai gaitenī, traucē pārvietoties, un ziemā bez uzraudzības ātri sarūsē un zaudē izskatu.
Vasaras drēbes. Aizņem gandrīz visu skapi tā, ka durvis neaizveras, un līdz nākamajai vasarai netiek izmantoti.
Čemodāni. Pēc atvaļinājuma nonāk stūrī vai zem gultas un tur arī paliek līdz nākamajam ceļojumam, aizņemot lieku vietu dzīvoklī.
Inventārs atpūtai dabā. Telts, saliekamie krēsli, piepūšamie matrači, guļammaisi. Tās nav lētas lietas, kuras žēl glabāt kur pagadās vai aizdot pazinām “līdz nākamai reizei”. Taču mājās šis inventārs aizņem vietu 9 mēnešus gadā.
Bērnu nesezona sporta inventārs. Skrejriteņi un skrituļslidas līdz pavasarim vienkārši stāv nelietoti, bet aizņem veselu plauktu vai istabas stūri.
Riepas. Galvassāpes katru gadu maiņas sezonas laikā - smagas, netīras, un gumijas glabāšana dzīvoklī ir neērta un nehigiēniska. Atsevišķa problēma ir arī tās atnest līdz dzīvoklim no stāvvietas.
Ja vēlreiz paskatāmies uz šo sarakstu: velosipēds, čemodāni, riepas, inventārs atpūtai dabā - visām šīm lietām ir viena kopīga iezīme: tās ir vajadzīgas, bet ne katru dienu. Tieši tāpēc self-storage tām der labāk nekā balkons vai cita alternatīva: velosipēds nerūsē un nemirkst, telts un matrači nebojājas no mitruma, bet riepas var paņemt arī vakarā pēc darba, ne tikai brīvdienā.
Ja starp jūsu mantām ir kaut kas īpaši vērtīgs, neaizmirstiet - to visu var apdrošināt. Šis pakalpojums noderēs tieši tādām lietām, ar kurām nevēlaties riskēt. Rezultātā nav jāizvēlas mokošais "izmest vai paturēt" - mantas gaida savu sezonu piemērotā vietā, un dzīvoklī beidzot nav jāpārkāpj pāri velosipēdam, lai nokļūtu līdz virtuvei.
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Mājīgums, ko var iegūt jau šodien
Un tagad, kad dzīvoklī beidzot ir kļuvis brīvāk, ir īstais laiks ķerties pie tā, kādēļ tas viss tika iesākts. Silta sega uz dīvāna, svece ar iemīļotu aromātu, mīksta gaisma, kanēļa pīrāga smarža - vienkāršas lietas, ko ir daudz patīkamāk darīt, kad māja nav piekrauta ar mantām.
Un nav jāgaida pārcelšanās uz lielāku dzīvokli. Nav jāgaida, kamēr bērni izaugs no skrejriteņiem un ratiem. Atbrīvot vietu un radīt mājīgumu var jau šodien - tajā mājoklī, kurā dzīvojat šobrīd.
Lai aiz loga ir auksts un agri satumst, toties mājās, kad liekās lietas aizceļojušas uz savu glabātavu, atkal gribas pavadīt laiku un baudīt mājīgumu.